Cám dỗ khiến 7 người mẫu, diễn viên Hong Kong vướng vòng lao lý

Nhiều người nổi tiếng Hong Kong nhận thù lao cao để quảng cáo cờ bạc bất hợp pháp. Hậu quả là họ bị bắt với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm.

Bối Y Lâm là một trong những người nổi tiếng bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ vì quảng cáo cờ bạc phi pháp. Ảnh: On.

Ngày 28/11, HK01 đưa tin Phòng Hình sự khu phía Nam Hong Kong phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp.

Trong 6 ngày truy quét, cơ quan này bắt giữ 7 người phụ nữ, trong độ tuổi 20-30, là người mẫu, diễn viên và KOL nổi tiếng. Họ bị cáo buộc quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trực tuyến trái phép.

Vụ việc nhận được sự chú ý của dư luận xứ Hương Cảng. Đầu năm nay, cảnh sát Hong Kong từng mở chiến dịch triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng. Hai người mẫu Tô Miểu Miểu và Tạ Di Đình bị bắt giữ cũng vì hành vi quảng cáo cho các sòng bạc bất hợp pháp.

Danh tính người nổi tiếng dính líu

Thông qua hình ảnh đã làm mờ mặt do cơ quan chức năng trình chiếu trong buổi họp báo, truyền thông Hong Kong tìm ra danh tính của nghệ sĩ liên quan đến vụ quảng cáo cờ bạc bất hợp pháp. Đầu tiên là người mẫu, diễn viên Bối Y Lâm.

Bối Y Lâm sinh năm 1994. Cô nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ video múa cột vào năm 2018, được mệnh danh là "Nữ thần gợi cảm" trong cộng đồng hot girl Hong Kong. Sau đó, Bối Y Lâm lấn sân sang diễn xuất. Cô từng tham gia phim Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World hay xuất hiện trên show truyền hình War Of Household của đài Viu TV.

Bối Y Lâm (trái) và Hoàng An được thông tin có liên quan đến vụ án người nổi tiếng quảng cáo cho trang web, ứng dụng cá cược trái phép. Ảnh: On.

Trả lời phỏng vấn HK01, Bối Y Lâm xác nhận cô là một trong 7 người phụ nữ vướng lao lý. Người đẹp bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở Pat Heung vào ngày 27/11.

Hiện, Bối Y Lâm đã được tại ngoại, chờ điều tra nhưng phải ký cam kết trình diện vào giữa tháng 12. Theo cảnh sát Hong Kong, đối với người mời gọi, giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống đánh bạc, cá cược chưa được cấp phép, chế tài sẽ là phạt tiền 5 triệu HKD ( 640.000 USD ), phạt tù tối đa 7 năm.

Hot girl kiêm người mẫu Hoàng An cũng là cái tên được chú ý trong vụ truy quét người nổi tiếng cổ xúy đánh bạc trái phép. Trong buổi họp báo, cảnh sát đã chú thích "Đánh cắp chân dung" dưới hình ảnh cá nhân của Hoàng An.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, một trong 7 phụ nữ nổi tiếng bị bắt có người đã giả mạo, xâm phạm quyền chân dung để tạo tài khoản đăng tải loạt bài kêu gọi người dân tham gia cá độ mùa World Cup.

Điều này khiến cư dân mạng nghi vấn Hoàng An chính là người phạm pháp. Hiện, cảnh sát chưa cho biết Hoàng An phạm tội hay là nạn nhân trong vụ việc. Tuy nhiên, trên On, chân dài khẳng định bản thân là người bị hại.

Thủ đoạn chiêu dụ "mỹ nhân tài chính"

Theo cảnh sát Hong Kong, những phụ nữ bị bắt giữ đều là công cụ phạm pháp, bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng. Đối tượng được nhắm đến là các cô gái trẻ đẹp, gợi cảm và có lượng người hâm mộ khủng trên mạng xã hội. Họ được trả giá cao để quảng bá và lôi kéo người chơi cho trang web, ứng dụng cờ bạc trực tuyến.

"Cám dỗ tiền bạc khiến nhiều người nổi tiếng trở thành đồng lõa của tội phạm. Họ bị lừa tham gia nhưng đã có hành động tiếp tay cho việc phạm pháp diễn ra. Vì vậy, họ vẫn sẽ nhận hình phạt thích đáng từ luật pháp", đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong cho biết.

Sau khi hàng loạt người nổi tiếng Hong Kong bị bắt với cáo buộc quảng cáo và tạo điều kiện cho hành vi tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng, người mẫu Tô Tiểu Tiểu chia sẻ về thủ đoạn tiếp cận và thuyết phục nghệ sĩ làm việc của tội phạm.

Tô Tiểu Tiểu bị chiêu dụ vào đường dây kinh doanh phi pháp nhưng đã kịp thời nhận ra và từ chối tham gia. Ảnh: HK01.

Theo Tô Tiểu Tiểu, cô từng được chào giá 80.000-100.000 HKD/tháng (10.000- 12.800 USD ) cho việc trở thành mồi nhử tài chính của các sòng bạc ảo. Nhiệm vụ của cô là xây dựng hình tượng giàu có, sống xa hoa hoặc đăng ảnh gợi cảm cùng bài quảng cáo, kêu gọi người hâm mộ tham gia đánh bạc trực tuyến.

Người mẫu được phép yêu sách nếu không hài lòng với mức lương hoặc hoa hồng. Ngoài ra, đối phương cũng cam kết có đội ngũ luật sư cố vấn uy tín, hùng hậu để giúp người nổi tiếng như cô giải quyết các vấn đề pháp lý gặp phải.

Tô Tiểu Tiểu cho biết rất nhiều đồng nghiệp của cô sa bẫy trước những lời ngon ngọt của kẻ lừa đảo. Hiện tại, họ hối hận nhưng đã muộn. Cô cho rằng người chấp nhận công việc này một phần vì tài chính hấp dẫn, một phần vì không nhận ra hành vi vi phạm pháp luật và lừa đảo đằng sau đó. Việc không tìm hiểu rõ hạng mục quảng cáo khiến họ trở thành một thành phần phạm tội trong xã hội.

"Kiếm hơn 10.000 USD /tháng, ai không ham. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng trên đời này làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm như vậy. Sau khi lên mạng tìm hiểu, tôi phát hiện nhiều yếu tố lừa đảo của dịch vụ quảng cáo này. Tôi không muốn kiếm nhiều tiền trong một thời gian ngắn nhưng lý lịch lại gắn với hai chữ 'tội phạm' cả đời nên đã từ chối", Tô Tiểu Tiểu chia sẻ.

Theo Tô Tiểu Tiểu, những người đẹp đi theo con đường gợi cảm như cô vốn đã vấp phải định kiến khắt khe từ công chúng. Vì vậy, chân dài hy vọng các đồng nghiệp cẩn thận hơn trong việc nhận quảng cáo để không gây ảnh hưởng hình ảnh, rơi vào vòng lao lý vì một thoáng mờ mắt trước đồng tiền mà không tìm hiểu kỹ các quảng cáo liên quan đến tài chính.

Tô Tiểu Tiểu có hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô có gia cảnh khó khăn, phải bỏ học đại học vì nhà nghèo. Nhờ gương mặt và hình thể đẹp, Tô Tiểu Tiểu vào showbiz. Cô ra mắt với vai trò người mẫu gợi cảm. Hiện, người đẹp làm DJ, thợ xăm và kinh doanh hoa trực tuyến để kiếm thu nhập.