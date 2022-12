Call me Duy: ‘Đừng hời hợt khi nhận mình là KOC’

Call me Duy chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho Access KOC - nền tảng social marketing hàng đầu Việt Nam, trực thuộc AccessTrade Vietnam.

Trong lễ ký kết đại sứ thương hiệu của AccessTrade, Call me Duy đã có nhiều chia sẻ thú vị xoay quanh nghề KOL và nguồn thu nhập hiện tại.

Gương mặt quán quân KOC Vietnam 2022

Những năm gần đây, bên cạnh KOL, cụm từ KOC (Key opinion consumer) cũng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và truyền thông. Là hình thức kiếm tiền mới, KOC dần trở thành nghề nghiệp được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Call me Duy (Vũ Duy) là một trong những gương mặt tiên phong, đạt được nhiều thành công ở lĩnh vực này.

Call me Duy vốn được biết đến trong vai trò beauty blogger, là gương mặt quen thuộc với cộng đồng làm đẹp tại Việt Nam. Anh thường thực hiện video chia sẻ kiến thức làm đẹp và chăm sóc da. Hiện tại, Call me Duy sở hữu kênh YouTube hơn 533.000 lượt theo dõi, kênh TikTok 393.000 follower, trang Facebook 121.000 follower…

Đây cũng là gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực affiliate marketing (tiếp thị liên kết) cùng AccessTrade suốt 3 năm qua. Năm 2020, Call me Duy nhận giải thưởng “KOL tài năng” từ AccessTrade. Đến tháng 5, anh tiếp tục trở thành quán quân chương trình thực tế “KOC Vietnam 2022” (do AccessTrade đồng tổ chức cùng VCCorp và Lazada).

Call me Duy trong bộ ảnh Đại sứ thương hiệu cùng Access KOC.

Sự sáng tạo, nhiệt huyết và kiên trì mang đến cho Call me Duy thành công lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là nguồn cảm hứng mà Access KOC đang tìm kiếm, nhằm lan tỏa đến cộng đồng KOC cũng như người dùng Việt Nam.

Trở thành đại sứ thương hiệu Access KOC

Sau nhiều nỗ lực, Call me Duy chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho Access KOC - nền tảng social marketing hàng đầu Việt Nam (trực thuộc AccessTrade Vietnam).

Dù từng hợp tác cùng hàng trăm nhãn hàng, đây là lần đầu tiên Call me Duy đảm nhận vị trí đại sứ thương hiệu. Phát biểu tại buổi lễ, anh bày tỏ vinh dự trước cơ hội hợp tác này.

“Để làm tốt vai trò, tôi kỳ vọng trở thành người tiên phong cùng Access KOC đưa KOC trở thành nghề được công nhận, đồng thời định hướng cho người trẻ đang theo đuổi lĩnh vực này”, anh khẳng định.

Call me Duy chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu cùng Access KOC.

Nói về nghề KOC, Call me Duy tự tin bản thân là KOC có thu nhập tốt. Để đạt được vị trí hiện nay, anh dành tất cả thời gian cho công việc, trau dồi từng kỹ năng. Từ khi theo đuổi nghề KOC, anh luôn nghiêm túc trong mọi sản phẩm tạo ra.

“Đừng hời hợt khi nhận mình là KOC. Những thứ tôi có được xứng đáng với nỗ lực cũng như giá trị sáng tạo. Khi gọi là nghề nghiệp, KOC có thể mang đến mức thu nhập xứng đáng nếu bạn thực sự nghiêm túc”, anh khẳng định.

Chia sẻ lý do chọn Call me Duy làm đại sứ thương hiệu, ông Đỗ Hữu Hưng - CEO AccessTrade - cho biết với hình ảnh sáng tạo, cá tính và đầy nhiệt huyết, Call me Duy là cầu nối đưa Access KOC tiếp cận, truyền cảm hứng đến hàng triệu KOC, đồng thời mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam.

Bắt tay vào giấc mơ vươn tầm quốc tế

Không chỉ dừng ở thị trường Việt Nam, Call me Duy đặt ra mục tiêu lớn hơn: Mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Sau khi tập trung phát triển tại Việt Nam đến hết năm nay, quán quân KOC Vietnam dự kiến mở rộng sức ảnh hưởng qua chiến lược xây dựng nội dung sáng tạo bằng tiếng Anh, từ đó tiếp cận người xem quốc tế.

Call me Duy phát biểu tại Lễ công bố Đại sứ thương hiệu Access KOC.

“Tôi muốn giới thiệu sản phẩm của người Việt đến thị trường nước ngoài. Tôi mong mình là người tiên phong và truyền cảm hứng đến cộng đồng, cùng nhau thực hiện mục tiêu này”, quán quân KOC Vietnam bày tỏ.

Việc đưa KOC Việt Nam vươn tầm quốc tế cũng là điều mà Access KOC đang lên kế hoạch trong năm 2023. Sự kết hợp giữa Access KOC và Call me Duy được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho cộng đồng KOC Việt Nam.