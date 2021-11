Cầm lái ôtô hạng A với hành trình gần 1.000 km có gì thú vị?

Động cơ 1.4L của VinFast Fadil đủ sức mạnh để chinh phục hành trình TP.HCM - Nha Trang. Tuy nhiên xe vẫn có nhiều điểm trừ khi đi đường dài.

Sau khoảng nửa năm ở yên tại TP.HCM vì dịch Covid-19, tôi nghĩ mình cần làm mới lại bản thân trước khi quay lại cuộc sống "bình thường mới" bằng cách làm một chuyến du lịch vài ngày. Vũng Tàu hay Đà Lạt đã quá quen thuộc, tôi quyết định địa điểm cho chuyến đi lần này là thành phố biển Nha Trang.

Vốn yêu thích cầm vô-lăng, tôi quyết định tự lái xe đi chơi thay vì di chuyển bằng máy bay. Chiếc xe được tôi dùng là VinFast Fadil, chuyến đi lần này là hành trình dài nhất "xế cưng" tôi thực hiện kể từ lúc mua xe.

Trước đây tôi từng đi xa bằng các mẫu xe hạng B, hạng C hay SUV, và việc sử dụng một mẫu xe cỡ nhỏ hạng A trong hành trình này cũng là dịp để thử khả năng đáp ứng của chiếc xe khi rời xa đô thị.

Động cơ mạnh, cách âm tạm ổn

Sau vài km trong đô thị, tôi đã đưa Fadil lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là lần đầu tiên chiếc xe chạm đến tốc độ 120 km/h.

Với khối động cơ 1.4L hút khí tự nhiên kết hợp cùng khối lượng xe chưa đến 1.000 kg, VinFast Fadil không gặp khó khăn để đạt được tốc độ 120 km/h. Tất nhiên với một mẫu xe hạng A thì khó có thể đòi hỏi một khả năng tăng tốc mạnh mẽ được.

Nhờ hệ thống treo và vô lăng được VinFast tinh chỉnh theo hướng cứng cáp, chiếc xe không tạo cảm giác bồng bềnh hay khó kiểm soát khi chạy nhanh dù khối lượng xe nhẹ.

Ở những khúc cua gắt trên đèo Cù Hin, tôi vẫn dễ dàng kiểm soát chiếc xe ở tốc độ 60 km/h dù đã nghe được tiếng lốp bị trượt.

Sử dụng động cơ 1.4L lớn nhất phân khúc, Fadil có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi chạy từ TP.HCM ra Nha Trang khoảng 5,1 l/100 km. Tổng tiền xăng tôi đã đổ cho Fadil với quãng đường khoảng 900 km là 1,5 triệu đồng. Con số này dành cho xe chở 2 người cộng với một vali cỡ trung và một balo, nếu chở đủ 5 người thì mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng thêm đôi chút.

Với một chiếc xe hạng A như VinFast Fadil, khả năng cách âm là điểm yếu mà bất kỳ người dùng nào cũng phải thừa nhận. Nếu như chạy trên phố, phần lớn tiếng ồn thường đến từ xe máy chạy ngang, thì trên đường trường sẽ có thêm tiếng ồn lốp lẫn tiếng gió khi chạy nhanh.

So với những mẫu xe hạng A khác tôi từng trải nghiệm như Honda Brio hay Kia Morning, cách âm của Fadil nhỉnh hơn đôi chút, nhưng vẫn mang đến cảm giác khó chịu khi di chuyển liên tục vài trăm km.

Bù lại, Fadil có dàn âm thanh 6 loa với công suất đủ mạnh để giảm bớt tiếng ồn vọng vào khoang lái, tôi thường gọi vui đây là hệ thống chống ồn chủ động cho chiếc xe.

So với chiếc Kia Morning tôi từng sử dụng một thời gian trước đây, VinFast Fadil có một điểm trừ mà bất kỳ ai khi cầm lái đều nhận ra, đó là tầm quan sát tương đối hẹp do thiết kế cột A lớn. Điều này rất dễ dàng nhận ra khi di chuyển qua những giao lộ đông đúc trong phố, tôi từng vài lần suýt va chạm với xe máy do phương tiện nằm ngay điểm mù. Khi đi đường đèo thì cột A lớn cũng khiến việc quan sát những khúc cua trái gặp không ít khó khăn.

Ghế ngồi trên Fadil là loại bọc da và chỉnh cơ giống như các mẫu xe phổ thông khác trên thị trường. So với chất liệu nỉ thì ghế da trông đẹp hơn, tuy nhiên khả năng thoáng khí không bằng. Về cảm giác thoải mái khi phải ngồi liên tục trên hành trình vài trăm km, cá nhân tôi đánh giá ghế của Fadil dừng lại ở mức chấp nhận được, không gây khó chịu nhưng cũng không hẳn êm ái.

Không gian hạn chế khi đi đường xa

Khi di chuyển trong phố, kiểu dáng gọn gàng của một chiếc hatchback đô thị là điểm cộng, tôi có thể dễ dàng xoay trở hay đỗ xe ở những vị trí mà những chiếc xe thuộc phân khúc cao hơn không thể làm được.

Thế nhưng khi đi chơi xa và mang theo nhiều hành lý, thiết kế nhỏ gọn khiến cho tôi khá đau đầu trong việc sắp xếp nơi chứa đồ. Khoang hành lý của Fadil chỉ có thể để vừa một vali cỡ trung cùng một balo du lịch.

Mẫu xe hạng A này cũng thiếu các vị trí chứa đồ bên trong khoang lái, xe chỉ có 4 vị trí để chai nước ở hàng ghế trước, trong khi hàng ghế sau không có bất kỳ ngăn chứa nào. Đây là điều khá bất tiện khi có thêm người ngồi phía sau.

Trước đây tôi từng có dịp chạy thử một chiếc Fadil với hệ thống đèn nguyên bản, do sử dụng bóng halogen nên khả năng chiếu sáng chỉ đáp ứng ở dải tốc độ thấp và trong phố. Chiếc xe của tôi đã được nâng cấp lên hệ thống đèn Bi-LED, vì thế việc chạy xe ở tốc độ 80-90 km/h trên đường trường khá an toàn.

Lý do tôi lựa chọn Bi-LED mà không phải bóng LED thông thường là khả năng chiếu sáng tốt hơn và không gây chói mắt người đối diện. Nhược điểm lớn nhất của loại đèn này là giá bán tương đối cao, tuy nhiên vẫn rẻ hơn đèn dùng công nghệ laser.

Tôi cũng đã chi không ít để có thêm tính năng chống trộm và cảnh báo áp suất lốp, bên cạnh đó là các phụ kiện như vè che mưa, phim cách nhiệt...

Nhìn chung, việc cầm lái VinFast Fadil đi cung đường TP.HCM - Nha Trang giúp tôi hiểu rõ những ưu, nhược điểm của "xế cưng" hơn.

Đối với một chiếc xe hạng A, khó có thể đòi hỏi quá nhiều về không gian khoang lái hay khả năng chống ồn như những dòng xe thuộc phân khúc cao hơn.

Tóm lại, nếu có việc cần phải đi xa từ vài trăm tới cả ngàn km, một chiếc xe hạng A vẫn có thể đáp ứng tốt, dù có một vài hạn chế.