Cái khó của 'Fast & Furious 9'

Tuy có tín hiệu khả quan ở thị trường Trung Quốc, chuyên gia vẫn lo lắng cho tương lai của "Fast & Furious 9" và ngành công nghiệp điện ảnh ở Bắc Mỹ.

Zing trích dịch bài viết Summer Blockbusters Are Returning to Theaters. Will Audiences? (Tạm dịch: Liệu khán giả có đón nhận các bộ phim bom tấn ngày trở lại?) đăng trên Variety nói về những khó khăn mà ngành công nghiệp điện ảnh đối mặt trong đại dịch Covid-19.

Trong những phần trước của Fast and Furious, Vin Diesel (với tư cách là tay đua đường phố Dominic Toretto) đã tồn tại bất chấp trọng lực và các quy tắc trên đường phố. Song, thời thế đã khác. Sang đến Fast & Furious 9, anh có vận mệnh lớn và gian nan hơn - khôi phục lại việc kinh doanh phòng vé, kéo khán giả ra rạp.

Theo Hollywood Reporter, Fast & Furious 9 (F9) thu về 162,4 triệu USD khi khởi chiếu ở các thị trường như Hàn Quốc, Trung Đông, Nga… ở tuần đầu khởi chiếu. Chỉ tính riêng Trung Quốc, con số này là 135,6 triệu USD .

Tuy có tín hiệu khả quan ở nước ngoài, nhưng với Bắc Mỹ - thị trường quyết định thành - bại của các phim bom tấn Hollywood, F9 chưa chắc làm được. Câu hỏi đặt ra là Fast & Furious 9 liệu làm được gì và tương lai nào cho ngành công nghiệp điện ảnh?

Thách thức của "F9" và các phim bom tấn

Điện ảnh trải qua thử thách lớn hơn bao giờ hết. Một năm biến động vì Covid-19 đã tạo ra cơn địa chấn trong cách phát hành phim. Nhiều công ty chấp nhận đưa tác phẩm của mình lên phát trực tuyến. Dù vậy, họ chưa định hình được tương lai của toàn bộ ngành điện ảnh.

Mùa hè này, các chủ sở hữu hãng phim và rạp chiếu phim hồi hộp chờ đợi doanh thu phòng vé của Fast & Furious 9, Black Widow và In the Heights. Họ sẽ ghi chép tỉ mỉ về hiệu suất các phim, sau đó đánh giá hướng đi của ngành công nghiệp điện ảnh.

Trước đây, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 rất quan trọng với ngành công nghiệp điện ảnh, vì nó mang lại lợi nhuận cao nhất (khoảng 40% - tương đương 4 tỷ USD - trong năm).

Tuy nhiên, đó là lúc đại dịch chưa xảy ra. Trong năm qua, các rạp chiếu phim gần như đóng cửa hoàn toàn. Các hãng phim hoãn toàn bộ dự án lớn. Theo Comscore, tổng doanh thu phòng vé mùa hè năm nay giảm xuống chỉ còn 176 triệu USD thông qua hai bộ phim The New Mutants và Tenet của Christopher Nolan.

Chuyên gia nghĩ về tương lai của Fast & Furious 9 ở thị trường Bắc Mỹ sau khi phim thành công ở Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Đến nay, Mỹ chưa thể tuyên bố chiến thắng đại dịch. Tuy nhiên, người dân đã bớt cảnh giác hơn sau khi vaccine Covid-19 được ban hành. Đây là tin tốt cho công nghiệp điện ảnh. Song, mọi thứ giờ đây đã quá khác so với thời kỳ chưa xảy ra đại dịch. Sự ra đời của các dịch vụ phát trực tuyến làm thay đổi hướng đi của toàn bộ ngành công nghiệp.

Nhìn ở mặt tích cực, những kiến tạo đó sẽ có ích khi rạp chiếu phim đóng cửa. Warner Bros. trước đó quyết định đưa toàn bộ dự án lớn lên HBO Max. Bởi, lãnh đạo công ty, thậm chí khán giả không dám tin rằng họ vượt qua được sự nguy hiểm của Covid-19.

Tuy nhiên, quyết định của Warners Bros. cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại cuộc chơi sẽ thay đổi, khán giả không muốn quay trở lại rạp phim vì ở nhà cũng có thể theo dõi các bộ phim bom tấn. Ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD có dấu hiệu lung lay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin vào việc khán giả sẵn sàng trở lại rạp nếu có tác phẩm chất lượng. Những bộ phim gần đây như Godzilla vs. Kong - 390 triệu USD , Mortal Kombat - 57,5 triệu USD và Demon Slayer - 374,55 triệu USD có doanh thu đáng kể (theo tiêu chuẩn mùa Covid-19).

Sắp tới, Fast & Furious 9, A Quiet Place Part II, Space Jam: A New Legacy và Cruella dự kiến ​​sẽ khuyến khích khán giả chia tay điều khiển TV, tìm đường đến các rạp chiếu phim.

“Mùa hè này là trải nghiệm mang tính quyết định với Hollywood”, Jeff Bock, nhà phân tích truyền thông của Ex Exhibitionor Relations, cho biết.

Áp lực của các hãng phim

Trong năm qua, có nhiều thay đổi về ngày, cách phát hành của các phim bom tấn. Đối với các hãng phim, đặc biệt là Disney, Warner Bros., Universal và Paramount, mỗi hãng đều phải vật lộn với những áp lực riêng, nhất là khi họ phải tìm cách đối đầu với Netflix. Disney Plus, HBO Max, Peacock và Paramount Plus ra đời để thực hiện điều đó.

Hiện tại, các hãng phim công khai nói rằng dịch vụ phát trực tuyến không thể thay thế rạp chiếu phim hay các rạp hát, sân khấu. Song, khi được yêu cầu đưa ra quyết định chọn giữa màn bạc và các ứng dụng phát trực tuyến, họ luôn phân vân không biết nghiêng hẳn về bên nào.

Cuối cùng, các hãng phim được dịp để đưa ra quyết định.

Các hãng phim hy vọng trở lại thời kỳ như trước đại dịch. Ảnh: Paramount.

Với việc các rạp chiếu gặp khó khăn trong việc hút khán giả, nhiều hãng phim chuyển sang nền tảng kỹ thuật số. Mùa hè này sẽ là bài kiểm tra cuối về những quyết định mang tính bền vững.

Theo Jeff Bock, chìa khóa trong việc thu hút khán giả ra rạp là liệu bộ phim có đáng xem không, khi tiền bạc rất khó kiếm mùa đại dịch. “Hãng phim đứng trước thế khó là có làm hài lòng khán giả hay không”, Bock khẳng định.

Nếu doanh thu phòng vé của F9 và những phim khác tăng vọt, hãng phim sẽ trên đà thắng thế và tạo ra nhiều phim khác. Nửa cuối năm 2021 sẽ chứng kiến ​​sự ra mắt của loạt bom tấn như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3/9), Dune (1/10), No Time To Die (8/10), Top Gun: Maverick (19/11), West Side Story (10/12) và Spider-Man: No Way Home (17/12).

Jim Orr, chủ tịch phân phối nội địa của Universal, nói: "Tôi lạc quan, tin tưởng vào F9. Chúng tôi có lượng khán giả trung thành và mong rằng điều đó không thay đổi sau đại dịch".

Tại New York, một số rạp phim sẽ trở lại hoạt động hết công suất vào ngày 1/7. Đây là tín hiệu đáng mừng cho các hãng phim. Họ mong các bộ phim bom tấn ra rạp đúng ngày. Một khi hai thị trường lớn là New York và California hoạt động hết công suất, tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh sẽ khởi sắc, dù rất khó khăn để đạt được những thành công như trước khi đại dịch xảy ra.