Cảm nhận đầu tiên về PlayStation 5 vừa bán ở Việt Nam

Tay cầm Dual Senses mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc khi chơi game. Đây đều là những công nghệ đơn giản, nhưng lẽ ra Sony phải làm sớm hơn trên PS4.

Là một fan của PlayStation, chắc hẳn bạn đã "no nê" thông tin về PS5 vì các trang tin quốc tế đã sớm đưa ra các nhận định về dòng game console này từ cuối 2020. Vì khan hàng, lô PS5 chính hãng chỉ vừa mới cập bến Việt Nam và đến tay người dùng vào tháng 3/2021.

Do đó, bài viết này sẽ không nói về cấu hình hay đánh giá tổng thể, mà thiên về cảm xúc của một người mới sở hữu PS5.

Cảm hứng từ khi lắp đặt

Bản thân tôi, một phóng viên công nghệ, cũng không phải lăn tăn quá nhiều về cấu hình PS5, bởi đây là một thiết bị nền tảng, các tựa game đình đám sẽ phải được "đo ni đóng giày" để hoạt động tốt nhất trên PS5.

PlayStation 5 không giống chiếc điện thoại hay PC để bạn phải mổ xẻ ra xem bao nhiêu GB RAM, chip mạnh thế nào hay SSD sẽ ra sao. Bạn chỉ cần biết PES hay FIFA vẫn sẽ hết sức chân thật, God of War hay Mortal Kombat sẽ có những có đánh "sang chấn" sang cả người chơi, hay những game đua xe mà bạn thích sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Bạn cũng cần quan tâm việc chọn gói PlayStation Plus nào phù hợp nhất với mình để có thể thi đấu online.

Và bạn sẽ cần đến một hệ thống mạng thực sự tốt cho căn nhà của mình thay vì nói dối vợ/người yêu rằng "PlayStation5 là một cục phát Wi-Fi".

Từ lúc mở hộp đến khâu đăng nhập tài khoản Sony, tôi không còn cảm giác rườm rà căng thẳng trên thế hệ PS4 nữa, vì đã có thể đăng nhập thông qua App PlayStation trên smartphone, quét QR code là đủ, không cần lọ mọ gõ tài khoản bằng tay cầm như trước. Nó không còn khiến tôi phải lầm bầm than phiền "đúng là đồ Nhật" vì những bước rắc rối đã bị loại bỏ. Ấn tượng đầu tiên khá suôn sẻ.

Dual Senses là điều tôi thích nhất trên PlayStation 5

Game có sẵn trên PS5 có gì? Đó là Astro Playroom, một "Mario" phiên bản hiện đại với lối chơi khai thác đầy đủ những gì mà tay cầm Dual Sense mang lại.

Cảm giác đầu tiên khi tôi thấy chiếc tay cầm Dual Senses đó là: "Có cái quái gì bên trong cái này mà mình phải mua nó với giá gần 2 triệu, Sony thật hút máu". Nhưng khi vận hành, Dual Senses đã thuyết phục tôi từng chút một. Và nó thực sự đáng giá.

Nếu tay cầm Dual Senses không xuất sắc, PS5 sẽ chỉ là PS4 được nâng cấp cấu hình. Vô vị và nhạt nhẽo. Rất may điều này không xảy ra.

Nhiều năm gắn bó với Dual Shocks trên PS4, tôi nhận ra lâu nay Sony đã làm hời hợt như thế nào. Đó chỉ là những cú rung "chung chung đại khái" biểu thị cho sự va chạm, không kết nối rõ rệt với cảm xúc của người chơi.

Với Dual Sense thì bạn có "quyền lực" hơn hẳn.

Đầu tiên, nó truyền âm thanh của game đến tay bạn, gồm những âm thanh nền và cả âm thanh phụ. Tiếng bước chân của nhân vật thay đổi tùy theo địa hình mà bạn đang di chuyển. Chẳng hạn tiếng lạo xạo khi bước vào đồng cỏ, hay tiếng lộc cộc khi bước trên một chiếc cầu gỗ. Âm thanh chính xác kết hợp với Haptic Feedback (cảm biến rung) thế hệ mới giúp tôi hóa thân tốt hơn vào nhân vật trong game.

Astro Playroom cài sẵn trên PS5 là game "đo ni đóng giày" để người chơi cảm nhận được sự lợi hại của tay cầm Dual Senses.

Thậm chí, hệ thống rung này còn tạo ra được độ trơ, nặng khi bạn giương cung bắn, một cảm xúc rất khó tả và "wao" khi nó quá thật và tinh tế.

Tiếp theo, với những ai thích "vặn sườn" - động tác tay của những người mới chơi PlayStation thường bị đem ra trêu chọc trong quá khứ, nay đã có ý nghĩa hơn nhờ con quay hồi chuyển.

Với một số tựa game bắn súng, đua xe, nhập vai... những cú nghiêng người hay hất tay đều có ý nghĩa và bắt buộc sử dụng. Bạn cần dùng nhiều động tác và bộ phận khác trên cơ thể hơn thay vì chỉ dùng những đầu ngón tay như trước.

Chưa dừng ở đó, Dual Senses còn cho bạn "thổi", tạo ra những luồng gió tác động vào game (tùy game, tùy yêu cầu nhiệm vụ). Tức là bạn cũng có thể chơi game bằng miệng và lá phổi nữa. Rất thú vị, không nhàm chán.

Cuối cùng, phần touchpad (bàn cảm ứng) vốn có trên Dual Shocks của PS4 cũng đã được làm nhạy hơn trên Dual Senses trên PS5. Tùy tựa game, nhưng trên Astro Playroom thì tôi dùng nó để... mặc áo cho chú robot với động tác vuốt lên kéo phéc-mơ-tuya.

Một số điểm tôi chưa thích

Sony vẫn chưa bỏ đi nhạc nền có phần "ma quái", buồn bã khi bạn đang trong menu thiết lập hệ thống. Nó khiến tôi bị khuếch đại cảm xúc FOMO (bỏ lỡ điều gì đó) bên ngoài thế giới thực, khiến mình không an tâm lắm để chơi game. Có thể tôi chỉ là một trường hợp cá biệt hoặc thiểu số.

Tiếp đến, việc PS5 quá to và dựng đứng khiến tôi gặp đôi chút khó khăn để làm quen cũng như bố trí phù hợp cho căn phòng. Sony có gửi kèm chân đế khá vững chãi cho máy, nhưng có lẽ không đủ để bạn yên tâm đặt nó theo chiều thẳng đứng ở phòng khách khi nhà có nuôi chó hoặc mèo. Việc đặt nó theo chiều ngang yêu cầu bạn có một chiếc kệ TV có tiết diện bề mặt đủ lớn.

Game nào đáng chơi khi vừa mua PS5?

Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Ghost of Tsushima, God of War, Hitman 3, Marvel's Spider-Man: Miles Morales Sackboy: A Big Adventure, Astro's Playroom là những tựa game hiếm hoi khai thác được phần cứng PS5 và tinh túy của tay cầm Dual Senses lúc này.

Điều cần làm là bạn nên chọn một gói PlayStation Plus phù hợp với khả năng chi tiêu để chơi online với bạn bè, được trải nghiệm nhiều game miễn phí hàng tháng hơn thay vì mua game lẻ khá tốn kém.

Một sự thật là số lượng game cho PS5 chưa nhiều và phần lớn bạn vẫn sẽ chơi game của PS4 nhưng ở tốc độ và chất lượng hình ảnh tốt hơn. Chẳng hạn PES 2021 trên PS5 đẹp hơn 30% so với trên PS4 và cử động chân thật, mượt mà hơn gấp nhiều lần.