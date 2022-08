Cẩm Vân - Khắc Triệu bất ngờ với món quà từ con gái

Bữa tối tại nhà hàng The Shark - phân kỳ The Tropicana trở nên đáng nhớ với cặp đôi bởi không gian đẹp lung linh và nhân viên phục vụ tận tình. Không chỉ được thưởng thức các món ăn Âu - Á đa dạng do bếp trưởng danh tiếng chế biến, Cẩm Vân - Khắc Triệu còn tấm tắc khen ngợi tầm nhìn 360 độ ôm trọn vùng biển Hồ Tràm. Nhà hàng The Shark cũng là địa điểm “hot” được du khách lựa chọn để chụp ảnh check-in nhiều nhất khi đến tổ hợp nghỉ dưỡng NovaWorld Ho Tram.