Cảm hứng thời trang từ 'Emily in Paris 2'

Phối đồ khoe cơ bụng, mặc áo độn vai hay đeo những chiếc kính dáng hình học là cách phối đồ bạn có thể áp dụng theo các nhân vật trong phim.

Trong mùa thứ hai, bộ phim ăn khách Emily in Paris tiếp tục gây chú ý với chủ đề thời trang. Những bộ trang phục lộng lẫy của Dior, Isabel Marant, Fendi và Versace giúp Lily Collins biến hóa trong vai Emily.

Nhưng với tư duy thời trang mới mẻ, phá vỡ định kiến của nhà thiết kế Marilyn Fitoussi và cố vấn phục trang Patricia Field, phong cách nữ chính đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy, bộ phim vẫn mang đến niềm cảm hứng phối đồ cho người phụ nữ hiện đại, theo WA Today.

Lối phối đồ Bare Midriff

Bare Midriff là cách phối đồ thể hiện nét cổ điển pha lẫn quyến rũ bằng việc để lộ phần phía trước của cơ thể, trên hông. Crop top, áo ống, bralette là những món đồ bạn có thể sử dụng để mặc theo xu hướng này.

Các nhân vật nữ trong Emily in Paris 2 đã thay phiên nhau diện đồ theo kiểu này. Mindy ưa chuộng quần shorts lưng cao với phần áo xếp nếp làm cho phần giữa trở nên thu hút. Trong khi đó, Sylvie - sếp của Emily - mang đến vẻ ngoài trẻ trung trong chiếc áo khoác dệt kim, cắt ngắn với viền tua rua của thương hiệu cao cấp Pháp Alaia.

Cách phối đồ Bare Midriff được áp dụng trong Emily in Paris 2.

Những năm gần đây, phụ nữ ngày càng thoải mái hơn trong việc khoe da thịt. Các thương hiệu cũng đang bán quần áo giúp phụ nữ tôn hình thể của họ.

Evening Standard nhận định xu hướng này đang trở lại mạnh mẽ khi được lăng xê bởi nhiều ngôi sao trên thảm đỏ. Từ Kate Hudson, Diane Kruger và Rita Ora tại Met Gala đến Gillian Anderson, Michaela Coel ở Emmy, họ đều chọn trang phục khoe cơ bụng.

Các nhà thiết kế Supriya Lele, Rejina Pyo và Nensi Dojaka đã tạo điều kiện cho phụ nữ phô diễn cơ bụng trên các sàn diễn thời trang ở London (Anh).

Đôi vai quyền lực

Để lần xuất hiện đầu tiên của Camille gây ấn tượng trong mùa mới, nhóm thiết kế đã cho cô mặc chiếc áo khoác độn vai màu trắng của Balmain. Thiết kế quá khổ này đã cho thấy sự khác biệt giữa vai độn của những năm 1980 và ngày nay.

Camille (phải) mặc áo khoác quá khổ.

Vào những năm 1980, đôi vai cứng ngắc của Yves Saint Laurent và Claude Montana được may theo kiểu tinh gọn hơn với tay áo hẹp. Trong khi đó, nhân vật Camille mặc những chiếc áo khoác có cấu trúc theo phong cách thoải mái hơn.

Dáng đứng của phần vai trông bắt mắt nhưng nó tạo hiệu ứng như cô đang đặt áo khoác lên lưng ghế khi ngồi.

Các bản in theo tỷ lệ

Những thiết kế màu sắc trong phim được một số người ví như "liều thuốc giải độc thị giác" cho biển màu be, đen và denim thường thấy ở các quán cà phê, quán bar ở Marais (Pháp). Lily Collins được nhận xét can đảm khi luôn mang đến sự pha trộn các bản in. Đặc biệt là khi chúng được xếp trên thân hình nhỏ nhắn của cô.

Mặc một chiếc áo polo dệt kim Versace có gân bên trên chiếc váy Mugler cổ điển lưng cao, Emily trông nổi bật. Màu sắc, tỷ lệ của bản in và hiệu ứng ton-sur-ton mang lại vẻ ngoài hoàn hảo.

Trong phân cảnh khác, chiếc váy nhỏ chắp vá của Dolce & Gabbana đã gây cảm giác khó chịu về mặt thị giác với chấm bi và các họa tiết hoa khác nhau. Tuy nhiên, việc thêm một chiếc túi Christian Louboutin in hình và chiếc mũ xô đã giúp tăng vẻ sang trọng.

Lối phối đồ màu sắc của Emily.

Phụ kiện trong phim

Hiểu rõ sức mạnh của những món phụ kiện từ thời còn tham gia Sex and the City, cố vấn Patricia Field đã nâng tầm Manolo Blahniks, túi baguette Fendi và dây chuyền ở Emily in Paris 2.

Trong mùa mới, chiếc kính râm ngoại cỡ và đôi boots cao đến đầu gối đã thu hút sự chú ý của các tín đồ thời trang. Không chỉ dừng lại ở việc áo đến đầu gối, những đôi boots còn có họa tiết động vật, hoa cà và vải tuyn hồng.

Những chiếc găng tay hở ngón là phụ kiện được Emily yêu thích trong mùa mới.

Những chiếc kính râm đến từ nhiều nhãn hiệu khác nhau, bao gồm cả Valentino và Miu Miu. Chúng cũng mang nhiều kiểu hình học hay có tỷ lệ quá khổ. Bước ra ngoài với khuôn mặt chưa trang điểm hay bộ quần áo thiếu điểm nhấn, một chiếc kính râm sẽ trở thành món đồ "cứu cánh" cho bạn.

Cuối cùng, món phụ kiện "đinh" trong phần hai chính là những chiếc găng tay màu sắc hở ngón. Theo L'Officiel, trong khoảng một năm trở lại đây, giới thời trang toàn cầu đã chứng kiến sự trỗi dậy của găng tay. Món phụ kiện khiến người đeo nổi bật bởi nét cổ điển và vẻ ngoài sang trọng.

Thực tế, trước khi đại dịch bao trùm toàn cầu, loại găng tay này vẫn xuất hiện thường xuyên trên thảm đỏ. Tuy nhiên, việc nó tiếp tục phủ bóng trong các sự kiện lớn bậc nhất thế giới năm qua như VMAs, Met Gala hay lễ trao giải Emmy đã chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ.