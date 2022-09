Cầm súng đe dọa con nợ

Trong lúc đi đòi nợ, Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi) cầm súng đe dọa. Bị can sau đó bị người dân khống chế, giao cho cảnh sát.

Ngày 12/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2019, Phan Thị Diệu Linh (39 tuổi, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vay 1 tỷ đồng của Liên Vĩ Lập (52 tuổi, ở TP.HCM). Linh sau đó trả cho Lập được 900 triệu đồng.

Ngày 31/8, Lập cùng với Sơn đến huyện Lai Vung gặp Linh để đòi tiền. Xảy ra mâu thuẫn, Sơn cầm khẩu súng ngắn đe dọa thì bị người dân khống chế, báo cảnh sát.

Sau khi có kết quả giám định khẩu súng trên có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, Công an huyện Lai Vung đã chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý theo thẩm quyền.