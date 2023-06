Cầm đầu đường dây mua bán 1,5 kg heroin và 2.000 viên ma túy

Sau khi phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, truy xét, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ người cầm đầu.

Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông tin đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hoàng (SN 1992, ngụ xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đấu tranh, khai thác Trần Văn Hoàng.

Qua trinh sát, theo dõi địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, số lượng lớn, trong đó nổi lên Trần Văn Hoàng có nhiều nghi vấn cầm đầu đường dây. Hoàng nằm trong diện theo dõi của công an.

Quá trình điều tra, đầu tháng 6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Nghệ An thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng.

2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tang vật ban đầu trong vụ án gồm 4 bánh heroin (có trọng lượng hơn 1,5 kg), 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Qua đấu tranh, bước đầu, Hoàng khai nhận mua ma túy từ Nghệ An đưa về Quảng Nam để tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng, mở rộng đấu tranh vụ án.