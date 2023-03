'Call me Chihiro' - bước ngoặt của một cô gái mại dâm Nhật Bản

Phim "Call me Chihiro" chuyển thể từ sách “Chihiro-san” của Hiroyuki Yasuda, xoay quanh nỗ lực hoàn lương của một cô gái từng làm mại dâm.

Genre: Tâm lý, Hài hước

Director: Rikiya Imaizumi

Cast: Arimura Kasumi, Toyoshima Hana, Shimada Tetta,...

Rating: 6/10

(*) Bài viết có tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

Câu chuyện bắt đầu với nữ chính Aya (Arimura Kasumi), hay còn gọi là Chihiro, làm việc tại tiệm bento gần bờ biển. Cô đối xử tốt với mọi người xung quanh, từ anh công nhân, cô nữ sinh trung học hay ông lão vô gia cư.

Dù vậy, quá khứ làm việc tại tiệm massage của Aya luôn bị đàm tiếu bởi láng giềng. Đối mặt với thị phi, Chihiro vẫn giữ thái độ tích cực với mọi người mà không mảy may nghĩ đến mảng ký ức đen tối của bản thân.

Bước chuyển mình của một cô gái làng chơi về bán tiệm cơm. Ảnh: IMDB.

Khi nữ chính đứng dậy từ "bùn nhơ"

Bản thân Aya có cuộc đời bất hạnh. Bố mẹ mất sớm, cô buộc lòng làm việc ở tiệm massage để sinh tồn. Dù quá khứ đen tối không thể xoá bỏ, Chihiro vẫn tiếp tục sống tích cực và bày tỏ sự quan tâm đến mọi người.

Tính cách niềm nở, lạc quan của cô đã khuất phục mọi người, trong đó có ông chủ quán bento. Sau cuộc phỏng vấn giữa hai người, ông chủ quán đã cho cô một bài kiểm tra “ẩn” để đánh giá nhân cách bằng một khẩu phần ăn. Chihiro niềm nở đón nhận và chia sẻ cùng chú mèo gần quán. Sự tử tế của cô đã thuyết phục ông chủ rằng, cô là người phù hợp cho quán.

Ngoài ra, dù bị Okaji (Toyoshima Hana) theo dõi, Chihiro vẫn niềm nở kết thân với cô bé nữ sinh, không một chút đề phòng với người theo dõi mình suốt một quãng thời gian dài.

Dù mang quá khứ đau buồn, Chihiro vẫn nở nụ cười và sống lạc quan. Ảnh: Netflix.

“Tông màu tươi sáng của phim vừa mang lại sự thoải mái, vừa mang sự ngột ngạt. Bởi lẽ, phim truyền tải câu chuyện mang tính chữa lành, đồng thời đưa ra mặt tối đằng sau nụ cười của nữ chính”, cây viết John Serba bình luận trên tờ Decider.

Nhà làm phim có khéo léo trong việc khai thác các tuyến phụ, khi mỗi nhân vật như một phần cuộc đời đã qua của Chihiro. Với Okaji, nữ sinh trung học sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, tính gia trưởng của cha khiến cô không có cơ hội sống thật.

Hay như bé Sakate Makoto (Shimada Tetta) sinh ra trong sự bao bọc của người mẹ đơn thân. Cậu nghịch ngợm, bốc đồng, nhưng với sự tử tế và dịu dàng của Chihiro, Makoto dần trở nên hoà đồng với mọi người.

Ông lão vô gia cư là nhân vật bí ẩn nhất phim. Ông không giới thiệu tên, tuổi hay bất kỳ thông tin nào về bản thân. Nữ chính Chihiro cũng giống như khán giả, không ai biết về thân thế của ông lão bí ẩn. Tuy nhiên, Chihiro vẫn đối xử tốt với người đàn ông huyền bí khi bị đám trẻ trêu chọc. Cô hàng ngày mang cơm, cùng ông trò chuyện.

Khi cùng khai thác tuyến nhân vật bước ra từ góc tối xã hội, các nhà làm phim phương Tây có xu hướng kể những câu chuyện tiêu cực. Arthur Fleck trong Joker (2019) hay Travis của Taxi Driver (1976), đều chịu sự đau khổ trong quá khứ khiến họ trở thành những tên tội phạm, sát nhân. Song, Chihiro lại có hướng đi tích cực, lạc quan hơn, dù vẫn mang nỗi cô đơn trong lòng.

Nhân vật có nét tương đồng với chú chó Perrito trong Puss in Boots: The Last Wish (2022). Cả hai đều chịu một quá khứ đau thương, nhưng vẫn giữ thái độ tích cực, tinh thần lạc quan đối với mọi thứ xung quanh.

Nhịp phim chậm rãi, kén khán giả

Đạo diễn kỳ cựu của Ghibli Studios, Hayao Miyazaki từng chia sẻ: "Đôi khi, cần những khoảng lặng để khán giả có thể suy ngẫm về mọi thứ đang diễn ra, chỉ đơn giản là khung hình tĩnh, một khoảng không trống rỗng”.

Call me Chihiro tận dụng khoảng lặng trong phim để người xem có thể quan sát, suy ngẫm từng tình tiết được cài cắm khéo léo. Đó là những khung cảnh mọi người cùng nhau vui chơi, hay bình minh trên bãi biển. Các phân đoạn vừa tạo khoảng trống cho khán giả suy nghĩ, vừa mang tác dụng giải trí với phong cảnh hữu tình.

Phim có phần lạm dụng khoảng lặng, gây lê thê. Ảnh: High on Films.

Phim có thời lượng hơn 2 giờ. Song, tác phẩm vẫn chưa khai thác triệt để các khoảng trống bỏ ngỏ xuyên suốt cốt truyện. Đồng thời, Call me Chihiro có phần lạm dụng cảnh quay toàn, vốn không đóng vai trò thiết yếu cho việc truyền tải câu chuyện.

Ngoài ra, nhịp phim chậm gây nhàm chán đối với một số khán giả. Nhiều phân đoạn chưa được tối ưu để phục vụ chuyện phim, làm giảm trải nghiệm của người xem.

Cây viết Roger Moore chia sẻ trên Movie Nation: "Bộ phim còn quá nhiều khoảng trống để khai thác và nó có thể làm tốt hơn với thời lượng dài như vậy”.

Tiết tấu phim chậm, gây khó chịu cho một số khán giả. Ảnh: Japanese Film Reviews.

Nhìn chung, Call me Chihiro mang nhịp phim chậm rãi với những khung cảnh bình yên nơi vùng quê nước Nhật. Phim mang nội dung nhẹ nhàng, tích cực, thích hợp cho đối tượng khán giả muốn “đổi món” sau chuỗi phim bom tấn, drama vừa qua. Tuy nhiên, nhịp phim chậm vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm khi gây nhàm chán đối với một số người xem.