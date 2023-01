Cái ôm bất thường trong 'One-Punch Man'

Trong chương mới nhất của “One-Punch Man”, cuộc đối đầu được rất nhiều người hâm mộ mong đợi giữa Saitama và Tatsumaki đã diễn ra. Nhưng diễn biến của nó lại rất bất ngờ.

Saitama không thể không ra tay ngăn cản khi chứng kiến sự tàn phá đáng sợ của Tatsumaki. Ảnh: Sportskeeda.

Saitama là nhân vật chính của bộ truyện tranh One-Punch Man, sức mạnh phi lý giúp siêu anh hùng này luôn đứng đầu chuỗi sức mạnh (ít nhất là tính đến hiện tại).

Chính xác hơn, Saitama có sức mạnh vật lý bá đạo, vượt xa mọi quái vật đáng sợ nhất trong truyện. Nguồn sức mạnh đó thậm chí còn vượt qua nhiều yêu quái/anh hùng thuộc hệ tâm linh, siêu năng lượng.

Và tính đến nay, ít nhất Tatsumaki cũng xếp ở vị trí số hai dành cho những nhân vật có siêu năng lực (sau Blast) và chắc chắn đứng hàng đầu đối với những người sử dụng sức mạnh tâm linh.

Saitama bị Tatsumaki tấn công như vũ bão. Ảnh: Manga.

Hơn thế nữa, đây là hai nhân vật được nhiều người hâm mộ “đẩy thuyền” nhất trong cả bộ truyện. Chính bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai người có thể mang đến nhiều cảm xúc hơn hẳn những cảnh hành động bình thường.

Trong chương 178 của bộ manga One-Punch Man, Saitama là người đã ngăn chặn Tatsumaki, tránh để sức mạnh của cô phá hủy hoàn toàn trụ sở mới của hiệp hội anh hùng. Với bản tính ương ngạnh và hiếu chiến, chắc chắn “Đứa con của bão” không chịu dừng lại và sẽ trừng phạt những kẻ dám ngáng đường.

Đáng tiếc, trước mặt cô là Saitama. Sức mạnh tâm linh có tính phá hoại phạm vi rộng của cô dồn hết lên người nhân vật chính. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, Saitama cũng chỉ rung động đôi chút (về mặt vật lý), còn lại anh không cảm thấy chút uy hiếp nào từ Tatsumaki.

Trong giây phút ấy, “Đứa con của bão” bất ngờ nhớ ra Saitama là người thường ở cùng Genos và cả người chị em Fubuki của mình. Trái với hy vọng của thủ lĩnh nhóm Bão Tuyết (Fubuki), khi Saitama được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, câu trả lời ám chỉ cô ấy chỉ là một người quen bình thường.

Câu trả lời khiến Fubuki bối rối còn Tatsumaki tức giận. Ảnh: Manga.

Đây là câu trả lời khiến Tatsumaki vừa bối rối vừa tức giận. Trở nên cuồng loạn, Tatsumaki tiếp tục tỏ ra vô lý khi tăng cường độ sức mạnh của mình một lần nữa, khiến toàn bộ sàn nhà xoắn lại xung quanh họ.

Cảm thấy mọi việc diễn biến theo chiều hướng ngày một xấu đi và công trình khổng lồ của hiệp hội anh hùng đã đạt tới giới hạn, Saitama nhanh chóng tóm lấy Tatsumaki và đưa cô ra ngoài để không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về tài sản nữa. Điều này chứng minh vì sao chương 178 có tên: Do It Outside.

Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại tại đó, chương 178 kết thúc với nhiều cảm xúc đọng lại cho người hâm mộ. Một Tatsumaki đang cuồng nộ bỗng trở nên bối rối lạ thường khi bị Saitama ôm vào lòng (thực chất Áo choàng hói chỉ cố gắng tóm lấy và kiềm chế đưa cô ra ngoài).

"Cái ôm" đầy bất thường giữa hai nhân vật mạnh mẽ của One-Punch Man. Ảnh: Manga.

Nhiều người hâm mộ cho rằng ánh mắt bẽn lẽn, bất ngờ của Tatsumaki sẽ mở đầu cho một mối quan hệ tình cảm đầy tiềm năng giữa hai nhân vật mạnh mẽ bậc nhất và cũng được “đẩy thuyền” nhiều nhất trong One-Punch Man.