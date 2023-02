Cái khó của Đức Phúc

Đức Phúc đang muốn tạo thành một thương hiệu âm nhạc mỗi dịp Valentine. Tuy nhiên, với ca khúc "Em đồng ý", anh và cộng sự của mình gặp khó trong sáng tạo âm nhạc.

Đức Phúc có lẽ đang muốn tạo ra một thói quen mới cho người nghe nhạc Việt: Cứ đến Valentine là sẽ được nghe một bài hát tình yêu hạnh phúc mới đến từ anh.

Hai sản phẩm Hơn cả yêu và Ngày đầu tiên đều là những bản hit hàng đầu của Vpop trong năm mà chúng phát hành, có những câu hát nổi bật đã đi vào đời sống đại chúng. Trong một thị trường mà nhạc buồn vẫn chiếm số lượng lớn hơn nhạc vui, các bài hát tươi sáng, tích cực mà Đức Phúc mang đến là một dấu ấn mới lạ, đặc sắc.

Kết hợp với một trong những hit-maker hàng đầu nhạc Việt là Khắc Hưng, Hơn cả yêu và Ngày đầu tiên nghe đơn giản, nhẹ nhàng không phức tạp để tiếp cận nhiều nhóm khán giả nhất có thể nhưng vẫn đủ dấu ấn trong mặt sáng tác cũng như phối khí để người nghe có thể thưởng thức lâu dài.

Tiếp nối công thức thành công cũ

Mùa Lễ Tình nhân năm nay, Đức Phúc tiếp tục nối dài thành công cho thương hiệu âm nhạc của mình bằng bản nhạc Em đồng ý (I Do). Được phát hành năm 2013 trong album Illuminate... (The Hits and More) của nhóm nhạc 911, I do không phải là một ca khúc nổi bật ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây lại là một bài hát rất nổi tiếng tại Việt Nam, được phát thường xuyên trong đám cưới từ Nam ra Bắc trong suốt nhiều năm qua.

Vẫn đứng ở vị trí một người chứng kiến và kể chuyện, Đức Phúc và nhóm nhạc 911 kết hợp với nhau để hát mừng trong ngày thành hôn của các bạn trẻ. Nhà sản xuất cho màn hợp tác này không ai khác, vẫn chính là nhạc sĩ Khắc Hưng - người đã quá hiểu Đức Phúc và màu sắc âm nhạc này. Anh viết thêm một số verse tiếng Việt cho Đức Phúc để bài hát có thể tiếp cận với khán giả trong nước nhiều hơn. Tuy nhiên, bài hát vẫn giữ phần lớn lời gốc là tiếng Anh.

Đức Phúc kết hợp với nhóm nhạc 911 để cover bản nhạc I do, không có nhiều khác biệt so với bản gốc.

Cách thức sản xuất mà Khắc Hưng sử dụng cũng không có nhiều khác biệt trong những sản phẩm trước: Vẫn sử dụng chủ đạo là piano dẫn dẫn nhịp điệu, cài cắm những âm trống, kick rất nhẹ nhàng để tạo bầu không gian rực sáng và hạnh phúc. Còn lại, về kết cấu và giai điệu cũng tuân thủ khá chặt chẽ với bản gốc mà không có sự thay đổi quá nhiều.

Về mặt tích cực, điều này có thể giúp Đức Phúc dễ dàng tiếp cận với lượng khán giả đã yêu thích bài hát từ trước. I do đã là những giai điệu quen thuộc với khán giả đại chúng, dù có chủ động nghe hay không thì bài hát cũng được vang lên khắp nơi và chắc hẳn ai cũng đã từng lướt qua ít nhất một lần.

Việc sản xuất một bài hát mang tinh thần đám cưới, hạnh phúc và vui vẻ cho một ca khúc ballad cũng khó để đi quá xa khỏi những âm thanh mà Khắc Hưng vẫn làm. Thế nên, cách làm nhạc này có thể đảm bảo vững chắc cho bài có thể lan tỏa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ngược lại, hướng đi âm nhạc ngay từ đầu của Đức Phúc và ekip tỏ ra quá sức an toàn và không đem lại sự mới mẻ nào cho Vpop.

Chỉn chu nhưng thiếu sự sáng tạo

Thẳng thắn mà nói, Em đồng ý không thể coi là một single mới. Về bản chất, nó chỉ là một bản làm lại I do sử dụng bản phối khác và thêm thắt một số ca từ tiếng Việt. Thậm chí, dấu ấn của Đức Phúc trong bài cũng không quá nhiều khi thời lượng phần hát solo của anh so với nhóm nhạc 911 là ít ỏi và âm lượng cũng như sức nặng trong giọng hát của các thành viên đủ sức che lấp Đức Phúc trong những màn hòa giọng.

Quay lại thời điểm năm 2020, Hơn cả yêu của Đức Phúc có thể xem là một cú đột phá trong mảng ballad tại Việt Nam khi anh cùng Khắc Hưng có thể thoát ra lối mòn của việc làm một bản nhạc buồn bã, ủy mị mà vẫn thành công, mở ra một phương thức tạo hit mới.

Đến Ngày đầu tiên, bài hát tiếp nối được thành công trước đó cùng phần sản xuất được nâng cấp với những lớp âm thanh cũng như nhịp điệu mới lạ, thú vị hơn, phần hình ảnh thì đầu tư hoành tráng được khán giả bàn tán liên tục trong một thời gian dài.

Đức Phúc dễ dàng bị các thành viên 911 che khuất trong màn hòa giọng.

Tuy nhiên, đến với I do, sự sáng tạo gần như đã dừng lại, thậm chí đi lùi. Làm mới một bản nhạc quen thuộc với rất ít những yếu tố thực sự “mới”, Đức Phúc và Khắc Hưng không mang đến cho bài một đặc điểm gì thực sự ấn tượng để giúp bài tách biệt với phiên bản gốc.

Bài hát vẫn sẽ rất thành công bởi trong một thị trường nhiều nhạc buồn như Vpop, nơi các bài nhạc vui hiếm hoi dành cho đám cưới như thế này là không nhiều. Tuy nhiên, khi phát I do và Em đồng ý lên trong cùng một buổi lễ, có lẽ không ít khán giả sẽ cho rằng đó là một sự trùng lặp.

Em đồng ý vẫn là một sản phẩm âm nhạc chỉn chu bởi Đức Phúc, nhóm 911 hay Khắc Hưng đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm. Tuy nhiên, với một discography ít ỏi như của Đức Phúc, một single không khác gì một bản cover là điều khán giả không mong chờ.

Nó cho thấy sự lao động trong âm nhạc của anh ở sản phẩm này khá thiếu thốn. Sản phẩm có nhiều tính toán nhưng chính sự toan tính đó, đôi khi đã che lấp đi sự sáng tạo.