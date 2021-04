Cái kết ‘The Falcon and the Winter Soldier’ và tương lai Vũ trụ Marvel

Tập cuối “The Falcon and the Winter Soldier” tạo ra nhiều sự thay đổi và tạo ảnh hưởng lâu dài tới tương lai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung đoạn kết The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier mở đầu như loạt phim xoay quanh mối quan hệ “bằng mặt chẳng bằng lòng” giữa hai người bạn thân của Steve Rogers/Captain America (Chris Evans).

Tuy nhiên, tác phẩm ngày càng đào sâu hơn vào thế giới hậu Avengers: Endgame (2019) sau khi Steve Rogers già nua trao lại chiếc khiên biểu tượng cho Sam Wilson (Anthony Mackie). Kết thúc tập phim thứ sáu, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã rẽ sang một trang mới.

Sam Wilson chính thức trở thành Captain America

Cuối tập 5, Bucky Barnes (Sebastian Stan) mang đến cho Sam một “món quà” từ Wakanda. Món quà ấy được hé lộ là bộ trang phục kết hợp giữa Falcon và Captain America với nhiều công nghệ hiện đại. Bản thân Sam cũng tự nhận là Captain America sau khi xuất hiện để giải cứu các quan chức cấp cao khỏi nhóm Flag-Smashers.

Bộ trang phục được lấy y hệt trong nguyên tác truyện tranh với ngôi sao giữa ngực và những vệt trắng xung quanh như đôi cánh. Ngoài ra, nó còn được trang bị thêm cặp kính bảo hộ có khả năng tầm nhiệt, đôi cánh vibranium...

Hình ảnh Captain America mới của Sam Wilson.

Redwing cũng trở lại với những nâng cấp đáng kể về laser, trí tuệ nhân tạo hay nhận diện khuôn mặt. Nó đồng thời có khả năng tách rời thành nhiều máy bay nhỏ hơn để phù hợp với nhiệm vụ thực chiến.

Phong cách chiến đấu của Sam có sự thay đổi để kết hợp nhuần nhuyễn với bộ trang phục mới. Những công nghệ này giúp siêu anh hùng bù đắp sự thiếu hụt về sức mạnh, tốc độ so với các siêu chiến binh.

Ở đoạn cuối phim, Captain America mới có màn ra mắt thế giới bằng bài diễn thuyết hùng hồn về nạn phân biệt chủng tộc và cách đối xử bất công của giới lãnh đạo. Sam đã chứng tỏ mình đủ khả năng trở thành một Captain America mới, dám đứng lên chống lại bất công ngay trong lòng nước Mỹ, thay vì chỉ lo chiến đấu với kẻ thù bên ngoài.

Bài diễn thuyết giúp anh lấy được cảm tình của Bucky, John Walker (Wyatt Russell), Isaiah Bradley (Carl Lumbly) và cả công chúng. Lãnh đạo các quốc gia cũng có sự công nhận với vai trò mới của Sam, đánh dấu MCU sẽ có Captain America da màu.

Sharon Carter chính là Power Broker

Từ giữa mùa phim, các fan đã đồn đoán Sharon Carter (Emily VanCamp) chính là tên tội phạm khét tiếng Power Broker. Giả thuyết được xác nhận khi cô đối mặt với Karli (Erin Kellyman) trong đường hầm. Trước đó, Sharon bị truy nã và buộc phải bỏ trốn đến Madripoor sau khi giúp đỡ Steve Rogers trong Captain America: Civil War (2016).

Sharon Carter được tiết lộ là Power Broker.

Cô mang lòng hận thù với giới siêu anh hùng và các nhà cầm quyền thế giới, rồi trở thành tay buôn vũ khí khét tiếng tàn nhẫn. Sharon cũng hé lộ nhóm Flag-Smashers vốn là tay sai của mình trước khi Karli trộm huyết thanh siêu chiến binh để thực hiện kế hoạch riêng.

Cháu gái của Peggy Carter hợp tác với Sam và Bucky chỉ nhằm mục đích tìm lại Karli, đồng thời bịt đầu mối danh tính của mình. Song, sự việc đi quá xa, dẫn đến việc Sharon phải trực tiếp tham chiến. Cô cuối cùng được xóa tội và trở về làm đặc vụ. Song, Agent 13 nhanh chóng lợi dụng việc này để tiếp tục buôn bán vũ khí.

Sự ra đời của U.S. Agent

Sau khi bị tước mất chiếc khiên và danh hiệu Captain America, John Walker vẫn trở lại đối đầu với nhóm Flag-Smashers để trả thù cho người bạn thân Battlestar. Anh “máu chiến” đến mức bỏ qua việc cứu người mà chỉ lo chạy theo kẻ thù. Nhưng tới phút cuối, John đã kiềm chế được cơn giận dữ, giúp kéo chiếc xe chở con tin lên.

John Walker sẽ còn trở lại trong vai trò U.S. Agent.

Cựu Captain America này tiếp tục phối hợp với Bucky và Sam trong việc truy bắt nhóm của Karli. John Walker sau đó được Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) giúp xóa tội và trở lại trong vai trò U.S. Agent với bộ trang phục đen giống hệt nguyên tác truyện tranh.

John nhiều khả năng trở thành một thành viên thuộc Thunderbolts - nhóm siêu anh hùng có phong cách hành động bạo lực do Valentina thành lập và sẽ “va chạm” với biệt đội Avengers mới trong tương lai.

Không còn siêu chiến binh nào khác?

Trong khi Sam và Sharon truy bắt Karli, John Walker và Bucky xâm nhập vào hệ thống để dụ các thành viên còn lại của Flag-Smashers vào ổ phục kích. Cả nhóm bị bắt giữ. Song, bản tin sau đó hé lộ rằng chiếc xe chở nhóm này bất ngờ phát nổ, xóa sổ hoàn toàn các siêu chiến binh cuối cùng.

Hiện chưa rõ liệu còn siêu chiến binh nào sống sót hay không.

Trước đó, khán giả nhận ra quản gia Oeznik (Nicholas Pryor) của Zemo (Daniel Brühl) đứng nhìn đoàn xe từ xa. Điều này chứng tỏ tên ác nhân Sokovia vẫn có thể thao túng thế giới bên ngoài ngay khi phải ngồi trong nhà tù The Raft. Gã khả năng gia nhập nhóm Thunderbolts để thực hiện những điều mà các siêu anh hùng chùn tay.

Bucky Barnes thoát khỏi mặc cảm quá khứ

Tuy thoát khỏi sự kiểm soát của H.Y.D.R.A., nhưng Bucky vẫn chưa bao giờ hết cảm thấy tội lỗi quá khứ khi là Winter Soldier. The Falcon and the Winter Soldier còn là hành trình để anh bạn thân của Steve Rogers tìm lại sự bình yên. Qua các tập phim, Bucky dần rũ bỏ quá khứ khi tha mạng Zemo.

Bucky Barnes rũ bỏ được quá khứ nặng nề sau khi mini-series khép lại.

Ở tập cuối, anh đã thoát khỏi một trong những gánh nặng lớn nhất trong lòng khi thú nhận sự thật với ông Nakajima (Ken Takemoto) về cái chết của người con trai. Bucky sau đó đến sống cùng gia đình Sam, và sẽ tiếp tục chiến đấu bên cạnh Captain America mới.

Nước Mỹ công nhận Isaiah Bradley

Một trong những hành động đầu tiên của Sam Wilson sau khi trở thành Captain America chính là đưa ra ánh sáng vụ việc của Isaiah Bradley. Cựu siêu chiến binh cùng đơn vị của ông cuối cùng cũng được vinh danh trong bảo tàng Captain America với một bức tượng đồng và tấm bảng ghi chiến tích.

Cựu siêu chiến binh phần nào nguôi ngoai khi những chiến công của ông nay được công nhận.

Điều này đã khôi phục lòng tin của Isaiah về việc một người da màu có thể trở thành biểu tượng của nước Mỹ. Đây cũng là chủ đề mà MCU nhắm đến khi tạo ra sự đa dạng sắc tộc trong nhóm siêu anh hùng nổi tiếng, mà sắp tới đây là màn ra mắt của Shang-Chi (Lưu Tư Mộ).