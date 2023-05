Cái kết nào cho phù thủy Scarlet Witch?

Sau cái kết "Doctor Strange 2", số phận của Scarlet Witch vẫn còn là một ẩn số. Người hâm mộ càng cảm thấy hoang mang sau những phát ngôn của Elizabeth Olsen về nhân vật này.

Elizabeth Olsen lần đầu ra mắt Vũ trụ điện ảnh Marvel với vai diễn Wanda Maximoff (Scarlet Witch) trong Avengers: Age of Ultron (2015). Nhân vật của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và yêu thích của đông đảo khán giả hâm mộ.

“Nữ phù thủy đỏ” sau đó đã tham gia nhiều bom tấn tiếp theo của MCU như Infinity War, Endgame hay mới đây nhất là Doctor Strange in the Multiverse of Madness,... Cô thậm chí còn được ưu ái có hẳn một series truyền hình riêng mang tên WandaVision.

Thực thể với sức mạnh hàng đầu MCU

Là nữ siêu anh hùng thứ hai gia nhập biệt đội Avengers sau Góa phụ Đen (Black Widow), Wanda Maximoff tạo ra “cú hích” lớn kể từ Age of Ultron.

Cô ra mắt cùng với người anh trai song sinh Pietro (Quick Silver). Hai người sinh sống trong một gia đình hạnh phúc tại Sokovia, một quốc gia Đông Âu. Khi Wanda lên 10 tuổi, Sokovia thuộc vùng chiến sự và lọt vào tầm ngắm thử nghiệm bom của Mỹ. Một quả bom thuộc những phát minh từ tập đoàn của Người Sắt đã phá hủy toàn bộ căn nhà của Wanda, làm cha mẹ cô thiệt mạng. Hai anh em được tổ chức HYDRA giải thoát và mang về nghiên cứu.

Bộ đôi song sinh bị coi là “chuột bạch” của HYDRA và lần lượt được khai phá sức mạnh. Pietro có siêu tốc độ, còn Wanda cũng phát hiện được năng lực tâm linh và phép thuật của mình. Cũng tại căn cứ HYDRA, cô đã được tiếp cận với Mind Stone (Viên đá Trí Tuệ). Khi cuộc chiến giữa Avengers và Ultron nổ ra, anh em Wanda đã bắt tay với Ultron để trả thù nhóm siêu anh hùng. Tuy nhiên, khi nhận thấy dã tâm thực sự của hắn, cả hai đã lựa chọn thay đổi chiến tuyến.

Tại hồi kết Age of Ultron, Pietro hy sinh để cứu mạng Clint Barton. Cái chết của anh trai khiến Wanda tuyệt vọng và bộc phát sức mạnh. Đó cũng là động lực để nữ phù thủy quyết tâm gia nhập nhóm Avengers. Cũng từ đây, mối tình giữa cô với người máy Vision chính thức nảy sinh.

Wanda Maximoff (Scarlet Witch) là một trong số siêu anh hùng quyền năng nhất được Marvel đưa lên màn ảnh. Ảnh: Collider.

Sau màn chào sân này, danh tiếng của Wanda vang xa, thu hút lượng khán giả hâm mộ khổng lồ. Nhân vật không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng mà còn có nội tâm đặc biệt thú vị. Sự chú ý càng đổ dồn vào cô nàng phù thủy khi người anh trai song sinh đã ra đi. Hiểu được điều này, hãng phim liên tục phát triển và cài cắm nhân vật trong các sự kiện lớn.

Wanda Maximoff (Scarlet Witch) tiếp đó góp mặt tại hàng loạt bom tấn MCU, chẳng hạn Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019),... Sau mỗi phần phim, sức mạnh và tính cách của cô nàng ngày càng được hoàn thiện.

Dù “tuổi đời” còn kém so với những siêu anh hùng ra mắt trước như Iron Man, Captain America, Thor hay Spider-Man, song, Wanda đã tạo nên những khoảnh khắc biểu tượng không chỉ cho bản thân mình mà còn cả hãng phim. Khán giả hẳn chưa quên việc cô một thân đối đầu hai thành viên thiện chiến của Black Order (Corvus Glaive và Proxima Midnight), hay một tay ngăn chặn Thanos, tay còn lại phá hủy Viên đá Trí Tuệ trên trán Vision trong Infinity War.

Sang đến Endgame, sự tuyệt vọng và ham muốn trả thù đẩy ngưỡng sức mạnh của cô lên tầm cao mới. Wanda lao vào cuộc cận chiến Thanos và gần như xé nát được gã Titan điên. Chỉ tới khi hạm đội phi thuyền trút loạt mưa đạn, Thanos mới may mắn thoát khỏi Wanda lúc này đã bị phân tâm.

Cũng nhờ khoảnh khắc lịch sử ấy, vị thế của Wanda trong MCU đã lên đến đỉnh cao. Không nghi ngờ gì, Wanda khi hóa thành Scarlet Witch chính là thực thể với sức mạnh lớn nhất, áp đảo toàn bộ thành viên còn lại trong Avengers.

Nhân vật có chiều sâu tính cách

Sức mạnh và tính cách, hay chính xác hơn là tâm lý của Wanda có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Màn hóa thân xuất sắc của Elizabeth Olsen đã lột tả được nhân vật theo sát nguyên tác, tạo được thiện cảm với nhiều khán giả.

Không chỉ năng lực, tính cách của nhân vật cũng được khám phá sâu trong các phim MCU. Ảnh: Cbr.

Ngay từ lần đầu ra mắt, nhân vật đã được hãng phim xây dựng với tâm lý đầy bất ổn. Những tổn thương quá khứ và sự ra đi của anh trai ám ảnh Wanda, khiến cô dễ rơi vào trạng thái kích động. Đặc biệt, cái chết của Vision lại càng làm cô tuyệt vọng. Đây cũng là sự kiện thúc đẩy trạng thái tâm lý của Wanda trở nên cực đoan và “xấu xa” hơn.

Câu chuyện về tâm lý Wanda hậu bi kịch đã được khai thác một cách hiệu quả trong loạt phim WandaVision. Không chỉ là một phù thủy quyền năng, tính cách nhân vật còn được khắc họa rõ nét trong vai trò một người vợ, hay một người mẹ. Đối mặt với những nỗi mất mát quá lớn, điều duy nhất mà Wanda có thể làm là tự huyễn hoặc bản thân bằng thực tại do chính mình tạo ra, nơi cô có thể sống những tháng ngày hạnh phúc, trọn vẹn bên người mình yêu quý.

Bộ phim xoáy sâu vào tâm hồn Wanda, kể từ góc nhìn quyết liệt và đau đớn của nữ siêu anh hùng bất hạnh. Xuyên suốt phim, nhân vật luôn tỏ ra mạnh mẽ về tâm hồn lẫn thể chất. Cô có thể kiểm soát thực tại và thừa sức chống lại những kẻ đe dọa hạnh phúc gia đình mình. Song, người xem vẫn cảm nhận được sự mong manh và thương tổn ẩn giấu sâu bên trong lớp vỏ hạnh phúc.

Sự cực đoan ấy tiếp tục được lấp đầy trong Doctor Strange 2, một dự án mà nhân vật chính là Doctor Strange nhưng Wanda mới là người “chiếm sóng”. Trong phim, khán giả được chứng kiến một Wanda đầy quyết liệt và bất cần đến thế nào. Trên hành trình “tìm con”, nàng phù thủy với sức mạnh khủng khiếp không ít lần tạo nên những khoảnh khắc đen tối nhất nhì lịch sử MCU, điển hình là việc tàn sát cả hội Illuminati để đạt được mục đích.

Elizabeth Olsen không còn mặn mà với Scarlet Witch

Không ngoa khi nói Wanda/Scarlet Witch là vai diễn để đời của Elizabeth Olsen. Hình tượng nhân vật gắn liền với tên tuổi người đẹp gốc Mỹ, mang về cho cô khoản thù lao khổng lồ và lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1989 có vẻ như không thực sự muốn gắn bó quá lâu với vai diễn này. Trong cuộc phỏng vấn với Variety cuối năm 2022, Elizabeth Olsen từng tiết lộ rằng việc đóng Scarlet Witch khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Đó là do khi không có hiệu ứng CGI, diễn xuất của cô trên trường quay thực chất chỉ là những hành động khua chân múa tay đầy ngớ ngẩn.

Ngày trở lại của Elizabeth Olsen trong MCU vẫn còn là một ẩn số. Ảnh: Marvel Studios.

Trong một số cuộc phỏng vấn sau đó, Olsen còn bày tỏ nỗi thất vọng khi từng tự mình thực hiện các cảnh mạo hiểm trong phim MCU, cho rằng đó là thứ “làm mất thời gian”.

Những phát ngôn mang tính đụng chạm này khiến fan lo lắng cho tương lai của Olsen tại MCU. Trước đó, tại hồi kết của Doctor Strange 2, nhân vật của cô đã chấp nhận bị chôn vùi cùng ngôi đền đỉnh núi Wundagore để phong ấn cuốn Darkhold. Dù có vẻ như hành trình của Scarlet Witch sẽ khép lại, nhưng fan Marvel vẫn hy vọng về màn tái xuất của cô, đặc biệt khi Đa vũ trụ đã mở ra.

Dẫu vậy, Elizabeth Olsen mới đây chia sẻ rằng mình không còn nhung nhớ khoảng thời gian đóng vai Scarlet Witch. Cô nghĩ mình cần thời gian để tạm chia tay vai diễn này. Thay vào đó, Olsen muốn thử sức ở những vai diễn mới lạ khác.

Song, nữ diễn viên vẫn hy vọng sẽ có một ngày trong tương lai được tái xuất với vai Scarlet Witch. Dù cho hiện tại, cô không còn bất cứ hợp đồng nào ký kết với hãng phim.