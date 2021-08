Cái kết của mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu

Mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng giữa Na Bi với hai anh chàng "trai hư" Park Jae Eon và "trai ngoan" Yang Do Hyuk khiến khán giả mệt mỏi, bức xúc.

"It's better to cry in Rolls-Royce than to be happy on a bicycle" (Tôi thà bật khóc trong một chiếc Rolls-Royce còn hơn hạnh phúc trên một chiếc xe đạp), đây là câu nói kinh điển của Patrizia Reggiani - nguyên mẫu nhân vật của bộ phim House of Gucci.

Patrizia Reggiani đã đưa ra lựa chọn của mình, một cách dứt khoát và có quan điểm, bà chấp nhận những hệ lụy có thể kéo theo. Rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng Na Bi của Nevertheless vẫn phân vân và xoay vần mãi chưa lựa chọn được nên ngồi lên chiếc Maserati đắt tiền của "trai hư" Park Jae Eon hay cùng "trai ngoan" Yang Do Hyuk đi trên chiếc xe đạp cà tàng.

Na Bi phân vân giữa hai chàng trai Park Jae Eon và Yang Do Hyuk.

"Trai ngoan" không đủ vui

Sự xuất hiện của “trai ngoan” Yang Do Hyuk đã khiến Na Bi (Han So Hee) bối rối, thậm chí đau đầu vì khó lựa chọn xem nên chấp nhận tình cảm của Do Hyuk hay kiên quyết theo đuổi "trai hư" Park Jae Eon. Sự phân vân, lưỡng lự của Na Bi còn khiến khán giả bức xúc.

Yang Do Hyuk đối xử với Na Bi quá tốt, trân trọng và chỉ cầu mong nhận được tình cảm chân thành nhất từ cô. Trái với Jae Eon thường rủ rê "có muốn xem bươm bướm không" mỗi khi gặp mặt để ám chỉ mối quan hệ giường chiếu, Do Hyuk chỉ hẹn Na Bi đi ngắm biển đơn thuần.

Với Yang Do Hyuk, Na Bi là mối tình đầu, là "chấp niệm" anh quan tâm và trân quý nhất. "Anh khoai tây" luôn dịu dàng, quan tâm cảm xúc và làm mọi việc đề chiều theo sở thích, tâm ý của Na Bi.

Về phía nữ chính, cô hiểu rõ tình cảm của Do Hyuk, những quan tâm, dịu dàng anh dành cho cô cũng xoa dịu tổn thương và ấm ức nảy sinh từ mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với Park Jae Eon.

"Anh khoai tây" Yang Do Hyuk nhận được nhiều thiện cảm của khán giả.

Nghiễm nhiên tiếp nhận những ân cần Do Hyuk dành cho mình, nhưng Na Bi lại không có ý định toàn tâm toàn ý với tình cảm của anh. Chính sự mập mờ, lưỡng lự của cô khiến khán giả khó hiểu và khó chịu, bởi so sánh sơ qua cũng thấy rõ ai là người trân trọng Na Bi hơn.

Lý do duy nhất khiến Na Bi không thể dứt khoát lựa chọn Do Hyuk, dù anh là mẫu nam phụ "vạn người mê" điển hình trong phim Hàn, là vì Park Jae Eon. Nói đơn giản, Yang Do Hyuk mãi mãi không phải Park Jae Eon và cũng không "hư" như Park Jae Eon.

Chính cái "hư" của Park Jae Eon đã làm Na Bi xao xuyến mãi không quên. Cô là ví dụ điển hình của những người yêu thích câu nói nổi tiếng: “Trai hư thì không tốt, còn trai tốt thì không vui”.

Cú bẻ lái phút chót dành cho "trai hư"?

Không muốn tiến triển quan hệ với Yang Do Hyuk, nhưng Na Bi cũng nhận ra bản thân đã mệt mỏi với mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” giữa cô với Jae Eon.

Na Bi đã mệt mỏi với mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với Park Jae Eon.

Tình cảm cô dành cho Park Jae Eon là thật, nhưng vì không có danh phận chính thức, nên dù ghen tuông hay hờn giận, Na Bi cũng không thể lên tiếng. Mối quan hệ giữa hai người như một vết cắt ẩn sâu trong da thịt, không thể nhìn thấy nhưng luôn gây nhức nhối, đau đớn.

Trong truyện gốc Nevertheless, Jae Eon đối xử với Na Bi tệ bạc, vô tình, luôn nhấn mạnh quan hệ của hai người chỉ là "chơi cho vui". Lên phim, nhân vật Park Jae Eon đã được thay đổi nhiều, trở nên tình cảm, đáng mến hơn hẳn.

Nhân vật Park Jae Eon trong phim dành nhiều sự quan tâm tinh tế cho Na Bi, nhớ rõ cô thích uống nước chanh, chủ động biết tiến biết lùi trong những lần tán tỉnh, bất ngờ xuất hiện chỉ để đưa áo cho Na Bi che vết bẩn trên quần... Những lần "thả thính" tinh tế, không phản cảm không chỉ khiến Na Bi mà cả khán giả cũng phải siêu lòng.

Sự thay đổi về mặt tính cách nhân vật và cách Jae Eon cũng vương vấn Na Bi khiến nhiều người đặt nghi vấn ê-kíp muốn thay đổi cái kết của phim. So với bản truyện tranh, có thể kết cục của phim sẽ được "bẻ lái", để "trai hư" hết "hư".

Khó có thể đưa ra công thức cụ thể cho một tình yêu hoàn hảo. Và cũng sẽ có những lỗi lầm mà chúng ta biết thừa về hậu quả nhưng nếu không phạm phải thì cũng không thể thoát khỏi sự dày vò bởi suy nghĩ về chúng, chẳng hạn như tình yêu dành cho một chàng bad boy (trai hư).

Na Bi đang ở giữa hai ngả đường, lựa chọn giữa việc thử thách tình yêu của bản thân và sẵn sàng chịu hậu quả, với bước đi trên con đường tình yêu êm đềm với anh chàng yêu thương mình hết mực. Cho dù lựa chọn của cô (và thực tế là của biên kịch) thế nào, khán giả cũng sẽ chấp nhận, nhưng lựa chọn nên được đưa ra sớm thay vì dùng dằng, mập mờ với cả hai chàng trai khiến người xem mệt mỏi.

Thậm chí, không ít khán giả lên tiếng van nài cô "hãy buông tha cho anh khoai tây".