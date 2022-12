Cải trang thành công an tuần tra, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Đặt mua trang phục, công cụ giả mạo công an, Đồng rủ Huy đi tuần tra đêm, cưỡng đoạt tài sản của người đi đường.

Phạm Thế Đồng (22 tuổi) và Bùi Thế Huy (18 tuổi, cùng quê Hà Nam) đang bị Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ để xác minh hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đồng và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo công an, rạng sáng 21/12, cảnh sát cơ động tuần tra phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn tại địa bàn phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, nên dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra hành chính, công an phát hiện thanh niên ngồi sau cất giấu một dùi cui, còng số 8, đèn pin cùng khẩu trang công an nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Đồng khai nhận đặt mua nhiều trang phục, phụ kiện và công cụ hỗ trợ của công an từ tháng 10/2021 nhằm mục đích giả mạo công an chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm sau đó rủ Huy đi tuần tra đêm, nếu gặp người vi phạm sẽ dừng xe đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định trước khi bị phát hiện, Đồng và Huy đã cưỡng đoạt 5 triệu đồng của người đi đường. Công an tỉnh Hà Nam thông báo ai là bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản trên thì liên hệ số điện thoại 0692.729.307 (Cơ quan Cảnh sát điều tra) hoặc 0915.819.824 (Điều tra viên Đào Văn Dũng) để giải quyết theo quy định.