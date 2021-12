Cake by VPBank hái quả ngọt sau 1 năm ra mắt

Đạt thành tích ấn tượng sau 11 tháng hoạt động, hệ thống giải pháp ngân hàng điện tử này hấp dẫn khách hàng với nhiều tiện ích tích hợp.

Đạt 1 triệu khách hàng là con số không nhỏ, kể cả với ngân hàng truyền thống có tuổi đời lâu năm trên thị trường. Ông Nguyễn Hữu Quang - CEO Ngân hàng số Cake by VPBank - chia sẻ mục tiêu 1 triệu khách hàng đã được ban lãnh đạo Cake nói riêng và Be Group đặt ra từ đầu năm, dù rất thách thức.

Để đạt mục tiêu này, ngân hàng đã đầu tư mạnh vào công nghệ, hạ tầng, đội ngũ nhân sự và chính sách ưu đãi trực tiếp cho người dùng. Nhờ vậy, giúp mọi khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ tài chính một cách dễ nhất.

“Cake được định hình là một ứng dụng ngân hàng số đơn giản, hấp dẫn và đáng tin cậy, nhằm phục vụ được nhiều khách hàng hơn, có tính phổ cập và góp phần thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện”, ông Nguyễn Hữu Quang cho biết.

Thực tế, những dấu ấn và thành quả của Cake cũng như của các tổ chức tín dụng thời gian qua, có phần không nhỏ đến từ sự thuận lợi của chính sách.

Từ tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp định danh điện tử (eKYC), giúp khách hàng mở tài khoản từ xa. Qua eKYC, người dùng chỉ mất khoảng 2 phút là mở được tài khoản Cake và có thể sử dụng ngay.

Đồng thời, bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã góp phần thúc đẩy các ngân hàng phải thay đổi, đẩy mạnh số hóa và tiếp cận dịch vụ qua kênh ngân hàng số.

Thống kê từ ngân hàng, số lượng khách hàng mở mới tài khoản Cake đạt mức cao nhất từ tháng 6 đến nay, đa phần là giới trẻ. Các khách hàng tập trung chủ yếu ở đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, ngoài ra cũng có người đến từ các địa phương xa như Cà Mau hay Sơn La…

Một trong số phân khúc khách hàng đặc biệt và khác biệt của Cake là các tài xế công nghệ.

Cake phối hợp với Be Group xây dựng đội ngũ chăm sóc riêng, hướng dẫn tỉ mỉ cho tài xế từ khi đăng ký đến khi thực hiện các giao dịch sau này. Khi chuyển sang dùng Cake, tài xế nhận được nhiều lợi ích hơn như tăng số lần rút tiền từ ứng dụng, được miễn hoàn toàn các loại phí giao dịch chuyển/rút tiền…

Sắp tới, Cake có thêm các sản phẩm tài chính được “may đo” riêng, phù hợp với các bác tài. Đơn cử như gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp với lãi suất ưu đãi, gói tiết kiệm linh hoạt để tài xế thực hành tiết kiệm, sản phẩm đầu tư giúp các bác tài tối ưu thu nhập... Đây không chỉ là câu chuyện phát triển khách hàng, mà là cách ngân hàng số này góp phần phổ cập tài chính toàn diện đến nhiều đối tượng trong xã hội.

Làm nên thành công của Cake sau gần một năm có mặt trên thị trường, có phần rất lớn đến từ quá trình tạo sức hút với phân khúc giới trẻ, nhất là thế hệ Y, Z.

“Tính đơn giản, hấp dẫn và đáng tin cậy của Cake được thể hiện ở việc là một ngân hàng số miễn phí trọn đời; nơi mọi giao dịch đều dễ dàng với tài khoản là số điện thoại, mở tài khoản trong 2 phút, chuyển tiền, thanh toán tức thì. Ngân hàng cũng có thể giúp khách hàng kiếm tiền với sản phẩm siêu tiết kiệm (super saver) sinh lợi gấp 18 lần thông thường; đầu tư linh hoạt chỉ với 10.000 đồng mỗi ngày kèm lãi suất tốt, hoặc nhận khoản tiền khẩn cấp qua vài thao tác trên điện thoại. Mọi giao dịch ngân hàng với chúng tôi ‘dễ như ăn Cake” và đó là triết lý để phục vụ được nhiều khách hàng hơn”, ông Quang chia sẻ.

Gen Y, Z với lợi thế về công nghệ, đang giúp cho quá trình chuyển đổi số tăng tốc và nền kinh tế số phát triển. Đây cũng là cơ hội của ngân hàng số. 60% khách hàng của Cake trong độ tuổi từ 18-30 tuổi, cho thấy sức hút và sự hấp dẫn của ngân hàng số này với giới trẻ.

Với sản phẩm tài chính ngân hàng, yêu cầu về bảo mật, an toàn là yếu tố hàng đầu tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Cake được đầu tư về an toàn, công nghệ, bảo mật ở mức cao nhất, đưa vào những tiêu chuẩn cao về an toàn, bảo mật thông tin như PCI-DSS, các loại hình xác thực an toàn như OTP, SMS, Smart OTP; 3D Secure trong thanh toán thẻ …

Ngân hàng số này cũng sở hữu những chuyên gia về bảo mật, bảo đảm hệ thống vừa hoạt động tốt, vừa an toàn. Trong đó, việc hợp tác với các đối tác chiến lược có ý nghĩa lớn, không chỉ nâng tầm an toàn, bảo mật mà còn góp phần đa dạng hệ sinh thái.

Cake là sản phẩm hợp tác giữa Be Group và VPBank. Be với 10 triệu khách hàng và đội ngũ tài xế khoảng 300.000 người, đã tạo ra một hệ sinh thái đầy đủ từ gọi xe, giao hàng, đặt vé máy bay, đến bảo hiểm, đặt mua vé số... Khi Cake by VPBank ra đời, ứng dụng ngân hàng số này được tích hợp trên nền tảng gọi xe Be và tận dụng được hệ sinh thái của Be.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Sự hợp tác này giúp Cake tận dụng kinh nghiệm của VPBank về nền tảng công nghệ, cách quản trị… trong xây dựng ngân hàng số.

Ở chiều ngược lại, Cake mang đến lợi thế cạnh tranh cho VPBank, giúp Be Group tạo ra phương thức thanh toán liền mạch, an toàn, rẻ hơn tiền mặt, tạo ra dịch vụ tài chính chuyên nghiệp được “may đo” riêng cho khách hàng, tài xế Be... Đồng thời, Cake góp phần hoàn thiện hệ sinh thái Be Group, từ gọi xe, bảo hiểm, đặt khách sạn, đặt vé máy bay, viễn thông… đến dịch vụ tài chính ngân hàng.