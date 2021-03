Cẩm nang kinh điển về kết nối và thuyết phục lòng người

Với những nguyên tắc giao tiếp dựa trên nền tảng nghiên cứu sâu sắc về tâm lý học, “Đắc nhân tâm” là cẩm nang về nghệ thuật thuyết phục lòng người dễ ứng dụng, thực hành.

Đắc nhân tâm là cuốn sách đem lại những lời khuyên bổ ích về cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Suốt 85 năm qua, cuốn sách không ngừng lan tỏa giá trị tới nhiều tầng lớp, đối tượng bạn đọc.

Sách Đắc nhân tâm. Ảnh: T. N.

Cuốn sách tạo động lực liên tục đứng đầu danh mục bán chạy

Dale Carnegie (1888-1945) là nhà văn, nhà thuyết trình người Mỹ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Dale Carnegie không ngừng nghiên cứu bí quyết của thành công và cho ra đời những cuốn sách giúp cải thiện kỹ năng sống để có được cuộc sống dễ dàng hơn.

Những cuốn sách của ông đều gây được tiếng vang đối với công chúng, thậm chí còn mang đến cho ông danh hiệu “nhà thành công học”. Trong đó, cuốn sách thành công vang dội nhất và gắn liền với tên tuổi của ông chính là Đắc nhân tâm.

Sau hơn 15 năm dành thời gian nghiên cứu về tâm lý, thu thập tài liệu và trải nghiệm chính những nguyên tắc giao tiếp mà ông đúc rút, Dale Carnegie đã dần hoàn thiện cuốn sách Đắc nhân tâm.

Được xuất bản năm 1936, với tổng lượng sách bán ra hơn 90 triệu bản trên toàn cầu, Đắc nhân tâm là cuốn sách thể loại “tạo động lực” liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất do báo The New York Times bình chọn.

Tác giả Dale Carnegie. Ảnh: T. N.

Khi giao tiếp trở thành nghệ thuật, khi khôn khéo trở thành đời thường

Trong Đắc nhân tâm, giao tiếp được nâng tầm trở thành một nghệ thuật, còn người giao tiếp chính là một nghệ sĩ. Không dừng lại ở những chỉ dẫn chung, Đắc nhân tâm đưa ra những nguyên tắc cùng minh họa cụ thể từ cách gây thiện cảm cho đến dẫn dắt người khác theo ý mình.

Dale Carnegie nhấn mạnh mọi nguyên tắc đều phải xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thành. Ông viết: “Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra phép màu. Phép màu ấy không chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính bạn”.

Đắc nhân tâm không phải là cuốn cẩm nang tập hợp những nguyên tắc cứng nhắc mà triết lý sâu xa mà tác giả muốn truyền tải chính là hiểu và thành thật với chính bản thân, từ đó biết cách quan tâm, dẫn dắt cảm xúc của người khác.

Sự thấu hiểu để từ đó dẫn dắt nhân tâm chính là yếu tố quan trọng giúp chúng ta kết nối thông minh và thuyết phục hiệu quả các nguồn lực.

Đắc nhân tâm cùng với Nghĩ giàu Làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Không bao giờ là thất bại Tất cả là thử thách là năm cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời được Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng tuyển chọn, trao tặng cho thế hệ thanh niên Việt trong gần 10 năm qua với mong muốn tạo dựng sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện cho mỗi thanh niên Việt, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của quốc gia.

