Cái giá phải trả của sự nổi tiếng

Theo chuyên gia, sự nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình khiến nhiều người bị chú ý về đời tư và kéo theo tranh cãi, ví dụ trường hợp của Song Ji A.

Theo The Korea Times, việc những người không hoạt động trong ngành giải trí nổi tiếng thông qua chương trình truyền hình đang là xu hướng tại Hàn Quốc. Họ thể hiện kỹ năng và khía cạnh tự nhiên, gần gũi để chinh phục khán giả. Tuy nhiên, xu hướng này tồn tại mặt trái và khiến những người tham gia có thể đối mặt với tranh cãi.

Những cú đổi đời nhờ chương trình truyền hình

Trong nhiều chương trình thực tế tại Hàn Quốc thời gian qua với sự tham gia của những thí sinh không phải người nổi tiếng, vị trí giám khảo, bình luận viên lại được giao cho ngôi sao hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Chẳng hạn chương trình Địa ngục độc thân, ca sĩ Kyun Hyun, diễn viên Lee Da Hee… là bình luận viên và họ thảo luận về mối quan hệ, cách ứng xử của các thí sinh trong chương trình.

Lối sản xuất này được áp dụng trong hàng loạt show thực tế, từ các cuộc thi nấu ăn đến chương trình hẹn hò. Trong đó các thí sinh thường bị đặt vào tình huống sống còn. Những chương trình như vậy đều có ratings (tỷ suất người xem) cao, vì khán giả đã quá mệt mỏi với sự xuất hiện liên tục của những nhân vật truyền hình cũ kỹ, quen thuộc, tờ The Korea Times nhận định.

Dàn thí sinh nổi tiếng nhờ Địa ngục độc thân. Ảnh: Instagram.

Những đầu bếp nổi tiếng như Park Jong Won, Lee Yeon Bok và Lee Won Il đã trở nên nổi tiếng sau khi thể hiện cả kỹ năng nấu nướng và khiếu hài hước của họ trong các chương trình ẩm thực như Nhà hàng Alley (2018-2021) của đài SBS hay Chef & My Fridge của JTBC (2014-2019).

Các chương trình huấn luyện quân sự như Fake Men và The Iron Squad của Channel A, với sự tham gia của các giám khảo hoặc thí sinh từ lực lượng quân đội Hàn Quốc cũng là những show ăn khách nhất vào năm 2020 và 2021. Yuk Jun Seo - một thành viên của Đội phá dỡ dưới nước của Hàn Quốc - gần đây ký hợp đồng với công ty giải trí để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Trước đó, anh được công chúng biết đến khi xuất hiện trong The Iron Squad.

Một chương trình không có sự tham gia của người nổi tiếng khác đang tạo được tiếng vang là Single's Inferno - Địa ngục độc thân của Netflix. Trước khi xuất hiện ở chương trình, hầu hết thí sinh là những người bình thường, không được công chúng biết tới.

Vũ công Cha Hyun Seung hay Song Ji Ah là hai thí sinh hiếm hoi được biết đến trước khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, mức độ phủ sóng của họ không cao và Song Ji A chỉ có khoảng 700.000 người theo dõi. Sau đó, lượt theo dõi của cô tăng lên hơn 3,3 triệu nhờ thành công của Địa ngục độc thân.

Các nhà phê bình cho rằng những chương trình kể trên có sự pha trộn giữa yếu tố giả tưởng và thực tế. Đó là lý do giúp các chương trình thu hút người xem. Họ mê mẩn những ngôi sao thực tế có xuất thân không phải ca sĩ hay diễn viên. Theo Theo The Korea Times, những thí sinh không xuất thân từ giới giải trí của Địa ngục độc thân hay Fake Men, The Iron Squad có tính thực tế cao hơn. Họ gần gũi và dễ tiếp cận hơn so với những diễn viên chuyên nghiệp hoặc nghệ sĩ nổi tiếng.

Mặt trái của sự nổi tiếng

Nhà phê bình văn hóa Kim Sung Soo trao đổi với The Korea Times: “So với ca sĩ, diễn viên vốn đã nổi tiếng và sang chảnh, những người bình thường có gương mặt tươi tắn và cách cư xử tự nhiên trở thành một điều thú vị đối với khán giả”.

Tuy nhiên, Kim Sung Soo nhận định sự nổi tiếng ngày càng tăng của dàn thí sinh đã kéo theo nhiều tranh cãi. “Các nhà sản xuất đã trải qua quá trình xác minh để ngăn chặn bất kỳ tranh cãi nào xảy ra với dàn thí sinh. Tuy nhiên, nhiều người bị lôi kéo vào ồn ào vì hành vi sai trái, bao gồm cả các vụ bê bối hành hung hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ”, chuyên gia nói.

Nhà sản xuất Kim Jae Won của Single's Inferno tiết lộ họ tuyển chọn các thí sinh cho chương trình dựa trên sự phù hợp và trung thực. Họ đã trải qua quá trình xác minh khá nghiêm ngặt và kiểm tra xem dàn diễn viên có thể chịu được căng thẳng hay không bằng cách tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ tâm lý.

"Tôi không lo lắng về những lời vu khống hay cuộc tấn công vô cớ vì chúng tôi đã hoàn tất quá trình xác minh", nhà sản xuất Kim nói trong cuộc họp báo cho chương trình.

Song Ji A sụp đổ sự nghiệp vì ồn ào dùng hàng nhái. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình được phát sóng và thu hút được sự nổi tiếng trên toàn thế giới, Song Ji A bị chỉ trích vì đã mặc hàng hiệu giả trên các phương tiện truyền thông và cả khi ghi hình Địa ngục độc thân. Song Ji Ah thông báo tạm dừng mọi hoạt động trên mạng xã hội sau khi xin lỗi và thừa nhận hành vi sử dụng hàng giả.

Trong bài phỏng vấn mới nhất với Dispatch, Song Ji A thừa nhận cô nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ Địa ngục độc thân. Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho tai tiếng và những lời chỉ trích. Song Ji A cho biết cô mua nhiều món đồ vì thấy đẹp mà không hay biết đó là hàng giả. Nhiều món đồ giả khác mà Ji A sử dụng do trung tâm thương mại cung cấp hoặc bạn bè cô tặng.

Theo công ty quản lý của Song Ji A, thí sinh Địa ngục độc thân gặp khó khăn và buồn bã khi nhận những chỉ trích.

Đặc biệt, sau đó, thông tin về người thân của Song Ji A cũng bị “đào bới”. Theo tin tức được lan truyền trên mạng xã hội, cha của Song Ji A không phải nha sĩ mà điều hành một cơ sở giải trí dành cho người lớn ở Haeundae, Busan. Thông tin khiến nhiều dân mạng truy cập trang web của cơ sở giải trí nói trên trong suốt 3 ngày và khiến máy chủ gặp sự cố.

Ngày 28/1, chủ sở hữu của cơ sở kinh doanh giải trí người lớn Haeundae lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với cha của Song Ji A. Người này mong cộng đồng mạng dừng truy cập để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Trong khi đó đầu bếp Jung Chang Wook - người nổi tiếng nhờ chương trình nấu ăn Chef & My Fridge - bị buộc tội hành hung một người quen và dùng dao đe dọa họ.

"Khi chương trình thực tế trở thành phương tiện truyền thông chính thống, các thí sinh trẻ tuổi, ngoại hình hấp dẫn có cơ hội trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, những ngôi sao nổi tiếng nhanh chóng đó không thể giải quyết vấn đề của họ trước khi ra mắt. Trong khi đó, những người hoạt động trong ngành giải trí thường có kinh nghiệm giải quyết mọi rắc rối cá nhân trước khi ra mắt”, nhà phê bình văn hóa Ha Jae Keun nói với The Korea Times.

Nhà phê bình Kim Sung Soo cho rằng các thí sinh tham gia chương trình thực tế trên truyền hình nên có kỹ năng chuyên nghiệp và chuyên môn ở lĩnh vực họ làm nếu muốn tiếp tục có được sự ủng hộ của khán giả.

“Nếu một người bình thường muốn trở nên nổi tiếng, họ cần có sự tự tin, mạnh mẽ và các kỹ năng cụ thể để thể hiện nội dung đa dạng trên sóng truyền hình”, Kim Sung Soo chỉ ra.