Cái khó của phim Việt trong mùa Tết 2022

Thị trường phim mùa Tết 2022 nổi bật với nhiều tác phẩm Việt. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh và sự thiếu đa dạng có thể gây khó khăn cho doanh thu.

Chỉ còn một ngày nữa, mùa phim rạp lớn nhất trong năm sẽ mở màn. Tuy nhiên, trước số lượng phim ít ỏi, cộng với tác động từ tình trạng rạp chiếu phim chưa hoạt động lại 100%, mùa bán vé vàng của thị trường điện ảnh Việt có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng.

Số lượng ít ỏi

Với 5 phim Việt và 3 phim nước ngoài, Tết Nhâm Dần không có nhiều lựa chọn về thể loại.

Phim Việt luôn được xem như lựa chọn hàng đầu trong mỗi mùa phim Tết. Bên cạnh sự trở lại của Trạng Tí phiêu lưu ký, thì Chìa khoá trăm tỷ, 1990, Nhà không bán và Mưu kế thượng lưu là những đại diện cho phim nội địa. Ba tác phẩm này đều mang chất hài tâm lý hiện đại quen thuộc - thể loại thường thấy ở mỗi mùa phim chào năm mới.

Là sản phẩm làm lại từ phim Key Of Life của Nhật Bản, Chìa khoá trăm tỷ có sẵn kịch bản tốt, hội tụ nhiều chất liệu ăn khách. Dù khán giả hay than phiền về phim remake, thành tích của dòng phim này ở phòng vé luôn là những con số ấn tượng, điển hình như Tiệc trăng máu ra mắt năm 2020 đã thu về hơn 175 tỷ đồng .

Chìa khóa trăm tỷ có sẵn kịch bản tốt, mang nhiều yếu tố ăn khách.

Bộ ba gồm đạo diễn Võ Thanh Hòa, diễn viên Thu Trang và Kiều Minh Tuấn hứa hẹn mang về doanh thu cao sau thành công của Chị 13: Ba ngày sinh tử. Ngoài tính hài hước sẵn có, Chìa khoá trăm tỷ còn có phần chuyện khá lạ về nghề diễn viên đóng thế.

Sau nhiều lần sánh vai trên màn ảnh rộng, đây là lần đầu tiên Thu Trang và Kiều Minh Tuấn hóa thân thành đôi tình nhân "lạc quẻ" với cách trao đổi tình cảm, tương tác cảm xúc mới mẻ, mang đến trải nghiệm lạ cho khán giả. Chính vì vậy, bộ phim thứ 5 của Võ Thanh Hòa hiện được xem như "ứng cử viên vô địch" vào mùa Tết Nhâm Dần sắp tới.

Sau thành công không ngờ với Cua lại vợ bầu và Đôi mắt âm dương vào hai mùa Tết trước, Nhất Trung đang dần trở thành gương mặt đạo diễn quen thuộc mỗi mùa Tết đến. Cùng sự quy tụ của ba mỹ nhân điện ảnh là Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9X, 1990 gây chú ý ngay từ giai đoạn đầu truyền thông.

Tuy nhiên, từ teaser, poster đến trailer, tác phẩm nói về 3 người phụ nữ cùng sinh năm 1990 này chưa tạo được sự mong đợi cho người xem. Song song đó, việc tác phẩm buộc dời chiếu nhiều lần cũng khiến phim bị ảnh hưởng ít nhiều dù ngày chiếu đang cận kề.

Đối diện nhiều khó khăn

Cách đây ít ngày, Nhà không bán do Việt Hương đóng vai chính bất ngờ công bố lịch phát hành vào mùng Một Tết. Phim mang thể loại kinh dị hài, với cốt truyện xoay quanh ngôi nhà cổ ma quái.

Chuyện phim kinh dị ra rạp vào mùa Tết hiện không còn mới mẻ, với Lời nguyền huyết ngải và Đôi mắt âm dương cũng từng rơi vào trường hợp này. Khi xem xét ê-kíp gồm đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - người thực hiện Xóm trọ 3D bản điện ảnh - cùng dàn diễn viên Việt Hương, Minh Hoàng, NSND Kim Xuân, Hữu Tín, NSƯT Hạnh Thúy, Nam Em, Bạch Công Khanh và gương mặt mới Khánh Uyên, Nhà không bán khó có thể cạnh tranh cùng Chìa khoá trăm tỷ và 1990.

Không chỉ vậy, việc bộ phim được thực hiện bởi nhà sản xuất từng đưa ra nhiều phim hài Tết mang tính lỗi thời như Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Năm sau con lại về, Đích tôn độc đắc khiến Nhà không bán dễ dàng đi vào lối mòn "lạc hậu về nội dung".

Nhà không bán khó cạnh tranh cùng Chìa khóa trăm tỷ và 1990.

Trạng Tí phiêu lưu ký cũng có bức tranh tổng quan không mấy sáng sủa. Từng ra rạp vào dịp lễ 30/4-1/5 năm 2021, đứa con tinh thần của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Vụ lùm xùm không đáng có giữa nhà phát hành truyện và tác giả Lê Linh đã khiến Trạng Tí bị cộng đồng người hâm mộ truyện tẩy chay.

Kết quả, doanh thu phim có phần hụt hơi so với đối thủ Thiên thần hộ mệnh ra mắt cùng thời điểm. Sau gần một năm hoãn chiếu vì rạp đóng cửa, Trạng Tí trở lại rạp phim để phục vụ đối tượng gia đình. Tác phẩm dự kiến đối diện rất nhiều khó khăn, bởi 3 dự án Hollywood ra rạp mùa Tết đều là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, gồm Sing 2, Encanto và PAW Patrol: Đội đặc nhiệm siêu đẳng.

Đường đua phim Tết 2022 trở nên sôi động thêm đôi chút khi có sự góp mặt của Mưu kế thượng lưu do đạo diễn Trần Bửu Lộc chịu trách nhiệm thực hiện. Nhờ vậy, Anh Tú là nam diễn viên duy nhất có hai phim cùng ra mắt vào dịp Tết năm nay, tương tự Trấn Thành trong năm 2019 với Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh. Dù vậy, tên tuổi của Anh Tú chưa đủ lớn để lôi kéo khán giả bỏ tiền ra rạp xem phim, đặc biệt sau màn diễn xuất có phần mờ nhạt của anh trong các tác phẩm trước đó.

Một trong số yếu tố gây tò mò ở Mưu kế thượng lưu là lần đầu tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh của Thiên An. Thiên An vào vai cô gái chật vật bước từ giới siêu nghèo qua giới siêu giàu. Cô mang theo nhiều tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau. Ý tưởng kịch bản với mô-típ Tấm Cám, Lọ Lem hiện đại này đã quá cũ kỹ, do vậy, Mưu kế thượng lưu khó có sự đột phá.

Khác với các năm trước, không có bom tấn nước ngoài nào tham gia vào đường đua phim Tết năm nay. Trước đó, siêu phẩm về ma cà rồng Mobius của Marvel dự kiến ra rạp trong dịp Tết, nhưng hãng Sony đã dời lịch chiếu phim sang tháng 4. Từ đây, đường đua phim Tết trở nên rộng mở với phim Việt nhưng lại mất dần tính cạnh tranh, khiến thị trường vốn ảm đạm càng kém sinh khí hơn.

Mưu kế thượng lưu là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Thiên An tham gia diễn xuất.

Sẽ không có kỷ lục mới

Doanh thu hơn 100 tỷ của Spider-Man: No Way Home đã mang đến sự lạc quan cho nhiều nhà phát hành, nhà sản xuất về cơ hội thu lợi trong mùa phim Tết.

Dù vậy, khi rạp chiếu trên toàn quốc chỉ hoạt động hơn 60%, việc mất đi gần 40% lượng khán giả từ nhiều tỉnh thành, đặc biệt là Hà Nội, có thể gây nên bất lợi. Hơn nữa, việc không có siêu phẩm chủ đạo kích thích người xem ra rạp dễ dàng khiến khán giả trẻ - đối tượng chi nhiều tiền để xem phim ở rạp chiếu - nảy sinh xu hướng tìm đến hoạt động giải trí khác. Trong 7 bộ phim ra rạp mùa Tết, khó có thể tìm ra cái tên nào thật sự mang sức hút mạnh mẽ, khiến người ta buộc ra rạp mua vé.

Dù vậy, quan điểm đưa ra hiện tại khó mang đến nhận định chính xác về mùa phim Tết năm nay. Quay lại một năm trước, khi rạp chiếu bất ngờ đóng cửa vì dịch vào đúng Tết 2021, 4 bộ phim Việt lớn phải tìm phương thức phát hành khác.

Kết quả, Bố già làm nên lịch sử phòng vé cho điện ảnh Việt, Lật mặt: 48h nâng cao phong độ cho cả loạt phim, Gái già lắm chiêu V cán mốc doanh thu huề vốn, chỉ có Trạng Tí chật vật đến năm nay.

Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, mọi dự đoán liên quan tới doanh thu phim Tết 2022 đều mang tính chất phỏng đoán. Nhưng có thể chắc chắn rằng, rất khó có "phép lạ" nào xảy ra vào mùa Tết này, đặc biệt giữa thời điểm dịch bệnh vẫn hoành hành, hệ thống rạp phim chưa hoàn toàn hoạt động trở lại và khán giả thiếu động lực ra rạp.