Cảm xúc trái ngược của CĐV Italy và Tây Ban Nha

"It's coming home" (Tạm dịch: Bóng đá trở về nhà) là câu nói thể hiện khát vọng vô địch các giải đấu lớn của các CĐV tuyển Anh bởi đảo quốc sương mù được coi là xuất xứ của bóng đá. CĐV Italy đã viết "It's coming to Rome" và gạch bỏ chữ "home" như một lời thách thức đến "Tam Sư" ngay trên khán đài sân Wembley.