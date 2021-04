Cái khó của Harry Kane

Năm 2017, ở tuổi 24, Harry Kane tuyên bố trên Sky Sports: "Nếu trong 3 năm, tôi không giành được danh hiệu nào, đó thực sự sẽ là nỗi thất vọng". Bốn năm sau, Kane vẫn trắng tay.

Tottenham vừa thua toàn diện trước Man City ở chung kết League Cup, mất cơ hội giành danh hiệu duy nhất trong mùa giải này. Trong suốt thời gian trước đó, "Gà trống" cũng không thể cất cao tiếng gáy ở bất kỳ đấu trường nào dù họ có thời điểm tiến rất gần tới vinh quang.

Nỗi đau của Harry Kane

Giọt nước mắt của Son Heung-min và cái cúi đầu của Kane có thể khiến nhiều CĐV lầm tưởng Tottenham đã thua cay đắng trước Man City. Song thống kê không đồng tình với quan điểm này.

Kane tiếp tục thất bại trong một trận chung kết với Tottenham. Ảnh: Getty.

Man City đã áp đảo Tottenham suốt 90 phút khi tung ra tới 21 cú sút, gấp 10 lần Tottenham. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của The Citizens lên tới 3.5 so với chỉ 0.04 của Spurs. Trung phong đội trưởng Kane không tung ra nổi cú đá nào trong cả trận, chuyền bóng được 20 lần, chỉ nhiều hơn đúng thủ môn Steffen bên phía Man City.

Tóm lại đây là thất bại toàn diện của Tottenham và Kane ở một trận chung kết. Ở tuổi 28, Kane đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp, nhưng đón chờ anh, chỉ là những thất bại đắng ngắt vị bất lực.

Đồng đội cũ và là đàn anh của Kane ở Tottenham, Kyle Walker, đã có sự nghiệp khác hẳn khi quyết dứt áo Tottenham. Hậu vệ sinh năm 1990 chuyển sang Man City với giá 45 triệu bảng vào mùa hè 2017 và từ nhận nhiều chỉ trích từ CĐV Tottenham vì "hám tiền".

Man City hoàn toàn áp đảo Tottenham ở trận chung kết League Cup. Ảnh: Opta.

Song sau 4 năm từ khi bỏ lại đội bóng nuôi mình trưởng thành, Walker đã có 9 danh hiệu. Cầu thủ đá bóng vì chiến thắng. Man City giúp Walker đáp ứng yêu cầu cơ bản ấy.

Chia sẻ trên Daily Mail, cựu hậu vệ Chelsea, Chris Sutton nhấn mạnh: "Liệu Kane đã nhận ra đây là thời điểm phải rời Tottenham hay chưa. Sẽ tròn 28 tuổi vào tháng 7 này, Kane đang phải xem Tottenham bị Man City dạy cho bài học, và người đồng đội cũ Kyle Walker giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Nếu Kane quyết định rời đội bóng mình yêu quý, mùa hè này sẽ là thời điểm".

Cái khó của Kane

Báo chí Anh nhấn mạnh các cầu thủ Tottenham đã ăn mừng sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Những gì Mourinho làm trong các giờ phút cuối tại Tottenham cũng được cho là vượt xa sức chịu đựng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gọi 4 cầu thủ trước khi chỉ thẳng ra những sai lầm của họ trước mặt các đồng đội.

Song Athletic cho biết Kane là người duy nhất trung thành với Mourinho đến phút cuối cùng. Một nguồn tin thân cận với Tottenham còn cho biết trung phong người Anh "sẵn sàng húc đổ tường" vì Mourinho. Kane đã ghi bàn trong cả hai trận cuối cùng của Mourinho tại Tottenham (hòa Everton và Newcaslte), một minh chứng cho thấy những thông tin này là có cơ sở.

Kane trung thành với Mourinho đến phút cuối cùng. Ảnh: Getty.

Trong bộ phim "Tottenham: All or Nothing" (Tottenham: Tất cả hoặc không có gì), Kane là một trong những cầu thủ đầu tiên Mourinho gọi tới phòng làm việc sau khi nhậm chức. Tiền đạo người Anh khi ấy vẫn rất thân thiết với Mauricio Pochettino, người vừa bị sa thải.

"Hãy nghe tôi, cậu sẽ bùng nổ", Mourinho nói trước khi Kane gật đầu. Kane đúng là đã bùng nổ như lời Mourinho hứa. Anh ghi 45 bàn, kiến tạo 18 lần sau 62 trận dưới thời Mourinho, tức là trung bình mỗi trận anh đều có ít nhất 1 bàn thắng hoặc kiến tạo.

So với thời Pochettino, Kane toàn diện hơn hẳn. Anh kiến tạo nhiều hơn và từng có thời điểm lùi xuống thi đấu như một tiền vệ tổ chức nhưng vẫn đảm bảo được đầu ra ở các bàn thắng..

Ở tuổi 28, Kane đang trên đường trở thành tay săn bàn hay bậc nhất lịch sử Premier League khi đã kịp có 164 bàn sau 240 trận. Sự xuất sắc của Kane lúc này với bàn đạp là Tottenham khiến nhiều người liên tưởng tới Alan Shearer trong quá khứ.

Cây săn bàn khét tiếng của Newcastle không có được danh hiệu lớn nào trong màu áo "Chích chòe" suốt 10 năm và đi đến quyết định giải nghệ trong tiếc nuối. Song Shearer vẫn khác Kane, ít nhất đến lúc này. Chức vô địch Premier League cùng Blackburn Rovers là danh hiệu duy nhất của huyền thoại này ở cấp độ CLB, và giúp anh đủ danh vọng để bước vào ngôi đền của những huyền thoại tại Premier League.

Kane có thể nhìn vào chính Shearer để thấy tương lai của mình nếu gắn bó với Tottenham. Tuy nhiên, để mua Kane lúc này không phải chuyên đơn giản.

Báo chí Anh trong suốt thời gian qua đã tiết lộ Kane muốn rời Tottenham. Song chuyện này không đơn giản. Chủ tịch Daniel Levy được cho là chỉ chấp nhận bán Kane ra ngoài biên giới nước Anh với mức giá 120 triệu bảng.

Không cần là một chuyên gia thì cũng hiểu đây là số tiền quá đắt đỏ với thế giới bóng đá lúc này. Super League, dự án duy nhất có thể giúp các CLB lớn thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, đã bị UEFA dìm chết chỉ sau vài ngày. Nói cách khác, Kane muốn rời Tottenham cũng khó.

Chuyên môn xuất sắc, cùng sự chuyên nghiệp và trung thành của Kane là điều khiến anh trở thành mục tiêu thèm muốn của cả thế giới, song có lẽ định mệnh không muốn Kane trở thành ngôi sao với bảng vàng danh hiệu.