Cẩm nang về ‘Liên minh Công lý của Zack Snyder’

Ra mắt trên FPT Play ngày 18/3, “Justice League” của đạo diễn Zack Snyder là tác phẩm “đinh” đối với DCEU, giúp tạo tiền đề cho nhiều siêu anh hùng DC tiến lên màn ảnh rộng.

Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) là gì?

Được thành lập từ năm 1934, DC là một trong những hãng truyện tranh lớn mạnh và lâu đời nhất nước Mỹ. Hãng liên tiếp cho ra đời nhiều nhân vật nổi tiếng như Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash… Theo thời gian, họ kết hợp với nhau để lập nên những nhóm siêu anh hùng như Justice League, Justice Society, Teen Titans hay Birds of Prey.

Sự yêu thích của độc giả giúp các nhân vật của DC lấn át đối thủ Marvel và sớm đổ bộ lên màn ảnh rộng. Lần lượt loạt phim Superman của Christopher Reeve hay Batman của Michael Keaton đều gây tiếng vang trên toàn thế giới.

DCEU xuất phát muộn hơn nhiều so với đối thủ MCU. Vũ trụ điện ảnh khởi động bằng Man of Steel vào năm 2013.

Đầu thế kỷ XXI, bộ ba phim The Dark Knight xoay quanh Batman (Christian Bale) của Christopher Nolan không chỉ thành công về mặt doanh thu, mà còn gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Song, những thành công này vô tình khiến DC “ngủ quên trên chiến thắng” khi họ sau đó chỉ thực hiện những dự án riêng lẻ, thiếu kết nối.

Trong khi đó, Marvel Studios đã đi trước trong việc xây dựng khái niệm vũ trụ điện ảnh - nơi nhiều siêu anh hùng cùng nhau góp mặt - từ năm 2008 với Iron Man. Phải đến khi The Avengers (2012) cán mốc doanh thu 1,5 tỷ USD toàn cầu, DC Films mới rục rịch thực hiện Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) vào năm 2013 với tác phẩm mở màn là Man of Steel.

Toàn cảnh DCEU trước các sự kiện trong Justice League

Do Zack Snyder cầm trịch, Man of Steel thêm một lần nữa kể lại câu chuyện về Superman (Henry Cavill) - người con cuối cùng của Krypton. Khi hành tinh quê hương bị phá hủy, Jor-El (Russell Crowe) đã gửi đứa con trai duy nhất đến Trái Đất.

Nhờ môi trường sống khác biệt, những tế bào Krypton dễ dàng hấp thụ ánh sáng Mặt Trời và ban cho cậu bé Kal-El hàng loạt năng lực mạnh mẽ như siêu tốc độ, sức mạnh, bay lượn, bắn tia laser từ mắt…

Man of Steel khép lại bằng trận chiến kinh hoàng khiến gần một nửa thành phố Metropolis hư hại.

Tại đây, đứa bé sơ sinh được Jonathan (Kevin Costner) cùng Martha Kent (Diane Lane) nhặt về nuôi dưỡng và đặt tên là Clark Kent. Cậu nhóc được dạy cho những đức tính để trở thành một siêu anh hùng vĩ đại, mang đến hy vọng cho nhân loại. Clark đồng thời đem lòng yêu Lois Lane (Amy Adams) - nữ phóng viên dũng cảm của tờ Daily Planet.

Song, viên tướng cực đoan của hành tinh Krypton là Zod (Michael Shannon) cùng nhóm tay sai đã thoát khỏi Vùng Bóng ma (Phantom Zone) và tấn công Trái Đất. Cuối phim, Superman hạ sát Zod và tiếp tục “hành hiệp trượng nghĩa” dưới vỏ bọc chàng phóng viên Clark Kent của Daily Planet.

Tuy nhiên, dư âm cuộc chiến phá hủy gần một nửa thành phố Metropolis của Superman và Tướng Zod đã khiến nhiều thế lực khác “ngứa mắt”. Sự kiện dẫn thẳng tới Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Vốn là anh hùng đã chiến đấu với cái ác từ lâu, Batman (Ben Affleck) không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Anh cho rằng Superman là mối họa tiềm tàng khi sở hữu sức mạnh quá lớn. Nếu “đổi phe” vì bất cứ lý do nào đó, siêu anh hùng Krypton sẽ dễ dàng gây ra tận thế. Người Dơi cũng phát hiện ra điểm yếu chí mạng của đối phương chính là Kryptonite. Đây là vật chất mang phóng xạ từ Krypton có thể khiến Superman mất đi siêu năng lực.

Batman suýt nữa đã đánh bại Superman trong Batman v Superman: Dawn of Justice, trước khi cả hai cùng Wonder Woman phải chiến đấu lại Doomsday.

Trong khi đó, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) âm thầm đẩy mối bất hòa giữa hai siêu anh hùng lên đỉnh điểm. Batman suýt nữa đã kết liễu được Superman bằng cây giáo làm từ Kryptonite nếu không có sự can thiệp kịp thời của Lois Lane. Lúc này, Lex mới tung ra “con bài tẩy” là quái vật Doomsday từ thi thể của Tướng Zod.

Một nhân vật thứ ba xuất hiện giúp đỡ hai siêu anh hùng là Wonder Woman (Gal Gadot) - nữ chiến binh người Amazon mang sức mạnh á thần Hy Lạp. Cuộc chiến kết thúc khi Superman hy sinh thân mình để tiêu diệt Doomsday. Cái chết của anh sớm được Lex báo cho Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Trước khi Justice League (2017) ra rạp, khán giả còn được theo dõi một bộ phim kể về nguồn gốc của Wonder Woman. Theo đó, Diana Prince vốn là con gái của nữ hoàng Hippolyta (Connie Nielsen) người Amazon. Họ sống trên hòn đảo Themyscira do Zeus tạo ra để tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nguồn gốc của Wonder Woman được kể lại qua bộ phim năm 2017.

Trước khi bị Ares (David Thewlis) tiêu diệt, ông đã kịp để lại cho họ một thứ vũ khí bí mật. Năm 1918, Diana cứu chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine) và biết về Thế Chiến I. Ngờ rằng Ares đã trở lại, cô bèn trốn khỏi Themiscyra để tiêu diệt gã ác thần.

Chiến thắng của hai người phải đánh đổi bằng sinh mạng của Steve. Bộ phim khi ấy gợi ý rằng Diana đau buồn và rời bỏ thế giới cho đến khi Doomsday xuất hiện, dù sau này Wonder Woman 1984 (2020) như phủ nhận điều đó.

Ngoài ra, DCEU còn có một tác phẩm khác ra mắt trước Justice League là Suicide Squad (2016). Tuy nhiên, bộ phim về nhóm Biệt đội Cảm tử không có mối liên kết chặt chẽ tới toàn bộ vũ trụ điện ảnh.

Zack Snyder’s Justice League có nội dung khác bản chiếu rạp ra sao?

Sau bốn bộ phim, Justice League chính là dự án kết nối toàn bộ nhân vật trước đó của DCEU, đồng thời giới thiệu một số siêu anh hùng mới như The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) và Aquaman (Jason Momoa). Tuy nhiên, việc đạo diễn Zack Snyder rời dự án vào phút chót và Joss Whedon được mời về chỉnh sửa khiến tác phẩm xa rời khỏi ý tưởng ban đầu.

Trong phim, Steppenwolf xâm lăng Trái Đất từ hàng nghìn năm trước, nhưng bị đánh bại. Hiện tại, gã bỗng nhiên được Mother Box (Hộp Mẹ) gọi trở lại. Nhóm siêu anh hùng Trái Đất đành phải hồi sinh Superman và cuối cùng đánh bại được tên ác thần. Bản phim rời rạc với kỹ xảo kém cỏi này rốt cuộc trở thành “bom xịt” gây lỗ hàng chục triệu USD.

Phiên bản Justice League của Zack Snyder sẽ là bản nâng cấp rõ rệt so với bản chiếu rạp hồi cuối năm 2017.

Sau chiến dịch kêu gọi dài hơi của người hâm mộ, Warner Bros. cùng HBO Max rốt cuộc cũng rót kinh phí cho Zack Snyder hoàn thiện tác phẩm gốc của ông. Vẫn cùng nội dung chính là sự thành lập nhóm Liên minh Công lý, nội dung phiên bản Justice League lần này sẽ khác hẳn bộ phim chiếu rạp trước đây.

Theo đó, kẻ cầm đầu cuộc xâm lăng trước kia cũng như đứng sau sự trở lại của Steppenwolf chính là Darkseid (Ray Porter). Chúa tể của Apokolips sẽ đóng vai trò cực lớn khiến các siêu anh hùng thua trận và dẫn đến tận thế Knightmare như cơn ác mộng của Batman. Quá trình hồi sinh Superman cũng sẽ khác hẳn, chứ không đơn giản như trước.

Lúc này, toàn bộ nhân vật, cả chính lẫn tà, như Mera (Amber Heard), Joker (Jared Leto), Lex Luthor, Deathstroke (Joe Manganiello)… dự kiến đều phải tham chiến. Các cuộc chiến, kỹ xảo trong phim sẽ hoành tráng hơn trước và dẫn đến kết thúc mở đầy hứa hẹn để tạo tiền đề cho Justice League 2.

Khác với những bom tấn thông thường, ngày 18/3/2021, Justice League của Zack Snyder sẽ chính thức công chiếu tại Việt Nam trên FPT Play. Đây là lần đầu tiên một bom tấn của Holywood ra mắt trực tiếp qua Streaming, thay vì ưu tiên vòng quay bản quyền theo trật tự cũ là Rạp, DVD, Pay channels, FTA..., nhằm đáp ứng xu hướng xem phim tại nhà của khán giả trong thời dịch.