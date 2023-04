Cầm vỏ chai bia gây thương tích cho người khác

Phạm Thanh Bình (32 tuổi, ở An Giang) ngồi nhậu thì được bạn kể lại việc bị đánh trước đó, nên cùng cả nhóm kéo đi tìm đối phương và gây thương tích cho người khác.

Ngày 29/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Bình (32 tuổi, ở xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, chiều 18/1, Bình, Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, ở thị xã Tân Châu) cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại quán thuộc khu vực xã Long An.

Trong lúc nhậu, Linh kể với cả nhóm về việc bị Ngô Văn Phúc (31 tuổi) và Nguyễn Nhật Hào (23 tuổi, ở cùng địa phương) đánh.

Phạm Thanh Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Linh rủ cả nhóm đang nhậu đi tìm Phúc và Hào để hỏi chuyện. Lúc này, Phúc, Hào, Võ Văn Thanh (32 tuổi, ở cùng xã) cùng một số người cũng đang tổ chức nhậu phía sau quán cà phê ở xã Long An.

Hào hay tin nhóm của Bình và Linh đang tìm nên bỏ về. Phúc, Thanh và những người bạn còn lại ra trước quán cà phê thì gặp nhóm Bình và Linh.

Hai nhóm lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Bình nhặt vỏ chai bia đã bị vỡ phần đáy đâm trúng vào tay Thanh, gây thương tích nặng.

Thanh sau đó được đưa lên bệnh viện ở TP.HCM để điều trị, với tỷ lệ thương tích là 42%.