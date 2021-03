Cam Australia 12.000 đồng/kg tràn ngập chợ mạng

Trái cây giá rẻ từ Mỹ, Canada, Australia về Việt Nam ngày càng nhiều, thậm chí trên chợ mạng, nhiều tiểu thương còn rao bán cam Australia với giá chỉ từ 12.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, gần đây trên chợ mạng và các hội nhóm, nhiều tiểu thương kinh doanh online rao bán cam Australia với giá bán siêu rẻ, dao động 12.000-20.000 đồng/kg. Người bán đều khẳng định đây là cam Australia 100% nhập khẩu.

Sự thật cam ngoại giá rẻ bất ngờ

"Vì giá rẻ nên tôi bán theo túi 5 kg giá 60.000 đồng và túi 10 kg giá 119.000 đồng, tính ra chỉ 12.000 đồng/kg. Tôi nhập 200 thùng nhưng đã bán hết sạch, bây giờ khách muốn mua phải chờ", chị Mai (Hà Đông, Hà Nội), một tiểu thương kinh doanh online nói.

Theo chủ cửa hàng này, cam Australia mọng nước, thơm và ngọt hơn so với cam Việt Nam. Cam hơi mềm tay và có quả hơi rám. "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cam tồn kho nhiều nên giá rẻ hơn so với mọi năm. Mỗi lần tôi nhập cả tấn nên được giá tốt", chị nói thêm.

Hiện, trên chợ mạng cam Australia với giá bán siêu rẻ, dao động 12.000-20.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Hương.

Cũng theo chị Hà, một đầu mối kinh doanh trái cây online, cam Australia hiện rất đắt hàng vì giá rẻ chưa từng có. Loại cam ngoại này có màu sắc bắt mắt, vàng ươm, giá rẻ nên khách thường mua theo thùng về ăn, vắt nước uống. "Một kg có 4 quả to, giá bán lẻ 15.000 đồng/kg, hàng về bao nhiêu tôi bán hết bấy nhiêu", chị nói.

"Mọi năm cam Australia tôi bán giá 60.000-80.000 đồng/kg, cao gấp 2, 3 hàng Việt nhưng năm nay vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thuế nhập khẩu giảm nên giá cam cũng vì thế mà giảm theo", chị Hà nói.

Theo khảo sát, không chỉ bán trên chợ mạng mà hiện nay cam Australia còn được bán với giá khá mềm tại các chợ, siêu thị. Cụ thể, tại một hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội, cam vàng Valencia Australia giá 39.900 đồng/kg.

Tuy nhiên trao đổi với Zing, chị Mỹ Linh, đại diện của hàng nhập khẩu trái cây cao cấp Mia Fruit khẳng định không thể có giá cam Australia giá 12.000 đồng/kg. "Trừ phi đó là hàng Trung Quốc dán tem, hàng quá hạn sử dụng. Người mua phải tìm hiểu kỹ", chị nói.

Theo chị Linh, phía cửa hàng chị cũng không bao giờ nhập được cam Australia giá rẻ như vậy, thường dao động khoảng 120.000-150.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, chị Phương Loan, người Việt sinh sống tại Australia cho biết tại đây cam cũng không có giá rẻ như vậy. "2,3 AUD/kg (tương đương hơn 40.000 đồng/kg) là mức giá phổ biến", chị cho hay.

Trái cây cao cấp giá rẻ ồ ạt về Việt Nam

Thực tế, không chỉ cam mà hiện nay các loại trái cây nhập khẩu như: Táo, nho, quýt,... từ nhiều nước đang đổ bộ thị trường Việt với giá bán siêu rẻ. Chỉ chưa tới 100.000 đồng, người tiêu dùng có thể mua một kg các loại trái cây ngoại nhập từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nam Phi, Australia…

Đặc biệt, một số siêu thị còn dành vị trí đẹp, bắt mắt để trưng bày các sản phẩm trái cây nhập ngoại với số lượng lớn. Hiện, cam Australia, nho, táo Mỹ, Pháp... là những sản phẩm bán khá chạy.

Bà Thu (Thanh Xuân, Hà Nội) khá bất ngờ vì tấm biển 1 kg táo Mỹ giá chỉ hơn 30.000 đồng trong siêu thị. "Bình thường đi siêu thị thấy giá táo Mỹ thường vài trăm nghìn đồng/kg không ngờ nay lại có giá rẻ vậy nên tôi mua 5 kg về ăn dần", bà nói.

Tại siêu thị Big C Thăng Long cũng diễn ra chương trình giảm giá cực mạnh “Lễ hội trái cây nhập khẩu”. Cụ thể, cam Valencia Úc giá 39.900 đồng/kg cam, táo gala Mỹ chỉ có giá 39.900 đồng/kg, táo Envy size nhỏ có giá 89.900 đồng/kg, táo red delicious giá 35.900 đồng/kg, táo Pháp Story giá 69.900 đồng/kg...

Nhiều loại trái cây nhập khẩu như: Táo, nho, quýt,... đổ bộ về thị trường Việt với giá bán siêu rẻ. Ảnh: GTS.

Các tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết vì giá rẻ nên sức mua sản phẩm nhập khẩu cao hơn hẳn các loại trái cây Việt. "Như táo Mỹ Envy size nhỏ trước đây tôi bán giá 120.000-150.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ 70.000-90.000 đồng/kg", chị nói thêm.

Cũng bán khá chạy các loại trái cây nhập khẩu, chị Thảo, chủ một cửa hàng hoa quả cao cấp trên đường Nhân Hoà (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết trước đây, giá các loại trái cây này luôn ở mức cao gấp 2,3 lần so với hiện tại, dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg.

“Năm nay trái cây nhập khẩu nhiều loại rẻ hơn các năm trước vì chính sách miễn giảm thuế quan nhập khẩu. Mỗi ngày tôi về khoảng 2 thùng hàng, nhưng đến đâu hết đến đó”, chị Thảo nói thêm.

Những ngày gần đây chị Hồng Nhung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng tranh thủ mua các loại trái cây nhập khẩu về ăn vì thấy chúng được bán nhiều trên thị trường với giá khá rẻ. "Con tôi rất thích ăn táo Mỹ nhưng vì giá cao nên thỉnh thoảng tôi mới mua 1, 2 kg, nay đi siêu thị thấy giá rẻ tôi mua luôn một thùng", chị nói.

Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả từ các nước trong tháng 2/2021 ước đạt 110 triệu USD , đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 259 triệu USD (khoảng 5.957 tỷ), tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng trái cây từ Trung Quốc, Mỹ, Australia là chủ yếu.

Việc trái cây nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam với mức giá phải chăng tạo cơ hội cho người tiêu dùng được mua trái cây ngoại với giá tốt. Tuy nhiên, các loại trái cây này đang phần nào tạo áp lực, cạnh tranh với thị trường trong nước.