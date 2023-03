Cái kết bất ngờ của nạn nhân bị quấy rối tình dục ở Trung Quốc

Một cựu thực tập sinh đã cáo buộc nhà sản xuất xe điện Nio của Trung Quốc có hành vi phân biệt đối xử khi tuyển dụng, Sixth Tone đưa tin.

Nữ thực tập sinh, người từng bị tấn công tình dục khi làm việc tại Nio, nói rằng cô không được tuyển vào vị trí chính thức vì quản lý coi cô là một "rủi ro", có thể làm xấu hình ảnh công ty.

Trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 3/3, cô gái cho biết mình đã bị một nam đồng nghiệp tấn công tình dục. Cô đã gọi báo cảnh sát và thủ phạm bị bắt giữ.

Bài đăng của cô, hiện đã bị xóa, kể rằng cô bị tấn công ngay trong tháng thực tập đầu tiên ở Nio. Ở đó, cô là thực tập sinh tại nhóm nghiên cứu và phát triển thuộc bộ phận lái xe tự hành.

Trong một tuyên bố sau đó một ngày, Nio - công ty xe điện của Trung Quốc cạnh tranh với Tesla - cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc của nữ thực tập sinh.

Với cáo buộc chống lại Nio, nạn nhân nói rằng dù kẻ tấn công đã bị kết án và tống vào tù, công ty từ chối cho cô một vị trí chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập. Cô nói người quản lý coi cô là "người có nguy cơ làm tổn hại đến hình ảnh công ty".

"Tôi là người cuối cùng rời khỏi văn phòng mỗi ngày, và không hề xin nghỉ kể cả sau vụ tấn công. Nạn nhân thì tổn hại hình ảnh công ty như thế nào chứ? Nạn nhân chẳng có gì phải xấu hổ. Kẻ gây nên tội mới nên bị như thế", cô nói.

Bài đăng của cô gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các bài đăng với hashtag liên quan thành chủ đề thịnh hành trên Weibo.

Cô gái cho biết không cố tìm kiếm bất kỳ khoản tiền hay cơ hội nào để ở lại công ty.

"Tất cả những gì tôi muốn là một lời xin lỗi chân thành vì đã xử lý sai vụ quấy rối trong quá khứ, cũng mong công ty cải thiện bầu không khí làm việc cũng như các biện pháp của họ", cô nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, Trung Quốc chứng kiến sự gia tăng của các vụ việc liên quan đến quấy rối, bạo lực tình dục đối với phụ nữ tại các trường đại học, cơ sở giáo dục và công ty.

Trường hợp của Nio xảy ra chỉ vài tuần sau khi có cáo buộc rằng một đối tác có trụ sở tại Hong Kong tại công ty tư vấn toàn cầu Ernst & Young đã quấy rối tình dục nhân viên của mình, khiến công ty phải điều tra .

Tháng 10/2022, nền tảng giao đồ ăn Meituan của Trung Quốc được cho là đã sa thải một quản lý cấp cao vì hành vi quấy rối một nữ thực tập sinh.

Năm 2021, vụ nữ nhân viên của công ty Alibaba tố cấp trên trực tiếp có hành vi hiếp dâm đã gây rúng động dư luận Trung Quốc trong một thời gian dài.

Theo đó, Zhou, nữ nhân viên của Alibaba, đăng tải trên nền tảng nội bộ của công ty kể lại sự việc bị cấp trên trực tiếp cưỡng bức và đối tác kinh doanh của công ty tấn công tình dục trong chuyến công tác.

Vụ bê bối ở Alibaba trở thành hồi chuông cảnh tỉnh, buộc các công ty ở xứ tỷ dân phải tăng cường bộ quy tắc ứng xử nhằm chống nạn quấy rối tình dục.

Công ty cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Trip.com Group Ltd. có trụ sở tại Thượng Hải cho biết đã áp dụng bộ quy tắc ứng xử chống quấy rối tình dục. iQiyi Inc., một nền tảng phát trực tuyến video đã cập nhật các quy tắc ứng xử trong công ty.

Sina Corp., tập đoàn truyền thông đứng sau mạng xã hội Weibo, cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự

Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực củng cố các cơ chế pháp lý để giải quyết vấn đề này. Một bộ luật dân sự cập nhật được ban hành vào năm 2021, nhằm cung cấp sự bảo vệ pháp lý tốt hơn trước hành vi quấy rối tại nơi làm việc và giúp nạn nhân dễ dàng kiện bị cáo hơn.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.