Cái kết 'Fast X' không như mơ

Trước thềm ra mắt bom tấn Fast X, Louis Leterrier đã có cuộc trò chuyện với tờ Total Film. Ông chia sẻ cảm thấy hào hứng khi được chỉ đạo phần áp chót của Fast and Furious. Theo vị đạo diễn, dự án này có thể gây bất ngờ vì cái kết “không như mơ”.

“Đó là một điểm khá hay khi loạt phim này gần đi tới hồi kết. Các nhân vật sẽ không thể sống sót được mãi. Bởi vì đây mới là kết thúc thực sự. Chỉ có ở những phim miền Tây, người ta mới thấy cao bồi cưỡi ngựa đi trong hoàng hôn lúc cuối phim. Bộ phim của tôi hoàn toàn khác. Nó cho phép tôi đánh cược những thứ mạo hiểm hơn rất nhiều so với trước đó”, ông khẳng định.

Thực tế, Leterrier không phải là lựa chọn đầu tiên ngồi lên chiếc ghế chỉ đạo Fast X. Ban đầu, dự án được cầm trịch bởi Justin Lin, người từng đạo diễn 5 phần của loạt phim này. Tuy nhiên, sau vụ lùm xùm với tài tử Vin Diesel, ông đã chia tay dự án.

Sau khi thay thế Justin Lin, Leterrier đã phải thay đổi kịch bản gốc. "Tôi phải thay đổi mọi thứ. Tôi đã không ngủ vì có quá nhiều việc phải làm”, ông tiết lộ.

Fast X viết tiếp câu chuyện của Fast & Furious 9: Huyền thoại tốc độ (2021). Đây là phần phim thứ 10 trong mạch truyện chính, đồng thời là phần phim thứ 11 trong thương hiệu Fast & Furious. Dự án quy tụ những diễn viên tên tuổi như Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Jason Momoa,...

Nội dung Fast X xoay quanh việc Dante (Jason Momoa) tìm cách trả thù Dominic Toretto (Vin Diesel) và gia đình anh vì đã gây ra cái chết của cha hắn. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 5/2023.

