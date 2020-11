Cấm biển, di dời dân tránh bão Goni

UBND tỉnh Phú Yên ra lệnh cấm biển, đồng thời khẩn trương di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Trước dự báo bão số 10 (Goni) sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều 5/11, với sức gió cấp 8, giật cấp 10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế ký lệnh cấm biển, di dời người dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa thông báo cấm các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ, trên biển kể từ 9h ngày 4/11.

Tỉnh Phú Yên cấm biển từ sáng 4/11, để phòng chống bão số 10. Ảnh: An Bình.

Ông Thế cũng yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tàu, thuyền và các hoạt động trên biển. Rà soát, triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn đê, kè, hồ, đập, công trình xây dựng đang thi công dở dang, nhất là các tuyến đê, kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn.

Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên còn yêu cầu các địa phương phải chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm. Nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu; các nhà không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Ngoài ra, phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường. Tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cấp thiết để tập trung ứng phó bão số 10.

Chiều 3/11, tâm bão số 10 (Goni) cách quần đảo Hoàng Sa 360 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Các khu vực nằm trong bán kính 140 km tính từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên.

Đêm nay và ngày mai, bão đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 10-15 km/h. Chiều 4/11, tâm bão cách Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 340 km về phía đông. Lúc này, bão có xu hướng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó, bão giữ hướng đi, giảm vận tốc xuống 10 km/h. Chiều 5/11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Người dân phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên gia cố mái nhà chống bão. Ảnh: An Bình.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai có mưa lớn với lượng phổ biến 250-350 mm cả đợt. Tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên, lượng mưa ghi nhận được trong những ngày tới dao động 150-300 mm cả đợt.