Cái tên FIFA sắp biến mất

FIFA 23 sẽ là phần cuối cùng trong series game bóng đá FIFA do công ty EA Sports và Liên đoàn Bóng đá Thế giới hợp tác sản xuất.

Game FIFA phải đổi tên do công ty Electronic Arts và Liên đoàn Bóng đá Thế giới ngừng hợp tác vào năm nay. Ảnh: Gizchina.

Sau khoảng 2 thập kỷ ra mắt, tựa game bóng đá huyền thoại FIFA sẽ chính thức được đổi tên vào tháng 7 tới.

Năm 2023 này, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và công ty Electronic Arts (EA) quyết định ngừng hợp tác do không đạt được thỏa thuận chung. FIFA – tựa game do 2 bên cùng sản xuất cũng sẽ được đổi tên thành FC, dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 7 tới. Như vậy, FIFA 23 là phần cuối cùng trong dòng game FIFA do EA Sports phát hành dưới thương hiệu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Game FIFA sẽ chính thức được đổi thành FC vào tháng 7 tới. Ảnh: Gizchina.

Việc ngừng hợp tác với FIFA kéo theo các sự kiện của FIFA trong trò chơi sẽ biến mất, một số tên đội và tên người chơi cũng phải thay đổi, không còn đi kèm từ “FIFA” như trước.

Tuy nhiên, EA cho biết người chơi sẽ không bị ảnh hưởng. Công ty đã hợp tác với hơn 700 đội, hơn 19.000 người chơi và 30 giải đấu. Tất cả đều được cấp phép đầy đủ. EA Sports FC sẽ giới thiệu các giải đấu như Premier League, EUFA Men's và Women's Champions League... thay thế FIFA World Cup Games, FIFA Women's World Cup và các sự kiện khác được FIFA cấp phép.

Về phần FIFA, cơ quan này sẽ phải tìm kiếm một đối tác mới. Theo Gizchina, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang lên kế hoạch phát triển trò chơi điện tử bóng đá của riêng mình.

Trò chơi FIFA ra mắt từ năm 1993, đánh dấu lần đầu hợp tác giữa FIFA và EA. Khi mới ra mắt, game này không hề nhận được sự quan tâm ở Mỹ, cho đến khi nhà phát hành quyết định đổi tên thành International Soccer để bán sang các nước Châu Âu thì game mới thực sự bùng nổ.

Đồ họa game FIFA đời đầu và phiên bản 2023. Ảnh: The Guardian.

Bản FIFA Soccer 96 ra đời đánh dấu việc lần đầu tiên công nghệ đồ hoạ 3D được áp dụng vào trong game. Tương tự với các bản FIFA 97-99, tựa game luôn nằm ở vị trí top 1 mỗi khi ra mắt, đánh bại nhiều bom tấn khác ra mắt cùng thời điểm.

Đặc biệt, FIFA 2001 trở thành cơn sốt khi bán được hơn 200.000 bản chỉ tính riêng ở Anh. Cứ như vậy, mỗi năm EA lại cho ra đời một phiên bản FIFA với đồ hoạ và các tính năng được nâng cấp, giúp tựa game giữ được sức hút cho đến ngày nay.