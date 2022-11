Cái kết của những 'pseudocide'

Pseudocide xuất hiện ở Mỹ từ những năm 1970 nhưng phải đến năm 2007 mới được dùng phổ biến ở Anh.

Pseudocide /ˈsjuːdəʊˌsaɪd/ (danh từ): Người giả chết, dàn dựng cái chết.

Định nghĩa:

Pseudocide được định nghĩa là một người hoặc hành động làm giả cái chết và bắt đầu một cuộc sống mới vì muốn trốn tránh vấn đề cá nhân như tài chính, pháp lý...

Pseudocide là sự kết hợp giữa tính từ pseudo (nghĩa là không thành thật, không xác thực) và hậu tố cide - biểu thị cái chết, sự giết chóc.

Thuật ngữ này xuất hiện từ đầu những năm 1970, chủ yếu được dùng tại Mỹ. Đến năm 2007, pseudocide mới được sử dụng rộng rãi tại Anh.

Điều này bắt nguồn từ sự kiện nhà chèo thuyền nghiệp dư John Darwin - người được cho là đã tử nạn trên biển vào năm 2002 - lại xuất hiện ở đồn cảnh sát và tuyên bố bị mất trí nhớ. Sau đó, John Darwin bị phát hiện sống ở Panama với chiến lợi phẩm là một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ.

Thời đó, truyền thông Anh đã sử dụng pseudocide để đưa tin về sự việc. Đến năm 2009, thuật ngữ này bắt đầu xuất hiện trong các từ điển của Anh.

Một trường hợp giả chết khác cũng gây chú ý là John Stonehouse. Năm 1974, ông để lại vợ, con gái và một khoản nợ khổng lồ rồi biến mất. Stonehouse cố tình để quần áo trên bãi biển Miami để tạo cái chết giả.

Sau đó ông cùng nhân tình trốn sang Australia bắt đầu cuộc sống mới, lấy một cái tên mới là John Markham. Đến năm 1976, Stonehouse bị bắt và chịu án tù 7 năm vì tội gian lận.

Ứng dụng của pseudocide trong tiếng Anh:

- Pseudocide is the illegal act of faking your own death, usually because you want to avoid a difficult situation by inventing a completely new identity for yourself.

Dịch: Giả chết là hành động tạo cái chết giả một cách bất hợp pháp, thường là vì bạn muốn tránh những chuyện khó khăn bằng cách tạo ra một thân phận mới cho chính mình.

- Today, pseudocide is more difficult than it's ever been, with the paperwork required for bank accounts, loans, or official documents such as passports and driving licences, leaving behind a trail of evidence which is difficult to completely erase.

Dịch: Ngày nay, giả chết rất khó thực hiện vì những thủ tục, giấy tờ để làm tài khoản ngân hàng, khoản vay hoặc những giấy tờ như hộ chiếu, giấy phép lái xe sẽ để lại dấu vết khó xóa hoàn toàn.