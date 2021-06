Trở lại với bộ phim hành động "Who Wish Me Dead", Angelina Jolie không gây ấn tượng như kỳ vọng. Hollywood chưa tận dụng hết khả năng của nữ diễn viên.

Theo The Atlantic, khán giả, giới phê bình không thể phủ nhận Angelina Jolie là sao hạng A. Song, Who Wish Me Dead - bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên - lại không được như kỳ vọng.

Gắn mác là phim hành động, Who Wish Me Dead không khai thác hết khả năng của Angelina Jolie. Điều này cũng nói lên thực trạng rằng Hollywood đang bóp nghẹt các minh tinh. Tuổi nghề của các sao nữ ngắn hơn nhiều so với những diễn viên nam.

Cái khó của Angelina Jolie là thường xuyên không được tận dụng hết mọi cơ hội. Hollywood không biết nên làm gì với nữ diễn viên, ngoài việc sử dụng ngôi sao điện ảnh làm bảo chứng doanh thu phòng vé.

Hollywood không tận dụng hết Angelina Jolie

Who Wish Me Dead là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Michael Koryta, do Taylor Sheridan làm đạo diễn. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jolie với thể loại hành động sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Vì vậy Khi bộ phim tung những trailer đầu tiên, người hâm mộ kỳ vọng những pha hành động mạnh bạo của Angelina Jolie.

Đầu bộ phim kinh dị hành động Who Wish Me Dead, Hannah - nhân vật của Angelina Jolie - thắt dây dù, nhảy lên chiếc xe bán tải. Khi qua vùng hoang dã Montana, cô thắt dây an toàn và thực hiện pha nhảy dù. Theo mô tả bộ phim, Hannah là lính cứu hỏa được đào tạo chuyên nghiệp, từ lâu sống trong môi trường khắc nghiệt.

Sự trở lại của Angelina Jolie không ấn tượng như kỳ vọng. Ảnh: HBO.

Thoạt nhìn, bộ phim có vẻ phù hợp với sự trở lại của nữ diễn viên. Câu chuyện kể về Connor (do Finn Little thủ vai), cậu bé đang chạy trốn khỏi những kẻ ám sát, gặp Hannah (Jolie) sau khi cậu chứng kiến ​​cảnh cha mình bị giết. Hannah đang bị chấn thương do thất bại trong việc ngăn chặn trận hỏa hoạn, giữ lời hứa đưa cậu bé đến nơi an toàn trước khi đám cháy rừng quét sạch khu vực.

Từ các áp phích và đoạn giới thiệu, Jolie dường như trở thành ngôi sao. Song, Angelina Jolie lại không thể hiện được nhiều pha hành động trong phim. Trong khi các nhân vật khác chiến đấu và thể hiện các kỹ năng sinh tồn, Jolie dành phần lớn thời gian trên màn hình để đi bộ đường dài hoặc thu mình trong bóng tối với cậu bé.

"Thật thất vọng khi thấy Jolie bị giới hạn bởi vai diễn mỏng. Điều này cho thấy Hollywood giảm bớt tiềm năng của cô và các nữ diễn viên lớn tuổi khác trong thể loại này", Atlantic bình luận.

Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, Angelina Jolie cho biết cô tiếp tục đóng phim, bằng chứng là vai diễn siêu anh hùng trong Eternals. Trong thập kỷ qua, ngôi sao 46 tuổi chủ yếu đứng sau máy quay làm đạo diễn phim truyền hình và phim tài liệu, thỉnh thoảng đảm nhận công việc lồng tiếng (các phần tiếp theo của Kung Fu Panda, The One and Only Ivan).

Vai diễn ấn tượng của cô trong thập kỷ qua là vai phản diện Maleficent của Disney. Ngoài ra, cô dành thời gian bên 6 người con, các hoạt động nhân đạo. Đây là lý do khán giả mong chờ sự trở lại của Angie. Song, Who Wish Me Dead và Angelina Jolie đã không thể hiện được điều đó.

Trước đây, những vai diễn hành động, tâm lý thường chiếm ưu thế trong sự nghiệp của cô. Song, nhiều phim đã hạn chế khả năng diễn xuất của cô. Tên tuổi của Angelina Jolie chỉ dùng để câu khán giả ra rạp.

Angelina Jolie nhiều năm ngồi ở ghế đạo diễn. Ảnh: Getty.

Năm 2008, các poster quảng cáo, trailer phim Wanted đều giới thiệu vai diễn Angelina Jolie là nhân vật nổi bật. Trên thực tế, cô không là vai diễn chính của phim. Mặt khác, bộ phim hành động Salt của Angelina Jolie là bộ phim ấn tượng, doanh thu ổn nhưng lại không sản xuất phần tiếp theo.

Vai diễn kẻ trộm mộ Lara Croft của Angelina Jolie trong Tomb Raider ấn tượng, nhưng cô lại không xuất hiện trong phần tiếp theo. Vai diễn được thay thế bởi nữ diễn viên Alicia Vikander.

Nhiều năm trước đã không được xem trọng đúng mức, hiện tại việc Angelina Jolie quay trở lại đóng phim hành động ở giai đoạn này trong sự nghiệp là điều khá bất thường.

Trên thực tế, các nhà làm phim ở Hollywood ít trao cơ hội đóng phim hành động cho các nữ diễn viên trên 40 tuổi. Hiện tại, chỉ có Charlize Theron - một trong số ít diễn viên hạng A - cố gắng theo đuổi dòng phim này.

Tuy nhiên, theo Variety, Theron không thoát khỏi số phận bị thay thế. Taylor-Joy sẽ thay Charlize Theron đóng vai Imperator Furiosa trong phần tiền truyện sắp tới của series Mad Max.

Điều này khá bất công với nhiều sao nữ. Trong khi Tom Cruise lớn hơn Jolie và Theron 13 tuổi, hai người cũng kém Liam Neeson 23 tuổi, nhưng họ vẫn đều đặn đóng phim hành động.

Who Wish Me Dead từng được kỳ vọng là bộ phim đáp ứng khả năng diễn xuất của Angelina Jolie. Cuối cùng, tác phẩm lần nữa phản ánh sự thiếu công bằng của ngành công nghiệp điện ảnh với các sao nữ hành động.

Ngoài ra, phim càng làm rõ luận điểm Hollywood luôn nghi ngờ khả năng của Angelina Jolie. Những câu hỏi như Angie có xứng đáng là hình mẫu của các sao nữ, ngôi sao điện ảnh hay không luôn hiện hữu với khán giả, thậm chí là các nhà làm phim Hollywood.

"Thật sảng khoái khi thấy Jolie quay trở lại thể loại hành động, nhưng cuối cùng Who Wish Me Dead lại không được như kỳ vọng. Bộ phim bóp nghẹt tiềm năng của Angelina Jolie", Atlantic bình luận.

Vì sao Angelina Jolie là ngôi sao điện ảnh?

Sự nghiệp của Jolie được xây dựng dựa trên sự cường điệu hơn là kết quả cuối cùng. Ở giai đoạn đầu, bộ phim truyền hình Gia và George Wallace giúp Angelina Jolie giành được giải Quả cầu Vàng và đề cử giải Emmy. Tuy nhiên, sau đó là chuỗi thất bại trong Hackers, Pushing Tin, Play By Heart.

Đến năm 1999, cô có sự nghiệp đột phá với phim tội phạm The Bone Collector, đồng thời giành giải Oscar vai Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Girl, Interrupted.

Không thể phủ nhận việc Angelina Jolie tài năng không gây ấn tượng bằng Angie đẹp và gợi cảm. Song, điều đó lại là bàn đạp giúp cô trở thành minh tinh màn bạc.

Sau khi thành công với Tomb Raider (2001), mãi đến 4 năm sau cô mới tiếp tục gây tiếng vang với Mr. & Mrs. Smith (2005) đóng cùng Brad Pitt. Trong thời gian đó, Jolie có chuỗi thất bại với Original Sin, Beyond Borders, Taking Lives.

Theo Atlantic, Angelina Jolie là trường hợp đặc biệt ở Hollywood. Cô vẫn là sao hạng A dù không có quá nhiều trong tay những bộ phim thành công.

Năm 2008, Wanted là tác phẩm gây chấn động có mặt Angelina Jolie. Như đã nói, bộ phim tuy không do Angie đóng chính nhưng poster vẫn xuất hiện dày đặc hình ảnh nữ diễn viên.

Angelina Jolie vẫn là ngôi sao điện ảnh dù đóng ít phim. Ảnh: Getty.

Cùng năm, cô xuất hiện trong Changeling của Clint Eastwood. Tuy bộ phim chỉ đạt doanh thu khoảng 113 triệu USD toàn cầu, nhưng lại giúp nữ diễn viên có được đề cử Oscar khác trong sự nghiệp.

Đến năm 2010, Salt lần nữa mượn hình ảnh của Angelina Jolie để quảng cáo dày đặc. Atlantic cho rằng chưa rõ tác phẩm hay thế nào, nội dung ra sao nhưng việc có mặt nữ diễn viên sẽ đảm bảo về mặt doanh thu. Cuối cùng, phim thu được 293 triệu USD trên toàn thế giới. Đó là cái tài của ngôi sao điện ảnh.

Kể từ năm 2010, Angelina Jolie hầu như không đóng phim nào, ngoại trừ việc lồng tiếng cho Kung Fu Panda. Đến khi trở lại màn ảnh rộng với Maleficent (2014), bảo chứng phòng vé Angelina Jolie tiếp tục mang về doanh thu cho phim đến 758,5 triệu USD .

Atlantic từng cho rằng Angelina Jolie là phiên bản nam của Will Smith. Họ không đóng nhiều phim, có đời tư được công chúng chú ý, nhưng khi trở lại phòng vé thì lại thành công ngoài mong đợi.

Tài năng của Angelina Jolie bị đánh giá thấp bởi hào quang cuộc sống, cuộc hôn nhân từ hạnh phúc đến thất bại với Brad Pitt. “Đã nhiều lần trong đời tôi cảm thấy bản mình bị truyền thông soi xét quá nhiều. Dần dần, tôi cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé", nữ diễn viên nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, việc Angelina Jolie là con mồi của truyền thông không phải là chủ đích của nữ diễn viên. Cô từng cho rằng bản thân không muốn bị chú ý quá nhiều. Vì vậy, việc nhiều người cho rằng Angelina Jolie không phải là ngôi sao điện ảnh là khá độc đoán và phiến diện.

Bởi, dù muốn dù không, nhìn vào doanh thu phòng vé của những bộ phim Angelina Jolie tham gia, cô vẫn là ngôi sao điện ảnh. Tuy nhiên, Hollywood lại thường không tận dụng hết khả năng của Angelina Jolie, ngoài việc xem cô là ngôi sao phòng vé. Điều đó vô tình đẩy Angie vào thế khó.