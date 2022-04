Cái kết nào cho tình yêu 'Tuổi 25, tuổi 21'

"Twenty Five, Twenty One" dần đi đến hồi kết. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp chính vẫn đối diện nhiều thử thách và khó để đưa ra dự đoán chắc chắn ở tập cuối.

Nếu tập 14, Twenty Five, Twenty One chủ yếu nhấn mạnh vào hoàn cảnh của nhân vật Ko Yoo Rim (Kim Ji Yeon) khi gia đình đối diện hoàn cảnh bi đát, cô phải đổi quốc tịch để có thể kiếm tiền từ việc chuyển nhượng đấu kiếm, phụ đỡ cha mẹ thì tập 15 lại là “bản tình ca” của cặp chính Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri) khi cả hai bước sang tuổi 25 và 21.

Tình yêu ở tuổi trưởng thành của họ không còn vô tư, vô lo như trước. Mối quan hệ của cả hai bị chi phối bởi những khó khăn đến từ công việc. Áp lực của nghề phóng viên khiến Baek Yi Jin nhiều lần phải lỡ hẹn với bạn gái và Na Hee Do thường xuyên là người phải chờ đợi, bỏ lỡ rồi thất vọng.

Dù ở tập cận kết song đến lúc này, khán giả của Twenty Five, Twenty One vẫn chưa có thể dự đoán chắc chắn về số phận hai nhân vật chính. Liệu chuyện tình cảm của Baek Yi Jin và Na Hee Do sẽ đi đến happy ending hay dừng lại và dang dở, trở thành một phần thanh xuân của nhau là băn khoăn của phần đông người hâm mộ.

Tình yêu “lệch múi giờ”

Mở đầu tập 15 là khung cảnh Baek Yi Jin ôm lấy Na Hee Do khóc lớn sau sự việc liên quan đến Ko Yoo Rim. Anh hối hận khi hành động của bản thân khiến người em phải đối diện với sự ghét bỏ, xa lánh từ công chúng. Chứng kiến cảnh bạn trai dằn vặt, Na Hee Do không khỏi xúc động.

Cô nói: “Với tư cách bạn gái, từ nay em sẽ lấy hết một nửa của anh. Nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự tuyệt vọng, tất cả luôn. Vậy nên có gặp khó khăn cũng đừng giấu đi, nhất định phải chừa cho em một nửa. Nếu anh không chia sẻ, em sẽ thất vọng lắm”.

Vì “không muốn Na Hee Do phải thất vọng, xấu hổ”, Baek Yi Jin đã đi đến quyết định đổi vị trí công việc ở tập 15. Từ phóng viên đầy tiềm năng của ban Thể thao, Yi Jin được phân công sang làm việc ở ban Xã hội của đài truyền hình UBS.

Hee Do theo dõi cảnh bạn trai tác nghiệp ở hiện trường. Ảnh: tvN.

Ở vai trò mới, bạn trai của Hee Do đối diện với khối công việc lớn và đầy rẫy áp lực. Vì thế, anh không có thời gian để ở cạnh bạn gái nhiều như trước. Chuyện tình của cả hai bắt đầu gặp những thử thách do “lệch múi giờ” khi Yi Jin thường xuyên phải đi đưa tin đến tối muộn còn Hee Do lại ở trung tâm huấn luyện.

Hee Do nhiều lần buồn, thất vọng khi bạn trai lỡ hẹn hoặc chậm giờ và nhắn tin xin lỗi. Tuy vậy, cả hai luôn cố gắng để bù đắp cho nhau. Họ “bớt giờ ngủ” để cùng đi xem phim, ở bên nhau trong dịp đón năm mới.

Mối quan hệ của họ ở tuổi 25 -21 sang trang mới sau khi công khai với đồng nghiệp. Không còn phải giấu giếm như trước, Hee Do đến tận hiện trường - nơi bạn trai đang tác nghiệp, đưa tin về vụ sập cần cẩu. Chứng kiến cảnh Yi Jin buồn bã, tay ôm chặt micro khi lần lượt từng thi thể công nhân được đưa ra ngoài, Hee Do hiểu rõ hơn về tính chất công việc của anh.

Cả hai động viên, nâng đỡ nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: tvN.

Đúng như lời hứa “sẽ dẫn dắt Yi Jin đến những nơi tốt đẹp”, Hee Do luôn yêu thương, thông cảm với bạn trai vô điều kiện. Cô nói luôn ủng hộ anh trong công việc và mong Yi Jin bớt dằn vặt.

Ngoài việc “chiêu đãi” cho khán giả những phân cảnh tình cảm giữa cặp chính, ở tập 15, đạo diễn Jung Ji Hyun không quên kể lại câu chuyện của nhóm bạn ở tuổi trưởng thành. Ko Yoo Rim hoạt động ở Nga song cô vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Hee Do qua email.

Chính Hee Do là người cập nhật cho bạn thân về công việc, cuộc sống của các thành viên khi Ji Seung Wan đỗ đại học, được bầu làm cán bộ lớp, Moon Ji Woong dự định mở trang web và làm mẫu ảnh…

Tuy nhiên, gần sát giải đấu chính thức ở Madrid, Yoo Rim đã không còn phản hồi email của Hee Do. Vì đặc thù của đấu kiếm là không thể để đối phương hiểu rõ về mình, Yoo Rim buộc lòng không thể chia sẻ cho Hee Do về môi trường tập luyện khác biệt ở Nga hay chuyện cô đau chân.

Biến cố xảy đến khi Hee Do đọc được bài báo với tiêu đề Yoo Rim không xem cô là đối thủ. Có chút thất vọng, Hee Do quyết định không gặp bạn thân trước giờ đấu.

Đúng như dự đoán, Yoo Rim và Hee Do có trận phân tài căng thẳng, quyết liệt nhưng cũng đầy cảm xúc. Dù là người dẫn điểm đầu tiên, Yoo Rim đã bị hạ gục ở những giây phút cuối cùng.

Kết thúc trận đấu, hai cô gái ôm chặt nhau trước sự chứng kiến của khán giả. Khoảnh khắc Yoo Rim và Hee Do khóc, động viên nhau sau thời gian dài xa cách khiến công chúng vỡ òa. Sau những hiểu lầm không đáng có, họ vẫn là đôi bạn thân, thấu hiểu và dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Những diễn biến tâm lý của hai nhân vật được Kim Ji Yeon và Kim Tae Ri truyền tải trọn vẹn, tinh tế và sâu sắc.

Cái kết của bộ phim vẫn là ẩn số

Bộ đôi đạo diễn Jung Ji Hyun lẫn biên kịch Kwon Do Eun được khen ngợi khi phác họa thành công đặc thù lẫn khó khăn của công việc phóng viên trong phim. Ở vai trò người đứng “đầu sóng ngọn gió”, Baek Yi Jin phải dấn thân vào những điểm nóng để đưa tin, phỏng vấn nhân vật.

Và sau mỗi lần tường thuật về tin người chết, nỗi đau của gia đình nạn nhân, Yi Jin không tránh khỏi sự buồn thương, trắc ẩn. Được đồng nghiệp khuyên phải chai lì với hoàn cảnh và tập trung vào vụ việc nhưng anh thú nhận không muốn điều đó. Đối với Yi Jin, sự đồng cảm với nguồn tin, hoàn cảnh của người dân là kim chỉ nam trong nghề nghiệp của anh.

Khán giả vẫn đưa ra nhiều dự đoán cho cái kết của phim. Ảnh: tvN.

Lần đầu hóa thân thành phóng viên song diễn xuất của Nam Joo Hyuk nhận nhiều thiện cảm từ khán giả. Anh khắc họa chân thực sự bận rộn, khó khăn của một người đưa tin đầy trách nhiệm, uy tín và có lý tưởng.

Sự vất vả của công việc phóng viên, phải thường xuyên đi sớm về muộn, tác nghiệp ở những nơi nguy hiểm được Joo Hyuk thể hiện rõ nét qua những bữa ăn vội vàng, đêm mất ngủ, thường xuyên xa nhà và vô số lần lỡ hẹn với bạn gái vào những thời điểm quan trọng.

Đỉnh điểm, vào dịp kỷ niệm 600 ngày yêu, Yi Jin và Hee Do lên kế hoạch du lịch cùng nhau nhưng rồi một lần nữa Yi Jin lỡ hẹn vì phải sang Mỹ đưa tin về cuộc chiến tranh.

Cả hai ở xa nhau trong nhiều tháng liền. Hee Do chỉ gặp được bạn trai thông qua màn ảnh tivi. Hứa ở bên bạn gái vào dịp năm mới song Yi Jin đã không thể thực hiện. Bộ phim khép lại bằng việc mẹ của Hee Do thông báo Yi Jin đã đăng ký làm phóng viên thường trú tại Mỹ.

Kết thúc tập 15, chuyện tình cảm của cặp chính vẫn là ẩn số. Trên nhiều diễn đàn phim, mạng xã hội, khán giả tò mò, suy đoán về cái kết của bộ phim. Liệu chuyện tình cảm của Baek Yi Jin và Na Hee Do sẽ đi đến happy- ending hay dừng lại và dang dở, trở thành một phần thanh xuân của nhau là băn khoăn của phần đông người hâm mộ.

Theo thống kê từ Nielson Korea, tập 15 của Twenty Five, Twenty One đạt lượng rating trung bình là 9,6% trên toàn quốc và 10,3% ở khu vực Seoul. Điều này chứng tỏ sức hút không giảm của bộ phim dù đã đi đến chặng cuối cùng.