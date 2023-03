Cầm ly đánh người ở quán karaoke

Đến quán karaoke, Trịnh Văn Cảnh (25 tuổi, ở An Giang) mâu thuẫn với người khác nên cầm ly đánh đối phương bị thương.

Cảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Cảnh (25 tuổi, ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, tối 29/9/2022, Lê Quốc Vương (24 tuổi, ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) dự sinh nhật bạn tại quán nhậu ở thị trấn Óc Eo. Vương sau đó rủ cả nhóm hát karaoke.

Trong lúc cả nhóm di chuyển đến phòng hát, Vương gặp Cảnh nên đứng lại nói chuyện. Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn. Võ Văn Tài (37 tuổi, bạn của Cảnh) nhìn thấy sự việc nên xông ra đánh Vương.

Biết được sự việc, nhóm bạn của Vương tìm nhóm của Cảnh nói chuyện. Trong lúc xô xát, Cảnh dùng ly thủy tinh đánh trúng vào vùng mặt của Vương, gây thương tích.

Vương được đưa đi điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 13%.