Sori cafe & more - nằm trong khuôn viên biệt thự kiểu Pháp trên đường Tú Xương (quận 3) - là điểm check-in nổi tiếng với giới trẻ. Không gian quán gồm hai tầng, được chia thành nhiều khu vực, có cả góc hồ bơi và bức tường trắng treo tranh nghệ thuật.

Py Nguyễn, quản lý, thừa nhận đó là điểm bất cập mà quán đang cố gắng cải thiện. Do trong hẻm còn các nhà dân sinh sống, việc đặt bãi giữ xe ở nơi khác nhằm hạn chế ồn ào, làm phiền đến mọi người. “Ngoài những bạn trẻ có nhu cầu check-in, chúng tôi cũng hướng đến tệp khách đi cà phê làm việc, họp hành. Quán đang trong quá trình sửa chữa một số khu vực để sắp tới chuyển đổi mô hình”, Py Nguyễn cho biết.

Tuy nhiên, việc chọn mặt bằng ở những căn biệt thự lâu đời cũng tồn tại nhiều bất cập. Chi phí sửa chữa thường cao hơn so với thuê nhà bên ngoài tùy theo hiện trạng. Đa số những quán cà phê biệt thự hay nằm trong hẻm, khách vãng lai khó tiếp cận. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp phải bỏ chi phí marketing nhiều hơn. Bên cạnh đó, chỗ gửi xe cũng là một vấn đề phức tạp.

“Các quán theo mô hình check-in thì phải chấp nhận mùa mưa sẽ vắng khách hơn, mọi người ngại ra đường. Tôi nghĩ lợi nhuận sẽ thấp hơn so với những cửa hàng khác, do tiền thuê nhà cũng khá cao”, một chủ quán chia sẻ.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.