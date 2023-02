Cái ôm của The Rock và những khoảnh khắc ấn tượng ở Grammy 2023

Không chỉ thắng giải, Adele mang đến phút giây thú vị tại nhà thi đấu Crypto.com Arena khi có màn chào hỏi với tài tử The Rock. MC Trevor Noah tiết lộ nam diễn viên là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cô. The Rock cũng chính là người xướng tên và trao giải Màn trình diễn solo Pop xuất sắc cho nữ ca sĩ. Khoảnh khắc thân thiết giữa hai ngôi sao gây sốt trên mạng. Ảnh: Us Weekly.