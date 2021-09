Cái tài của James Wan

17 năm kể từ “Saw”, James Wan đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc tại Hollywood với vai trò cha đẻ của nhiều thương hiệu kinh dị danh tiếng.

James Wan là nhà làm phim đa tài của Hollywood. Anh đã góp phần khai sinh nhiều thương hiệu kinh dị kinh điển trên màn ảnh rộng như Saw, Insidious hay The Conjuring. Wan cũng có duyên với thể loại phim hành động khi bỏ túi các tác phẩm ăn khách Fast & Furious 7 và Aquaman (2018).

Từ đầu năm 2021 đến nay, James Wan đã ra mắt 3 phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị gồm Spiral: From the Book of Saw (anh làm chỉ đạo sản xuất), The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (nhà sản xuất, tác giả cốt truyện) và Malignant (đạo diễn, biên kịch và sản xuất). Trong số này, The Conjuring 3 và Malignant là những bộ phim đặc biệt, cho thấy cái tài của Wan khi hù dọa khán giả.

Lần trở lại ghế đạo diễn sau 3 năm

Malignant là phim điện ảnh đầu tiên do James Wan đạo diễn sau 3 năm kể từ Aquaman (2018) và phim kinh dị đầu tiên sau 5 năm kể từ The Conjuring 2 (2016). Tác phẩm kinh dị cũng đánh dấu giai đoạn mới trong sự nghiệp của James Wan sau thời gian đạo diễn các phim kinh dị tâm linh thuộc thương hiệu The Conjuring và Insidious.

Trong Malignant, một phụ nữ tên Madison (Annabelle Wallis) thường xuyên trông thấy ảo giác về hiện trường những vụ giết người tàn bạo. Càng cố gắng tìm hiểu chân tướng sự việc, Madison càng kinh hoàng phát hiện ra ranh giới giữa những cơn ác mộng và thực tại đang dần bị xóa nhòa.

Nội dung Malignant chứa nhiều yếu tố đã trở thành bản sắc trong phim kinh dị của James Wan. Đó là một thế lực “ác quỷ” không ngừng thách thức người thường, ranh giới giữa thực tại và thế giới ảo tưởng bị xóa nhòa, yếu tố kinh dị được bồi đắp qua các phân cảnh dàn dựng nhiều lớp lang…

James Wan chỉ đạo diễn xuất trên phim trường Malignant. Ảnh: Warner Bros.

Bên ngoài cái khung câu chuyện đã cũ, Wan lựa chọn những chất liệu mới làm lớp da thịt đắp lên câu chuyện. Malignant mở đầu như một tác phẩm kinh dị mang màu sắc tâm linh và phần lớn thời lượng phát triển theo hướng đi này. Nhưng hồi cuối đột ngột chuyển tông, biến tấu theo hướng phim hành động hạng B kết hợp phong cách phim kinh dị Italy thập niên 1970 - một sự ngồn ngộn máu thịt gợi nhớ loạt Saw.

James Wan từng chia sẻ với Entertainment Weekly quá trình xây dựng cốt truyện Malignant cùng vợ: “Vợ tôi đã nghiên cứu rất nhiều về những trường hợp dị tật được y khoa ghi lại. Cô ấy nói với tôi ‘Có nhiều người bị dị tật bẩm sinh và phải sống chung với những bất thường ấy’”.

“Tôi chỉ biết thốt lên ngỡ ngàng. Trí tưởng tượng của tôi lập tức thêu dệt một câu chuyện oái ăm, kỳ dị nhất có thể từ những chất liệu ấy. Vợ tôi và tôi bắt đầu nghĩ ra các ý tưởng và chắp nối chúng thành cốt truyện”, Wan nói.

Anh chia sẻ trong suốt quá trình viết kịch bản, mình luôn trăn trở với việc “làm cách nào biến các hạt mầm ý tưởng này thành một câu chuyện nơi tôi có thể thỏa sức áp dụng các hiệu ứng vật lý lâu rồi không dùng tới như máu me, xương thịt và các đạo cụ cơ khí ấn tượng”.

Màn “hồi cố tri tân” của James Wan trong Malignant đang gặt hái những kết quả ban đầu ấn tượng. Phim phát hành từ ngày 10/9 và thu về 14,7 triệu USD sau 7 ngày. Đây là con số khả quan với một bộ phim kinh dị nói chung và phim kinh dị phát hành giữa đại dịch nói riêng.

Giới phê bình điện ảnh cũng dành cho Malignant những phản hồi tích cực. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, 75% số nhà phê bình đánh giá phim chất lượng với điểm trung bình 6,4.

Cây bút Meagan Navarro từ Bloody Disgusting viết: “Wan đã chơi lớn. Yếu tố hài hước và máu me trong bộ phim này được tính toán ở mức cân bằng. Nó ngốc nghếch, tàn nhẫn và gây sững sờ. Phim không hoàn hảo nhưng đậm tính giải trí và gợi nhớ về một kỷ nguyên đã xa của thể loại kinh dị”.

Cha đẻ của những ý tưởng mang sức sống bền bỉ

Hồi đầu tháng 9, James Wan từng chia sẻ với Den of Geek lý do anh trao ghế đạo diễn The Conjuring 3 cho Michael Chaves để thực hiện Maglinant: “10 năm qua tôi liên tục đạo diễn các phim thuộc loạt Insidious và The Conjuring. Người ta nhớ đến tôi là anh chàng chuyên trị mảng kinh dị siêu nhiên với những màn hù dọa jump scare”.

“Tôi không phải kiểu người thích lặp lại chính mình và cảm thấy đã đến lúc phải làm cái gì đó khác đi. Tôi muốn quay trở về với những bộ phim kinh dị kén khán giả mình từng làm trước đây. Đó là sự tri ân dành cho những fan cứng của dòng phim kinh dị. Tôi chưa quên các bạn đâu”, Wan nói.

Việc Wan không còn ngồi ghế đạo diễn The Conjuring đã khiến chất lượng phần 3 giảm sâu dù vẫn thu 200 triệu USD giữa đại dịch. The Devil Made Me Do It chỉ nhận điểm 5,8 từ các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes. 104/235 cây bút bình luận nhận xét tác phẩm mới từ vũ trụ điện ảnh The Conjuring tệ.

The Conjuring mất điểm vì sa đà vào yếu tố điều tra phá án. Ảnh: Warner Bros.

Ra mắt sau The Conjuring 2 tròn nửa thập kỷ, The Conjuring 3 thua kém về cả doanh thu lẫn số điểm của giới phê bình. Doanh thu phim giảm có thể được giải thích bằng nguyên nhân đại dịch. Nhưng mức phản hồi tích cực từ giới phê bình Rotten Tomatoes chỉ ở mức 56% (so với 80% của phần 2 và 86% của phần đầu tiên) chỉ có thể được lý giải bằng sự đi xuống của chất lượng nội dung.

Cây bút Richard Roeper từ Chicago Sun-Times nhận xét: “Thương hiệu điện ảnh kinh dị đang ngày một trở nên ngớ ngẩn”. Còn Alison Willmore từ Vulture chỉ ra vấn đề của bộ phim không nằm ở sự thay đổi vị trí đạo diễn: “Việc Chaves đảm nhận công việc chỉ đạo bộ phim không phải nguyên nhân khiến nó lạc lề. Vấn đề chính nằm ở lựa chọn chuyển sự tập trung từ ca quỷ ám sang vụ giết người”.

The Conjuring (2013) là tựa phim làm lợi về kinh tế hơn cả mà James Wan từng thực hiện. Cuối tháng 7, Deadline đưa tin tổng doanh thu 8 phần phim thuộc vũ trụ The Conjuring đã vượt qua mốc 2 tỷ USD . Thu 2 tỷ USD sau 8 năm là một kỷ lục mà chưa thương hiệu phim kinh dị nào trước đó làm được.

Theo The-Numbers, tổng kinh phí sản xuất chùm phim thuộc vũ trụ The Conjuring (chưa bao gồm tiền quảng cáo) là 179,5 triệu USD . Con số chỉ chiếm khoảng 11% tổng doanh thu loạt phim. Với tỷ lệ 1 ăn 10, không khó để dự đoán trong tương lai sẽ có thêm nhiều tác phẩm được ra đời ăn theo thành công của The Conjuring.

Trước mắt, hãng Warner Bros. đã công bố kế hoạch sản xuất hai phim ngoại truyện tiếp theo thuộc vũ trụ The Conjuring. Một trong số này là hậu truyện của The Nun (2018). Tác phẩm còn lại xoay quanh nhân vật The Crooked Man từ The Conjuring 2.

Không “ăn nên làm ra” như The Conjuring, nhưng loạt Insidious cũng là một thương hiệu kinh dị tâm linh của James Wan bị đem ra “vắt sữa”. Sau hai phần đầu tiên do James Wan đạo diễn xoay quanh gia đình nhà Lambert, Sony Pictures quyết định rót vốn sản xuất tiền truyện cho thương hiệu vào năm 2015. Tới năm 2018, nhân vật bà đồng Elise (Lin Shaye) trở thành nhân vật chính cho phần phim Insidious thứ 4.

Bốn phần phim ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu đều đặn - từ 99 triệu USD của phần phim đầu tiên tới 172,8 triệu USD cho phần mới nhất. Tổng doanh thu bốn phần phim Insidious đã vượt mốc 555 triệu USD trong khi chỉ tốn 26,5 triệu USD để sản xuất.

Thành công phòng vé đã mở đường cho phần phim thứ 5 được sản xuất. Theo thông tin từ IMDb, Insidious: The Dark Realm do James Wan sản xuất và đồng đạo diễn đang trong khâu hậu kỳ. Phần phim sẽ đưa khán giả trở lại với gia đình Lambert, khi những hồn ma bóng quế một lần nữa trở lại ám ảnh cậu con trai Dalton của họ.