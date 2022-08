Cảm hứng hình ảnh của truyện tranh 'The sandman'

Album King of America của Elvis Costello. Sau khi sáng tác xong tập 1 cho bộ truyện The Sandman, Gaiman đã không thể nghĩ ra tiêu đề cho cuốn truyện. “Tôi nhận mình đang ngâm nga giai điệu gì đó và tôi nghĩ: đó là gì? Tôi biết bài hát này. Tôi nhận ra mình đang hát Sleep of the Just và nghĩ: Ồ, đó là tiêu đề!”. Bài hát Sleep of the Just nằm trong album King of America của Elvis Costello. Ảnh: F-Beat.