Cái khó của phụ nữ độc thân khi mua nhà ở Mỹ

Mặc dù tỷ lệ phụ nữ mua nhà và trả nợ đúng hạn cao hơn nam giới, nhóm này vẫn bị gây khó dễ và phân biệt đối xử khi gia nhập thị trường bất động sản.

Nhiều phụ nữ ở xứ cờ hoa mua căn nhà đầu tiên từ khá sớm.

“24 năm trước, tôi đã viết một tập phim, trong đó mô tả nhân vật Miranda xấu hổ vì mua căn hộ khi là phụ nữ độc thân. Bây giờ, tỷ lệ nam giới sở hữu nhà thấp hơn so với nhóm còn lại. Điều này thật ly kỳ”, Jenny Bicks, cựu biên kịch của series HBO “Sex and the City”, viết trên Twitter vào đầu năm nay.

Bài đăng thu hút gần 22.000 lượt thích. Trong phần bình luận, nhiều người dùng đã chia sẻ về hành trình tậu bất động sản của họ.

Khi Bicks soạn thảo kịch bản vào năm 1999, cô chỉ mới ngoài 30 tuổi. Nội dung tập phim được đúc kết từ trải nghiệm “săn nhà” tồi tệ của cô ở Los Angeles (Mỹ).

“Gần như mọi môi giới, đại lý đều hỏi: ‘Ồ, chỉ có bạn thôi à?’”, Bicks nói với Washington Post.

Không chỉ riêng cựu biên kịch, nhiều phụ nữ khác cũng gặp vấn đề tương tự.

Thách thức

Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia (NAR), nữ giới độc thân đã vượt qua “cánh mày râu” với tư cách là người mua nhà kể từ năm 1981.

Ngay cả khi giá nhà và lãi suất tăng cao, xu hướng này vẫn ổn định, với nhóm nữ chiếm 17% số người sở hữu nhà vào năm 2022 và nhóm nam khoảng 9%.

Sự phổ biến của phụ nữ chưa lập gia đình trên thị trường không hạn chế được các thành kiến ​​có thể cản trở họ trong quá trình xây dựng cuộc sống độc lập, từ đăng ký vay vốn, giao dịch với nhà thầu, đến kiếm lợi nhuận khi bán lại.

Tuy nhiên, có thách thức khác khó kiểm soát hơn với nhiều người: sự mâu thuẫn về việc xã hội nhìn nhận họ như thế nào khi một mình thực hiện bước tiến tài chính lớn như vậy.

Theo dữ liệu của NAR, lý do hàng đầu khiến cả phụ nữ và nam giới ráo riết tìm nhà là vì họ muốn có một nơi ở của riêng mình.

Với “phái đẹp”, đây cũng được coi là cách để xây dựng sự ổn định kinh tế, lên kế hoạch cho tương lai mà không có bạn đời.

NAR cho rằng những thay đổi về hoàn cảnh gia đình, chẳng hạn ly hôn, là một yếu tố khác thúc đẩy nhóm này muốn mua nhà.

Nghiên cứu từ Viện Đô thị cho thấy phụ nữ độc thân gặp khó khăn hơn khi vay tiền để mua bất động sản, mặc dù về mặt thống kê, họ giỏi hơn nam giới trong việc trả nợ. Cụ thể, họ chỉ nhận được khoảng 20% ​​các khoản thế chấp được gia hạn ở xứ cờ hoa, so với khoảng 33% đối với những người vay là nam giới.

Nadja Amaguana (25 tuổi) tiết kiệm tiền từ năm thứ hai đại học. Cô từng chuyển trường để có thể làm việc toàn thời gian tại nhà.

Ngoài việc kiếm được 30.000 USD từ công việc phục vụ bàn, Amaguana đã mở một tài khoản giao dịch trực tuyến để đầu tư vào cổ phiếu khi giá xuống thấp trong thời kỳ đại dịch.

Amaguana cho biết các nhà thầu thường nghĩ cô không phải là chủ nhà.

Sau khi tốt nghiệp, cô nhận được lời mời tuyển dụng từ một công ty cổ phần tư nhân bất động sản. Điều này đã giúp cô được chấp thuận trước khi đăng ký thế chấp.

Vào năm 2021, Amaguana mua một căn nhà phố ở Montgomery Village (Maryland). Thời điểm đó, cô đã tìm kiếm trong 8 tháng và nhiều lần bị trả giá cao hơn.

“Tôi khóc rất nhiều”, Amaguana nhớ lại khi cuối cùng cũng có được một ngôi nhà.

Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực đó, khi các nhà thầu đến, họ thường cho rằng cô không phải là người đã mua địa điểm này.

Những phụ nữ khác cũng kể lại các cuộc gặp gỡ khó chịu tương tự với bên môi giới và thợ sửa chữa.

“Tại sao một cô gái đẹp như bạn lại độc thân?”, “Hãy chắc chắn chồng của bạn có mặt” trong cuộc hẹn” là những câu nói họ thường nghe.

Bất công

Cuộc đấu tranh để được tôn trọng là một chủ đề được lặp đi lặp lại. Năm ngoái, Whitney Sharpe (28 tuổi), phó chủ tịch phụ trách mảng bán hàng của công ty tuyển dụng, đi cùng em trai đến khảo sát một ngôi nhà gần Boston.

Khi họ đến nơi, nhân viên gần như phớt lờ cô và chỉ bắt chuyện với người em (25 tuổi).

“Tôi nghĩ anh ấy cho rằng em trai mới là người hỗ trợ tài chính cho tôi”, cô nói.

Ngoài ra, việc phải cạnh tranh với các cặp vợ chồng làm mọi thứ thêm phức tạp. Dana Kinsella (38 tuổi), nhớ lại thời gian thua 6 cuộc đấu thầu vì các đối thủ khác có thu nhập gấp đôi.

Cuối cùng, Kinsella cũng thắng vào lần thứ 7 và giành được căn nhà ở Danvers (Massachusetts). Vào năm 2019, để mua được nơi này dù trả giá thấp hơn, cô phải viết một lá thư cho người bán hứa rằng không phá bỏ tổ ấm thời thơ ấu của họ.

Mua nhà có thể là một phần thưởng xứng đáng, nhưng không hẳn lúc nào nó cũng mang lại kết quả tối ưu nhất cho phụ nữ độc thân.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng họ nhận được lợi nhuận từ đầu tư bất động sản thấp hơn so với nam giới.

Giảng viên tại trường Quản lý Yale, người đã phân tích hiện tượng này, nhận thấy đàn ông chưa lập gia đình gặp may mắn hơn trong việc xác định thời điểm thị trường và đàm phán theo cách có lợi cho họ.

Xu hướng giới tính có thể đóng một vai trò trong tình trạng trên, trích dẫn nghiên cứu về việc mua xe giữa nam giới và phụ nữ sử dụng các kịch bản giống hệt nhau để thương lượng, nhưng “phái đẹp” thường không được giảm giá như nhóm kia.

Nadja Amaguana (25 tuổi) mua căn nhà đầu tiên vào năm 2022 ở Maryland.

Đối với nhiều phụ nữ, mua nhà không chỉ nằm ở giá trị bán lại. Đó là về việc vạch ra tương lai của chính họ - điều này có thể khơi dậy những câu hỏi về cách xã hội và người bạn đời nhìn nhận họ.

Kristin Messerli (35 tuổi), người đã mua nhà ở Los Angeles vào năm 2021, cho biết: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ trong đầu là mình sẽ kết hôn và sau đó có một ngôi nhà”.

Mặc dù khá do dự khi làm mọi thứ theo thứ tự đó, cuối cùng cô vẫn kết luận rằng việc xây dựng cuộc sống mình muốn tùy thuộc bản thân.

Trải nghiệm này đã ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cô - hiện là giám đốc điều hành của FirstHome IQ, tổ chức giáo dục những người trẻ tuổi về quyền sở hữu nhà.