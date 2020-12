Cảm xúc của người dân Ireland xuyên suốt đại dịch

Và dự án của cô đã được chuyển tải thành cuốn sách ảnh Twilight Together: Portraits of Ireland at Home, ra mắt ngày 5/11. Medjber đã cố gắng để cuốn sách khắc họa được “mọi nền văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, mọi kiểu tính cách hay mọi nghề nghiệp”. Ảnh: Ruth Medjber.