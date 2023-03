Cảm hứng thúc đẩy dệt may phát triển xanh tại Texfuture Việt Nam 2023

Texfuture Việt Nam Xuân Hè 2023 chính thức bắt đầu sau khi đại diện lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp thực hiện nghi thức khai mạc trên sân khấu. Trong 3 ngày, triển lãm sẽ liên tục diễn ra các phiên tọa đàm của hơn 30 nhà sáng lập, diễn giả và chuyên gia chia sẻ về 3 thông điệp nổi bật: Các xu hướng xuân hè 2024 (Trending On 2024SS), Kỷ nguyên mới trong thiết kế thời trang (New Age of Design), Tương lai là hôm nay (The Future is Now).