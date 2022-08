Cẩm nang du lịch Phú Quốc thảnh thơi dịp nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, là cơ hội cho các gia đình đưa con trẻ tận hưởng những chuyến du lịch trước khi chính thức bắt đầu năm học mới.

Phú Quốc vẫn luôn là điểm đến được ưa chuộng với những bãi biển đẹp, hải sản tươi ngon, các khu resort hạng sang và ngày càng nhiều hoạt động vui chơi giải trí.

Phú Quốc là điểm đến ưa chuộng của các gia đình dịp lễ hội.

Lên kế hoạch đi chơi vào mùa lễ hội, nhiều gia đình lo lắng rằng các khu du lịch sẽ gặp tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến trải nghiệm cả nhà. Tuy nhiên, với những bí quyết dưới đây, các gia đình sẽ có cơ hội khám phá Phú Quốc thảnh thơi bất kể dịp lễ cao điểm.

Chốn dừng chân tất cả trong một

Để tránh tình trạng quá tải tại các khu du lịch nổi tiếng, du khách hiện nay có xu hướng tìm đến những khu phức hợp du lịch - nghỉ dưỡng tất cả trong một (all in one) có nhiều tiện ích khép kín, bờ biển nội khu biệt lập để được tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Khuôn viên rợp màu xanh thiên nhiên tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort thuộc khu phức hợp Phu Quoc Marina.

Một trong những khu phức hợp đã hoàn thiện đầy đủ tiện ích và nhận được nhiều review tích cực về chất lượng là Phu Quoc Marina, nằm tại bãi Trường - bãi biển dài và thơ mộng bậc nhất tại Phú Quốc.

Về “menu” nghỉ dưỡng, nơi đây hội tụ đa dạng các thương hiệu từ 3 đến 5 sao, với những thương hiệu hàng đầu như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc... cùng các căn boutique hotel với mức giá khá “mềm” nằm trong khu vực Phu Quoc Waterfront, Phu Quoc Marina Square.

Bể bơi tại Phu Quoc Waterfront với 3 tầng phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn, với tầm view thẳng ra bãi biển để ngắm hoàng hôn.

Cũng ngay trong khu phức hợp này là loạt nhà hàng đa dạng phong vị ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, với không gian được thiết kế, bài trí tinh tế, lý tưởng để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình.

Nhà hàng Sailing Club Phu Quoc được bình chọn là một trong 10 quán bar/nhà hàng tốt nhất Việt Nam bởi Tạp chí Travel+Leisure khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi trải nghiệm đa dạng cùng cả nhà

Thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh được dự báo khá mát mẻ, có nắng nhẹ và ít mưa. Nhờ vậy, các gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí cả ngoài trời lẫn trong nhà.

Một lưu ý khác là các gia đình nên chuẩn bị kỹ lịch trình di chuyển trong ngày, ưu tiên lựa chọn những điểm đến gần nhau và nên đặt chỗ trước nếu có thể.

Để trải nghiệm du lịch thảnh thơi, bạn cùng gia đình có thể trải nghiệm khám phá các đảo.Phú Quốc có rất nhiều hòn đảo nguyên sơ dành cho du khách ưa thích khám phá thiên nhiên, đặc biệt là trải nghiệm lặn ngắm san hô. Các tour này thường giới hạn số người tham dự, gói gọn trong một ngày, thích hợp cho gia đình đam mê du lịch khám phá.

Khám phá các đảo hay ngắm hoàng hôn là những trải nghiệm nên thử khi ghé Phú Quốc.

Đến Phú Quốc không thể không ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn tại Phú Quốc là khung cảnh lãng mạn khiến mọi tín đồ du lịch phải lòng. Từ bãi Trường, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn đảo ngọc rực rỡ, với tầm nhìn rộng mở, khi ráng chiều vàng cam nhuộm kín bầu trời và mặt biển.

Ngoài ra, bạn cùng gia đình có thể ghé thăm các vườn tiêu.Phú Quốc có rất nhiều vườn tiêu mở cửa cho du khách tham quan. Những hàng tiêu xanh mướt, được sắp xếp hàng lối ngay ngắn với hương thơm đặc trưng. Tại đây, cả nhà không chỉ được cùng tìm hiểu về nguyên liệu quan trọng trong bữa ăn người Việt, mà còn được mang về những bức hình check-in độc đáo.

Phú Quốc cũng không thiếu những chợ đêm sầm uất, là điểm vui chơi, ăn uống, mua sắm nhộn nhịp về đêm mang đậm bản sắc địa phương, được du khách yêu mến.