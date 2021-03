Cãi vã, tài xế lao xe tông chết hành khách

Một tài xế làm việc cho hãng gọi xe công nghệ lớn nhất Trung Quốc Didi Chuxing đã lao xe tông chết hành khách sau khi hai bên cãi vã.

Didi Chuxing ngày 15/3 đã đăng tải lên mạng xã hội Weibo xác nhận vụ việc tài xế của hãng lao xe vào hành khách gây tử vong ở thành phố Phúc Châu, phía nam Trung Quốc, Reuters đưa tin.

"Sau một cuộc cãi vã, tài xế đã lái xe tông chết nam hành khách", công ty Didi Chuxing cho biết trên trang Weibo của hãng.

Cảnh sát thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cho biết tài xế gây án đã bị bắt giữ. Hãng cho thuê xe Didi Chuxing nói rằng họ đang hợp tác với cảnh sát và đã cử đại diện đến thăm gia đình nạn nhân.

Didi Chuxing vốn bị chính phủ và công chúng Trung Quốc chú ý tới sau khi nổi lên hai vụ cưỡng hiếp và giết người liên quan tới hãng này vào năm 2018.

Ứng dụng cho thuê xe và chia sẻ chuyến đi Didi Chuxing. Ảnh: Getty

Vụ việc đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2018, khi một nữ khách hàng sử dụng dịch vụ đi xe chung của hãng này bị tài xế giết hại. Vụ việc thứ hai diễn ra chỉ sau đó ba tháng, với một khách hàng nữ khác bị tài xế cưỡng hiếp và giết hại.

Sau khi các vụ việc trên diễn ra, Didi Chuxing đã phản ứng bằng một chiến dịch nhằm tăng cường sự an toàn cho hành khách, bao gồm đầu tư khoảng 20 triệu USD cho việc chăm sóc khách hàng và cập nhật các tính năng an toàn, bao gồm việc thêm nút liên hệ cảnh sát và thu âm khi đi trên đường.

Vụ tông xe giết người trên càng khiến cho công ty này phải tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

"Didi Chuxing sẽ nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu các rủi ro an toàn tiềm ẩn, cung cấp thêm chương trình đào tạo an toàn cho tài xế và loại bỏ các sự cố liên quan đến vấn đề an toàn", một đại diện của ủy ban an toàn công ty này nhấn mạnh.

Ngoài Trung Quốc, Didi Chuxing hiện còn hoạt động ở nhiều nơi khác như Nam Mỹ, Nhật Bản, Australia và Nga.