Cẩm nang du lịch Ấn Độ

Du lịch Ấn Độ đang được chú ý nhiều hơn từ khi Việt Nam mở cửa trở lại. Tuy nhiên, với một điểm đến còn khá xa lạ và đặc thù như Ấn Độ, du khách cần có sự chuẩn bị kỹ khi tới đây.

Trước nay, ở khu vực châu Á, khách Việt chủ yếu tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Indonesia… Ấn Độ chưa bao giờ được xem là điểm đến hàng đầu. Tuy nhiên, từ 22/6, Vietjet Air đã thông báo mở thêm 4 đường bay kết nối các điểm đến tại Ấn Độ (gồm TP.HCM/Hà Nội - Mumbai và Phú Quốc - New Delhi/Mumbai). Đây có thể xem như động lực để thúc đẩy giao thương và kinh tế giữa hai nước.

Khi việc đi lại trở nên thuận tiện, nhu cầu đến Ấn Độ của du khách Việt sẽ tăng lên. Và nếu bạn đang cân nhắc mình có phù hợp để du lịch đất nước này không, dưới đây sẽ là câu trả lời.

Ấn Độ kén khách không?

Có 3 vấn đề lớn du khách cần quan tâm khi đến Ấn Độ là mục đích, thời tiết và đồ ăn. Về mục đích du lịch Ấn Độ, từ trước đến nay, nhóm khách lớn nhất vẫn là những người hành hương. Các tín đồ Phật giáo coi Ấn Độ như “vùng đất Phật” phải tới một lần trong đời. Do đó, các chương trình tour tới quốc gia này chủ yếu theo dạng hành hương.

Trong khoảng 13 ngày đi tour, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng những công trình Phật giáo có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của Ấn Độ như Jetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá), Kushinagar (Câu Thi Na) hay sông Hằng…

Ấn Độ là đất nước nổi tiếng với những tín đồ Phật giáo.

Lịch trình dày đặc những điểm đến liên quan đến Phật giáo là điều du khách cần cân nhắc khi lựa chọn tour Ấn Độ. Ngoài ra, cũng có những tour khám phá danh lam, thắng cảnh và mua sắm kéo dài 5-10 ngày. Tùy theo mục đích đi để chơi hay đi để tìm về “vùng đất Phật”, du khách sẽ có lựa chọn phù hợp cho chuyến đi. Với những du khách đi tự túc, bạn có thể sắp xếp lịch trình phù hợp với mình hơn.

Vấn đề thứ hai là thời tiết. Giai đoạn tháng 4-6 là thời điểm nóng bậc nhất trong năm ở vùng đồng bằng Ấn Độ. Tiêu biểu là các tiểu bang như Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Agra, Delhi, Rajasthan, đặc biệt là miền Nam Ấn Độ - nơi có nhiệt độ lên đến 45 độ C. Việc du lịch trong thời tiết này không khác gì “tra tấn”. Do đó, bạn nên tìm hiểu kỹ và xác định thời gian khởi hành hợp lý để tránh những trải nghiệm không hay.

Trong thời gian kể trên, Ấn Độ vẫn có những vùng mát mẻ như Ladakh. Tuy nhiên, đây lại là điểm đến mang tính đặc thù cao nên cần có kinh nghiệm nhất định.

Đồ ăn Ấn Độ nổi tiếng trên thế giới nhưng không phù hợp với khẩu vị của đa số người Việt Nam.

Câu chuyện đồ ăn cũng là thứ du khách quan tâm khi đến Ấn Độ. Thực tế, đồ ăn Ấn Độ rất phổ biến trên thế giới. Năm 2019, thống kê từ YouGov, công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường, cho thấy ẩm thực Ấn Độ được yêu thích thứ 9 trên thế giới. Nhưng với người Việt, đồ Ấn Độ không thực sự phổ biến và khá khó ăn.

Ấn Độ là cái nôi của các loại gia vị trên thế giới. 70% gia vị trên thế giới xuất phát từ đây. Các món ăn của Ấn Độ cũng sử dụng nhiều loại gia vị. Cảm giác rõ nhất chính là vị mặn và cay nồng. Nhiều người Việt Nam không quen với cách chế biến đồ và sử dụng gia vị kiểu Ấn Độ. Dù vậy, tại những vùng trung tâm của Ấn Độ, không khó để tìm kiếm nhà hàng đồ phương Tây hoặc châu Á. Ở một số điểm đến chưa phát triển nhiều như Ladakh, số lượng nhà hàng sẽ hạn chế hơn.

Vì sao nên đi Ấn Độ?

Như đã nói ở trên, Ấn Độ là vùng đất không thể bỏ qua với những người muốn du lịch hành hương. Vậy với du khách phổ thông, họ có thể kỳ vọng gì ở Ấn Độ?

Thứ nhất, việc di chuyển đến Ấn Độ là rất dễ dàng. Hiện tại, Vietjet Air đã có những đường bay đến 2 trung tâm lớn nhất của Ấn Độ là New Delhi và Mumbai với giá chỉ từ 427.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Các chuyến bay chỉ tốn khoảng 5 giờ và có nhiều khung giờ linh hoạt trong tuần. Trong thời gian tới, Vietjet Air cũng dự kiến mở thêm loạt đường bay đến 3 thành phố là Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore.

Vietjet mở đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc (Việt Nam) đến New Delhi, Mumbai (Ấn Độ).

Mặt khác, lịch sử và kiến trúc có thể nói là một trong những điều tuyệt vời nhất tại đây. Ấn Độ là “cái nôi” của một số nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới. Do đó, những du khách có niềm yêu thích với việc khám phá văn hóa sẽ tìm thấy điều mình cần ở Ấn Độ. Nhiều truyền thống và phong tục từ xưa vẫn được tuân thủ cho tới ngày nay. Điều này biến Ấn Độ trở nên đặc biệt.

Các công trình kiến trúc tại Ấn Độ cũng là điểm nhấn trong chuyến hành trình. Bàn tay tài hoa của những nghệ nhân xưa đã để lại cho đất nước này nhiều tuyệt tác kiến trúc. Và khi nói tới kiến trúc Ấn Độ, Taj Mahal chính là biểu tượng rực rỡ nhất.

Lăng mộ nằm tại Arga, được hoàng đế Mogul Shah Jahan ra lệnh xây cho người vợ quá cố. Vào năm 2007, nơi này chính thức trở thành một trong 7 kỳ quan thế giới mới. Chỉ riêng việc tận mắt ngắm nhìn Taj Mahal cũng là ước mơ của nhiều tín đồ xê dịch.

Với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm phiêu lưu, du lịch mạo hiểm, Ấn Độ cũng có thể đáp ứng đủ, từ trượt tuyết, chèo thuyền tới các điểm nhảy bungee nổi tiếng. Đó là chưa kể các khu safari, nơi đang bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã. Bạn có thể ngồi trên những chiếc xe jeep và quan sát cuộc sống của báo hoa mai, hươu đốm hay linh cẩu đầu sọc, cáo sa mạc… tại safari ở Jaipur.

Những công trình kiến trúc của Ấn Độ là các tuyệt tác nghệ thuật.

Cũng không thể bỏ qua Ladakh - vùng đất đặc biệt được ví là “tiểu Tây Tạng” của Ấn Độ bởi phong cảnh hoang sơ cùng nền văn hóa độc đáo. Trên các hội nhóm du lịch nước ngoài của người Việt, Ladakh có thể xem như “ngôi sao đang lên” bởi cảnh quan khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại ở Ấn Độ. Dù vậy, do nằm ở độ cao trên 3.000 m so với mực nước biển, du khách đến Ladakh cần chú ý về sức khỏe nhằm tránh trường hợp bị “say độ cao”.

Sau đại dịch, những chuyến du lịch trị liệu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hồi phục hậu Covid-19 khiến Ấn Độ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch. Từ xưa, quốc gia này đã nổi tiếng với các phương pháp trị liệu truyền thống, spa và cả thiền. Hệ thống y học Ayurveda của họ đã xuất hiện từ khoảng 1.500 năm TCN. Một số phương pháp nổi tiếng trong thực hành Ayurveda có thể kể đến như dùng dầu để chăm sóc nha khoa hay ấm đất sét chữa bệnh về mũi…

An toàn?

Đồ ăn ngon, điểm đến đẹp, hành trình thú vị… tất cả đều không quan trọng bằng sự an toàn. Và đây cũng là vấn đề được nhiều du khách chú ý trước khi đi Ấn Độ.

Theo trang tư vấn du lịch Smart Traveller của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, nữ giới là đối tượng cần phải đề cao cảnh giác khi du lịch Ấn Độ. Họ có thể phải đối mặt với những hành vi quấy rối nếu không phòng bị sẵn. Do đó, lời khuyên là phụ nữ nên tránh du lịch một mình tại Ấn Độ.

Vấn đề trộm cướp cũng có thể xảy ra ở những khu chợ đông đúc, phương tiện giao thông công cộng. Hãy luôn chú ý đến tài sản cá nhân của bạn.

Ngoài ra, vấn đề thời tiết cũng cần được lưu tâm. Như đã nói ở trên, trong một số thời điểm, Ấn Độ sẽ trải qua những đợt nóng khủng khiếp. Tính toán thời gian du lịch hợp lý là bước đầu tiên cần làm khi nghĩ đến chuyện tới Ấn Độ.

Có một số nguyên tắc cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho chuyến đi Ấn Độ.

Chia sẻ với Zing, blogger Lạc (Nguyễn Sơn Tùng) cho biết có một vấn đề lớn khi mang drone tới Ấn Độ. Gần đây, anh đến Ladakh để đi du lịch và khá khổ sở để mang drone về nước.

“Các vấn đề khi qua hải quan, sử dụng drone và luật của họ tương đối không nhất quán, xử lý hành chính khá chậm chạp. Tôi bị kẹt drone và đồ đạc lại sân bay. Sau đó, vẫn tìm lại được nhưng rất mất thời gian và qua khá nhiều công đoạn”, anh chia sẻ.

Đến Ấn Độ, du khách cần tìm hiểu kỹ các quy định về sử dụng máy bay không người lái cũng như chụp ảnh. Tại một số nơi thờ tự, sân bay hay điểm quân sự, chụp ảnh là bất hợp pháp.

Video - Vietjet mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ Du khách có thể khám phá Ấn Độ dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian di chuyển nhờ các chuyến bay thẳng của Vietjet.