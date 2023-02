Cầm dao đâm người từ mâu thuẫn tiếng nẹt pô

Khi Nhân mở cửa phòng trọ, Tâm cầm dao, Tú cầm kéo lao vào đâm nhân nhiều nhát vào ngực, tay và đùi. Sau khi gây án, Tâm và Tú rời khỏi hiện trường.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát thông báo truy tìm Thái Minh Tú (SN 1995, quê Sóc Trăng) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 22h20 ngày 25/5/2022, Trương Hữu Nhân (SN 1996, quê Đồng Tháp) đang ở phòng trọ số 2 nhà trọ Hồng Phong (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng con trai 2 tuổi đang bị bệnh, thì nghe tiếng nẹt pô xe trước phòng trọ. Nhân mở cửa bước ra, thì thấy người ở cùng dãy trọ là Thái Minh Tâm (SN 1995, quê Sóc Trăng) đang nẹt pô xe. Nhân nhắc nhở Tâm rồi bỏ vào phòng trọ.

Thái Minh Tú.

Khoảng 10 phút sau, có 4 thanh niên không rõ lai lịch đến nhà trọ gây sự đánh Tâm, nhưng được mọi người can ngăn.

Cho rằng Nhân kêu người đánh mình vì tiếng nẹt pô, nên Tâm kêu thêm Thái Minh Tú để cùng mình sang phòng trọ của Nhân để nói chuyện. Khi Nhân mở cửa phòng trọ, Tâm cầm dao, Tú cầm kéo lao vào đâm nhân nhiều nhát vào ngực, tay và đùi.

Sau khi gây án Tâm và Tú rời khỏi hiện trường. Sau đó, Tâm bị bắt còn Tú bỏ trốn cho đến nay. Nhân được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho Nhân là 32%.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát thông báo ai biết Thái Minh Tú ở đâu đề nghị báo về Công an thị xã Bến Cát theo số điện thoại 0329518025 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.