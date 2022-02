Cái khó của sao mạng

Một số nhà sáng tạo nội dung cho biết khán giả thường nghĩ họ có công việc nhàn hạ và thu nhập cao, song sự thật trái ngược hoàn toàn.

Năm 2018, Caleb Finn tạo một tài khoản mạng để cạnh tranh với bạn bè xem ai có cơ hội trở nên nổi tiếng hơn. Khoảng 4 năm sau, thú vui đơn thuần này mang lại thu nhập 6 con số mỗi năm cho Finn, giúp anh và bạn gái sinh sống cùng con trai mới sinh của họ.

Với 14,8 triệu người theo dõi với trung bình khoảng 10 triệu lượt xem mỗi video, Finn là nhà sáng tạo nội dung mà phần lớn mọi người đồng ý rằng sẽ nhận được những hợp đồng quảng cáo hấp dẫn nhất.

Tuy nhiên, Finn cho biết công việc sáng tạo cũng như bất kỳ ngành nghề nào khác, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn mọi người nghĩ.

“Mọi người hỏi tôi rằng ‘Thứ khó nhất ở nghề của anh là gì?’. Đó chính là sáng tạo nội dung và chất lượng của chúng đều phải tốt liên tục mỗi ngày trong nhiều năm”, Finn nói với VICE.

“Tôi nghĩ rằng nhiều người không hiểu được rằng bạn phải liên tục làm mới mình và khiến nội dung luôn phải thú vị hàng ngày. Nó khó khăn vô cùng”, anh kể.

Caleb Finn trở thành nhà sáng tạo nội dung được gần 4 năm. Ảnh: TheNetline.

Lầm tưởng về thu nhập

Mỗi nhà sáng tạo đều duy trì tạo ra luồng nội dung vô tận, ngay cả khi có ít khả năng thành công ở sản phẩm tiếp theo - tất cả do một thuật toán khó hiểu. Nhưng nó không có nghĩa rằng họ không thể kiếm tiền.

Nền kinh tế TikTok của Australia phát triển rất sôi động trong 12 tháng qua, và đang trên đà trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.

Theo báo cáo mới từ nền tảng marketing Hootsuite và hãng sáng tạo We Are Social, khoảng 3,6 tỷ USD được rót vào ngành quảng cáo trên mạng xã hội ở Australia vào năm 2021, nhiều hơn 547 triệu USD so với năm trước đó.

2021 nổi lên như một năm bội thu đối với những nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao nhất ở Australia. Chẳng hạn, Finn thu được nhiều tiền quảng cáo từ các thương hiệu toàn cầu lớn.

Còn với Sari Ella Thaiday, những đợt phong tỏa Covid-19 khiến tài khoản của cô trải qua giai đoạn phát triển bùng nổ.

Song, để có được thu nhập 6 con số vẫn còn là chặng đường dài với cô, cũng như đại đa số các nhà sáng tạo nội dung đang cạnh tranh để có chỗ đứng tại thị trường Australia.

Thaiday là trường hợp phổ biến trong lĩnh vực sáng tạo ở Australia: khán giả của Thaiday nghĩ rằng cô giàu có và phần lớn họ tưởng đây là công việc toàn thời gian của cô ấy.

“Tôi đang xây dựng công việc sáng tạo theo hướng toàn thời gian, nhưng tôi vẫn cần một công việc. Tôi cảm thấy nguồn thu từ việc sáng tạo nội dung không nhất quán. Mỗi thương hiệu có một ngân sách khác nhau nên không thể nói trước bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Nó có thể từ 500 đến hàng nghìn USD”, cô kể.

Thaiday gặp áp lực khi đối diện những chỉ trích và thông tin sai sự thật về mình. Ảnh: justsociale.

Tương tự, Finn cho biết đó là giả định sai lầm nhất.

“Kiếm tiền từ công việc này rất khó. Nếu nội dung của bạn không thân thiện với nhãn hàng, nếu bạn không có thứ gì đó dễ dàng tiếp thị với mọi người, rất chật vật để có thể kiếm thu nhập”, anh kể.

Theo Finn, phần lớn nguyên nhân dẫn đến quan niệm sai lầm đó là số tiền họ được đề xuất thông qua “quà tặng” và Quỹ Sáng tạo của hãng. Quỹ này được cho là sẽ trả tiền tài khoản sáng tạo có ít nhất 10.000 người theo dõi và 100.000 lượt xem video mỗi 30 ngày. Các chủ tài khoản xác nhận có hoạt động thanh toán nhưng số tiền chẳng đáng là bao.

“Số tiền trong quỹ lớn nhưng cố định cho dù số lượng nhà sáng tạo tăng lên. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ rằng mình thử dựa vào mạng xã hội đó để nuôi sống bản thân, bạn sẽ phải đối mặt nhiều vấn đề. Bạn không thể tuyên bố công việc toàn thời gian này là bền vững”, anh chia sẻ.

Định kiến tiêu cực

Thaiday đang cố gắng tìm ra cách để phát triển tài khoản của mình như một doanh nghiệp, đồng thời cố gắng giữ lượng khán giả và khuyến khích có thêm nhiều cuộc trò chuyện lành mạnh hơn về công việc sáng tạo nội dung.

Cô cho biết mình thường bị chỉ trích vì đăng bài quá nhiều và không nghỉ ngơi dù “đó là yêu cầu công việc”. Điều tồi tệ nhất là tờ báo địa phương nơi cô sinh sống đã viết một bài sai thông tin về cô ấy.

Bộ ba Sam, Jack và Issac chú tâm nhiều vào chất lượng sản phẩm thay vì chạy theo con số lượt xem, theo dõi. Ảnh: Swag On The Beat.

“Có định kiến tiêu cực xung quanh kiểu công việc này bởi nó rất mới”, cô nói.

Thaiday nói rằng mạng xã hội có thể làm nhiều hơn nữa để cải thiện thuật toán độc hại của mình.

“Nhiều người bị tấn công, kể cả tôi. Tôi từng khóa mục bình luận chỉ để ổn định mọi thứ. Thậm chí, hồi đầu năm, tôi vừa hủy kích hoạt tài khoản chỉ để thư giãn một chút rồi quay lại công việc”, cô kể.

Một số nhà sáng tạo tiếp cận cách khác trên nền tảng này. Chẳng hạn, bộ ba Sam, Jack và Issac cùng hoạt động chung một tài khoản.

Nói với VICE, bộ ba cho biết tài khoản của họ giống như một “doanh nghiệp”. Việc dùng chung tài khoản cũng giúp họ tạo khoảng cách với công việc và khán giả dễ dàng hơn.

Ban đầu, tài khoản của họ chỉ đơn thuần là một sự nổi tiếng vô tình. Cả ba chỉ quyết định nghiêm túc với nó khi tài khoản hứa hẹn đem về một nguồn thu nhập nhất định.

“Khoảng 6 tháng trước là lúc chúng tôi biết rằng mình nên tiếp tục công việc này và sáng tạo thêm nội dung”, Sam nói.

Jack cho biết bộ ba bắt đầu suy nghĩ ít hơn về những gì sẽ làm hay bớt tập trung vào “bức tranh toàn cảnh” có thể trở thành một chiến lược kinh doanh rộng lớn.

“Tôi nghĩ chắc chắn là khó khi hoạt động trên mạng xã hội, nơi luôn chú tâm vào những con số. Đó cũng là thứ nhà sáng tạo dùng để thu hút các công ty. Nhưng chúng tôi muốn tự coi mình là diễn viên hài, hoặc được coi là diễn viên hài trong tương lai. Và hy vọng rằng chất lượng video mà chúng tôi thực hiện sẽ vượt trội hơn cả số lượt xem”, Issac chia sẻ.

Bộ ba đến với TikTok với quan điểm hoạt động không giống với đa số đồng nghiệp, nhưng lại có cùng câu hỏi: “Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách nào?”. Họ hy vọng sẽ có được câu trả lời sau 6 tháng tiếp theo, giống như hàng triệu nhà sáng tạo khác.