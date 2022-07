Cầm 2,2 triệu USD 'chạy án', cựu cán bộ C03 mang tiền đi mua đất

Sau khi nhận 2,2 triệu USD từ giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đồng phạm, ông Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ C03) không "chạy án" mà mang tiền đầu tư bất động sản.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ liên quan vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Trong số này, bị can Bùi Trung Kiên (nguyên là cán bộ Cục cảnh sát kinh tế - C03) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết luận điều tra, ông Kiên đã nhận 2,2 triệu USD của ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm) để "chạy án" cho 2 người này khi bị C03 điều tra về hành vi làm trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Khai với cơ quan điều tra, Bùi Trung Kiên thừa nhận quen biết với ông Nguyễn Minh Quân từ tháng 10/2020. Biết Kiên là cán bộ C03, ông Quân đã nói chuyện nhờ Kiên giúp đỡ việc Phòng 6 của C03 điều tra, xác minh trách nhiệm cá nhân của ông Quân.

Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi (phải).

Ông Kiên cũng khai nhận rằng khoảng tháng 3/2021, ông Quân trực tiếp gặp Kiên tại TP.HCM và nhờ Kiên giúp để không bị xử lý hình sự. Kiên đồng ý nhận lời giúp dù rằng ông Kiên cũng nói rằng trước tới giờ ông Kiên không trực tiếp tham gia vụ này.

Ông Kiên khai nhận với cơ quan điều tra rằng ông có nhận của ông Quân 5 lần tiền, với tổng cộng 2,2 triệu USD . Ba lần đầu ông Kiên nhận tiền từ ông Quân ở quán cà phê, lần lượt là 250.000 USD , 250.000 USD và 200.000 USD .

Lần thứ 4 là khoảng đầu tháng 4/2021, ông Quân gọi Kiên giúp cho Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc công ty Nguyễn Tâm, là đơn vị trúng thầu tại Bệnh viện Thủ Đức). Quân nói nếu giúp cho Lợi không bị xử lý hình sự thì Lợi sẽ đưa cho Kiên 1 triệu USD . Kiên đồng ý và hẹn Quân mang tiền đến chung cư ở phường Thảo Điền, TP.HCM. Khi đến nơi, Quân đưa cho Kiên 1 triệu USD và Kiên nói với Quân: “Anh bảo Lợi yên tâm, tôi đang nhờ việc của anh và sẽ nhờ tiếp trường hợp của ông Lợi”.

Lần nhận tiền thứ 5, ông Kiên khai nhận từ Quân 500.000 USD tại nơi đỗ xe của một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM.

Sau khi nhận 2,2 triệu USD , Kiên không nhờ ai để tác động và cũng không đưa cho ai mà mang tiền đầu tư bất động sản ở TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Dương. Còn lại 500.000 USD , Kiên chưa sử dụng và đã trả lại cho ông Quân. Đến nay, bị can đã trả một phần tiền cho ông Quân và chủ động liên hệ gia đình nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lê Thanh An (cựu cán bộ C03), Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975), Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng giám đốc công ty CP Truyền thông du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, ở Hà Giang) cùng tội Môi giới hối lộ, theo Khoản 4, Điều 365 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo điều tra, sau khi ông Kiên không giúp được, ông Quân nhờ Long và Giang lo giúp. Quân đưa Long, Giang 1,5 triệu USD , sau đó Long, Giang đưa cho An để nhờ An giúp. An tiếp tục đưa Triệu để lo giúp cho ông Quân. Tuy nhiên, những người trên chưa liên hệ và đưa tiền cho bất cứ ai để giải quyết cho ông Quân.

Ngày 7/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP.HCM) và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định ông Quân và Lợi đã thông đồng, cấu kết với nhau để thực hiện trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.