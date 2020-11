Camera 360 độ ôtô đem lại lợi ích gì?

Không chỉ đem lại hình ảnh sắc nét, thiết bị này còn có nhiều tính năng hỗ trợ cho tài xế trong quá trình điều khiển xe.

Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của camera 360 độ cho ôtô.

Camera 360 độ cho ôtô là thiết bị gì?

Camera 360 độ ôtô là hệ thống gồm nhiều camera góc rộng đặt xung quanh xe và một bộ xử lý trung tâm trước khi truyền lên màn hình. Thiết bị này sẽ ghi hình khu vực xung quanh xe và dựng thành hình ảnh toàn cảnh nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc dựng hình ảnh 2D như trên là tính năng cơ bản nhất mà bất kỳ camera 360 ôtô nào cũng có. Nhờ vậy, thiết bị có thể hỗ trợ tài xế điều khiển xe chính xác hơn trong những trường hợp xung quanh có vật cản, đường hẹp…, đồng thời hỗ trợ đảm bảo an toàn, tránh va chạm với vật cản ở quá thấp và khuất tầm nhìn (điểm mù).

Một số camera 360 độ còn có tính năng nâng cao như hiển thị đánh lái vô lăng, ghi hình giám sát khi đỗ xe. Thậm chí, thiết bị như dòng camera Icar Elliview V4 có thể điều chỉnh thông minh theo tốc độ lăn bánh, điều khiển bằng giọng nói, hiển thị 3D...

Hình ảnh được tạo ra từ camera 360 giống như được quay từ trên cao.

Một cơ sở dịch vụ xe hơi tại Hà Nội cho biết khách hàng tới lắp camerea 360 độ ngày càng nhiều. Điều này cho thấy khách hàng có xu hướng quan tâm đến công nghệ hiện đại, muốn hoàn thiện các tính năng mà xe chưa được trang bị sẵn.

Lý do khách hàng lắp camera 360 cũng khá đa dạng: Do muốn xe hiện đại hơn, do có sở thích công nghệ, hay đơn giản là muốn có trải nghiệm tốt và an toàn hơn khi sử dụng xe.

Hình ảnh mô phỏng tầm quan sát của camera 360 độ quanh xe.

Đại diện một cơ sở dịch vụ lớn tại thành phố Vinh chia sẻ: "Bình quân, mỗi ngày chúng tôi có khoảng 70-100 xe đến làm dịch vụ, trong đó có 1-3 xe lắp camera 360 Elliview. Nếu khách hàng có ý định lắp camera 360 độ thì cần quan tâm đến ba điều - thương hiệu uy tín, địa điểm lắp đặt tin cậy và sản phẩm có tính năng tốt”.

Các tính năng nổi bật của camera 360 độ

Để lựa chọn được camera 360 độ chất lượng, người dùng cần chú ý đến các tính năng của thiết bị này. Thứ nhất là độ rõ nét của hình ảnh. Thứ hai là tính năng hiển thị đường đánh lái theo vô lăng, giúp người lái xe biết trước được quỹ đạo di chuyển của xe, tránh va chạm vào vật cản, tránh đè vạch cấm…

Thứ ba là lưu trữ được thông tin quan trọng, như tốc độ lăn bánh thực tế theo thời gian trên video. Đây được coi là tính năng khiến camera 360 trở thành “hộp đen” tối ưu của xe. Thiết bị này vốn đã có khả năng lưu trữ hình ảnh toàn cảnh, khi kết hợp với tính năng lưu tốc độ thật sẽ cho dữ liệu có giá trị xác thực cao hơn, trong khi camera thường chỉ lưu trữ hình ảnh từ một hướng cụ thể. Tuy nhiên, tính năng ghi lại tốc độ lăn bánh thực tế chưa phổ biến ở camera 360, phần lớn đang sử dụng công nghệ tính toán qua GPS.



­­

Ghi lại tốc độ lăn bánh thực tế là tính năng giá trị.

Thứ tư là tính năng giám sát đỗ xe. Tính năng này cũng là một tính năng quan trọng, giúp ghi lại hình ảnh ngay cả khi tắt máy dừng đỗ. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, bạn vẫn có thể truy xuất lại được hình ảnh.

Một số tính năng nâng cao khác cũng rất có giá trị, như hiển thị cảm biến hỗ trợ đỗ xe (PAS). Đây là tính năng mới mẻ, kết hợp giữa hình ảnh camera 360 với cảnh báo va chạm, hỗ trợ người lái xử lý những tình huống khó.

Cảm biến lùi hiển thị trên camera 360 độ.

Ngoài ra, các tính năng nâng cao trải nghiệm sử dụng như điều khiển cách hiển thị tự động theo tốc độ, điều khiển bằng giọng nói, tùy chỉnh mô hình xe, tùy chỉnh biển số, và chế độ xem 3D.... cũng rất hữu ích.

Hiện mô hình và biển số là tính năng mới.

Đại diện Công ty TNHH Icar Việt Nam - đơn vị phát triển công nghệ camera 360 độ - cho biết trong tương lai, sản phẩm này sẽ được tích hợp nhiều tính năng hơn, như cảnh báo áp suất lốp lên mô hình xe, chỉnh góc nhìn bằng cảm ứng đa điểm…

Bên cạnh đó, ông cho rằng các mẫu xe trên thị trường rất đa dạng và liên tục đổi mới, việc phát triển công nghệ đáp ứng được đầy đủ tính năng trên cho tất cả mẫu xe không phải điều dễ dàng.