Cảm hứng phá cách lên ngôi trong thời trang đường phố

Tại ngày streetstyle của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, các bạn trẻ thuyết phục giám khảo bằng cách phối đồ táo bạo, phá cách nhưng không kém phần thời thượng.

Là một trong những sự kiện thời trang tầm cỡ và được mong chờ nhất trong năm, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 (3/12-6/12) không chỉ mang đến những BST độc đáo và sáng tạo từ những NTK nổi tiếng trong nước và quốc tế, mà còn là sân chơi dành riêng cho những tín đồ thời trang đích thực với nhiều hoạt động thú vị.

Trong đó, “The Best Street Style” được tổ chức trên đường Đồng Khởi là một tâm điểm, thu hút các bạn trẻ đam mê thời trang tự do thể hiện cá tính để chinh phục giám khảo - fashionisto Thuận Nguyễn. Mỗi ngày trong tuần lễ thời trang, 3 bạn trẻ xuất sắc sẽ được giám khảo trao giải The Best Dresses, với giải thưởng là một Airpod và quà tặng phiên bản giới hạn từ nhãn hàng Aquafina Vietnam cho giải nhất, cùng những phần quà độc đáo cho hai giải phụ.

Giám khảo - Fashionisto Thuận Nguyễn đánh giá cao phong cách thời trang cá tính, ứng dụng nhưng vẫn đầy sáng tạo.

Càng về những ngày cuối, “The Best Street Style” như càng tăng nhiệt. Các tín đồ thời trang đã thể hiện cá tính của mình qua những set đồ đa dạng, phong phú, từ tối giản, thanh lịch đến cầu kỳ, táo bạo. Fashionisto Thuận Nguyễn chia sẻ theo cảm nhận của ông, sau 8 năm theo dõi sự kiện, các bạn trẻ Việt bắt đầu có gu hơn. Sự thể hiện xuất sắc của nhiều bạn khiến ông gặp khó khăn trong việc tìm ra chủ nhân cho các giải thưởng giá trị đến từ nhãn hàng Aquafina Vietnam.

Đề cao tính thực tế, ứng dụng cũng như chất thời trang và sáng tạo, trong ngày thứ 4 của tuần lễ thời trang, giải nhất đã được trao cho cô nàng Lê Như. Giám khảo Thuận Nguyễn đánh giá đây là một bộ đồ phá cách. Dù chỉ sử dụng gam màu đen trung tính nhưng Lê Như có cách phối nổi bật, vừa phải, tạo điểm nhấn bằng cách trang điểm và kiểu tóc thắt bím nổi loạn.

Giải nhì được trao cho anh chàng Bảo Vinh với set đồ hồng nhạt, họa tiết kẻ ô, phù hợp với giới trẻ và có tính ứng dụng cao . Điểm nhấn thời trang của bộ đồ là họa tiết cúc daisy. Còn giải ba - Huy Hoàng - lại mang đến một phong cách trẻ trung nhờ gam màu xanh nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc mũ nồi thời thượng.

Các bạn trẻ ghi điểm nhờ những set đồ phong cách, sáng tạo nhưng vẫn trẻ trung, thời thượng.

Năm nay, bắt nhịp xu hướng thời đại và đáp ứng sự thay đổi của giới trẻ, ban tổ chức Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã có thêm nhiều sự kiện nhỏ xuyên suốt, giúp các tín đồ mộ điệu có thêm cơ hội trở thành một phần của sân chơi thời trang sôi động này.

Trong đó, Livestream AVIFW năm nay có thêm chuyên mục hỏi đáp thú vị, với phần quà là 4 chiếc điện thoại đình đám iPhone 12. Theo đó, trong mỗi đêm livestream tại Fanpage Aquafina (19h-21h30 tối 3, 4, 5, 6/12), 10 câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện. Khán giả chỉ cần bình luận câu trả lời (A hoặc B) kèm hashtag #AVIFW2020. Bạn trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng và nhận được một chiếc iPhone 12 từ chương trình.

Các bạn trẻ vừa được chiêm ngưỡng những BST đình đám tại Aquafina VIFW 2020, vừa có cơ hội nhận iPhone 12.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã đi đến những ngày tổ chức cuối cùng, nhưng không khí vẫn ngày càng sôi động và hào hứng hơn. Với loạt hoạt động phong phú, đây không chỉ là tuần lễ thời trang, mà còn là sân chơi thực sự cho các tín đồ mộ điệu, đặc biệt là giới trẻ Việt.