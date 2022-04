Cảm xúc của diễn viên sau cảnh 18+ trong 'Hẹn hò chốn công sở'

Seol In Ah (vai Jin Young Seo) cho biết cô rất vui khi hoàn thành cảnh quay thân mật với bạn diễn Kim Min Kyu, vì cô không cần duy trì chế độ ăn kiêng để giữ dáng.

Bộ phim Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) đang thu hút sự chú ý của khán giả châu Á. Ở Hàn Quốc, rating của bộ phim đã đạt mốc 11,6% trên toàn quốc và 12,1% ở khu vực đô thị Seoul, theo số liệu của Nielson Korea.

Nhờ thành tích khả quan, ê-kíp đã đăng tải nhiều nội dung quảng bá của bốn diễn viên chính, trong đó có video vừa chơi trò chơi vừa trò chuyện có tên The Swoon. Trong show, Seol In Ah - diễn viên đóng vai Jin Young Seo - tiết lộ cô cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ sau khi hoàn thành cảnh quay "giường chiếu" với bạn diễn Kim Min Kyu.

Cặp diễn viên Seol In Ah - Kim Min Kyu phải ăn kiêng giữ dáng để quay cảnh thân mật ở tập 7.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về điều làm bản thân vui vẻ nhất gần đây, Seol In Ah nói: "Tôi quay xong cảnh giường chiếu với Cha Sung Hoon rồi, cả hai đều phải ăn mừng thôi. Chúng tôi phải duy trì vóc dáng vất vả lắm, giờ có thể ngừng ăn kiêng".

"Đúng, không cần ăn kiêng nữa. Gần đây, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn", Kim Min Kyu nói thêm, đồng tình với ý kiến của Seol In Ah.

Cảnh thân mật giữa hai nhân vật Cha Sung Hoon và Jin Young Seo đã xuất hiện trong tập 7. Ở phân cảnh này, Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu đóng) đã cởi áo, để lộ thân hình lực lưỡng, cơ bụng nổi khối quyến rũ. Trước đó, anh cũng có cảnh khoe cơ bắp trong phòng tập gym.

Trong phim, nhân vật Jin Young Seo của Seol In Ah là người thừa kế của tập đoàn chuyên về thời trang cao cấp, do đó cô luôn xuất hiện với những trang phục đắt tiền, được cắt may tinh tế. Để phù hợp với hình tượng nhân vật, đặc biệt là cảnh thân mật với Kim Min Kyu, nữ diễn viên 26 tuổi phải duy trì vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến.

Sau khi Hẹn hò chốn công sở lên sóng, khán giả bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với bốn diễn viên của bộ phim, đồng thời đặt nghi vấn hai cặp đều "phim giả tình thật". Trước phản ứng của người hâm mộ, Seol In Ah vẫn thoải mái tương tác với Kim Min Kyu, hai người chia sẻ dàn cast đã trở thành bạn bè thân thiết.