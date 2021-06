Cái kết buồn của nhóm nhạc nam Kpop

Jung Dae Hyun là một trong hai giọng ca chính trong nhóm. Anh từng tham gia các vở nhạc kịch như Napoléon hay All Shock Up. Nam ca sĩ đã ký hợp đồng với STX Lion Heart Entertainment sau khi rời TS Entertainment. Nghệ sĩ 28 tuổi phát hành ca khúc solo The Moment, All Things Will Pass (phim Sweet Munchies). Dae Hyun nhập ngũ vào tháng 11/2020.